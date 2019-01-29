Привлекательная недвижимость: к чему приведет открытие новых площадей для шопинга

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Привлекательная недвижимость: к чему приведет открытие новых площадей для шопинга

 Лора РАЙТАРОВСКАЯ / Деловая столица

Украинский рынок торговой недвижимости остается наиболее привлекательным сегментом коммерческой недвижимости с точки зрения девелопмента, утверждают эксперты.

В частности, по мнению СЕО Arricano Real Estate Plc Михаила Меркулова, в предыдущем году сохранялся спрос на площади в качественных торговых центрах, вакантность сокращалась, наблюдались рост нового предложения и прогнозный рост арендных ставок. Как говорится в исследованиях Colliers Interna­tio­nal (Украина), в 2018-м вакантность в ТЦ сократилась до 3,8% и наблюдался умеренный рост арендных ставок. Эксперты объясняют это активизацией спроса со стороны арендаторов. При этом предложение новых площадей является относительно небольшим. Также в Colliers International отмечают, что на умеренный рост арендных ставок влияет и большое количество новых проектов, заявленных к открытию на 2019-2020 гг.

На рынок Украины после долгих лет переговоров один за другим начали выходить ведущие международные операторы розничной тор­­гов­ли: H&M, Ikea, Decathlon, DeFacto, Koton. "Безусловно, это совпало с падением потребительских настроений в странах Европы, высоким уровнем конкуренции в сегменте одежды и обуви, нагромождением товарных запасов и необходимостью поиска новых рынков сбыта, - поясняет руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Констан­тин Олейник. - И Украина, занимающая первое место по площади среди европейских стран и седьмое по количеству населения, с прекрасной логистикой (третье место по длине железной дороги в Европе) стала для них лакомым кусочком". Подписание договоров аренды с указанными арендаторами способствовало значительному сокращению вакантности в действующих торговых объектах. По состоянию на декабрь средневзвешенная вакантность, по данным UTG, составила 6,1%.

Константин Олейник также отметил, что в столице начали появляться новые торговые форматы: ритейл-парк и успешная комбинация торгового центра в стилобатной части с жилыми многоквартирными свечками в формате Smart. Кроме того, в Киеве и ближайшем пригороде наблюдаются небывалые темпы строительно-монтажных работ в сегменте торговых центров - после практически полного затишья 2013-2017 гг. на стадии активной реализации находятся 13 ТЦ совокупной общей площадью более 509 тыс. кв. м.

В 2018-м открыли свои двери для посетителей несколько торговых центров. По итогу года новое предложение на столичном рынке торговой недвижимости составило около 85 тыс. кв. м торговых помещений. Общее предложение качественных торговых помещений - порядка 1,3 млн кв. м.

Привлекательная недвижимость: к чему приведет открытие новых площадей для шопинга

 

На 2019-2020 гг. в Киеве и ближайшем пригороде заявлены к открытию еще около десятка ТРЦ общей площадью более 633 тыс. кв. м, не считая тех объектов, которые по-прежнему находятся в законсервированном состоянии.

"Если в течение пары лет будут открыты все заявленные объекты, то объем рынка торговой недвижимости увеличится почти на 40%, - уточняет Михаил Меркулов. - Но, как показал 2018 год, сроки реализации планов могут сдвигаться, что во многом зависит от общей экономической ситуации в стране".

В случае если объекты будут запущены в срок, следует ожидать увеличения вакантности торговых площадей, что, в свою очередь, может повлечь за собой снижение арендных ставок, прогнозирует уп­рав­ляющий директор Colliers Interna­tio­nal Александр Носаченко.
По мнению Константина Олей­ника, ввод в эксплуатацию заявленного на ближайшие годы предложения вплотную приблизит показатель обеспеченности торговыми площадями жителей Киева к значениям развитых городов Европы, приведет к профициту торговых помещений и первичному насыщению рынка торговой недвижимости. Появление новых объектов продолжит эволюцию торговой недвижимости и повысит рыночные стандарты, уверен он. Речь о профессиональном подходе к разработке концепции проекта и дальнейшем проектировании, продуманном подборе операторов и оптимальном сочетании групп товаров у арендаторов, рациональных планировочных решениях, комфортных для длительного пребывания посетителей, максимальном использовании всех возможных конкурентных преимуществ.

Дальнейшее развитие сегмента может иметь два сценария. В первом, если предположить, что рынок недостаточно "оттолкнулся от дна", он болезненно отреагирует на внешние факторы. Среди основных рисков - политическая нестабильность и предстоящие выборы, экономические проблемы и курсовые риски, продление действия моратория на продажу земли, повышение расходов и снижение реальных доходов бизнеса, а также мировой финансовый кризис, ожидаемый в 2019 г. Во втором, оптимистическом сценарии сегмент продолжит демонстрировать умеренный рост, рыночная стоимость отдельных качественных объектов будет увеличиваться, вырастет доля иностранных инвесторов.

"Ожидать от отрасли можно много. Или стабилизация макроэкономики, рост в пределах 7-10% в год. Или же, наоборот, минус 100 позиций для Украины в мировом рейтинге по индексу коррупции", - демонстрирует готовность к любо­му сценарию развития Михаил Меркулов. Он считает, что в этом году на рынке торговой недвижимости между качественными ТРЦ сохранятся тенденции конкуренции "за внимание, сердце и кошелек покупателя", будет набирать обороты социально ориентированный подход к развитию многофункциональности ТРЦ, омниканальность и диджитализация отрасли.

Напомнив о популярности онлайн-шопинга, Александр Носа­ченко утверждает, что покупатели становятся еще более избирательными при выборе торговых центров, останавливаясь на современных объектах с грамотной концепцией, удобным месторасположением, широким выбором услуг и развлечений. "Ключевым фактором остается качественное сочетание групп товаров, и не менее важна развлекательная составляющая. Посе­тители рассматривают объект не только как место для шопинга, но и как место, где можно получить заряд эмоций и хорошего настроения".

Мнение:

Лилия Резвая, Управляющая МФК Gulliver

 

В 2018 г. достаточно консервативный рынок коммерческой недвижимости демонстрировал уверенный рост, особенно киевский рынок. Это касается и роста арендных ставок, и снижения вакантности, а также выхода на рынок новых брендов. Приход новых крупных игроков позволяет Киеву и стране сохранять позиции как одних из наиболее активных мест для экспансии в мире.

Для нас важно было гармоничное развитие объекта и соблюдение баланса интересов всех заинтересованных сторон: арендаторов, потенциальных покупателей и инвестора. Потому стратегия развития ТРЦ включала и маркетинг, и работу с арендаторами, и технические решения, и оптимизацию расходов. Прошлый год не стал исключением в задаче по усилению пула арендаторов и представленности сбалансированного tanent mix, мы укрепили стратегию по открытию монобрендовых магазинов.

Gulliver в 2018 г. исполнилось пять лет, и все эти годы мы увеличивали посещаемость - до 40% ежегодно. В этом году отмечается небольшое сокращение темпов прироста, но прирост аудитории остается стабильным, увеличивается доля посетителей в возрасте 25-45 лет с доходом средний - средний плюс. На протяжении двух с половиной лет у нас наблюдается нулевая вакантность.

Понимая, что шопинг не столько поход по магазинам, сколько отдых и развлечение, мы стремились к новому позиционированию Gulliver: месту, где происходят яркие, важные события. Следовательно, формировали эмоциональную привязку нашего посетителя к Gulliver (провели около 40 events). Лояльность аудитории поддерживалась проведениями кобрендинговых программ для стимулирования продаж.

В 2019 г. тремя основными трендами будут усиление tenant-mix путем расширения представленности более узнаваемых и востребованных брендов и сокращения слабых и малоизвестных торговых марок; заполняемость в качественных ТРЦ останется на высоком уровне; ТРЦ будут постепенно превращаться во многофункциональные объекты.

На бизнес в целом повлияет ряд факторов, связанных с политическими событиями и экономической ситуацией. В то же время для участников рынка торговой недвижимости откроются новые возможности. Так, заявление на ввод в эксплуатацию новых торговых объектов - это причина задуматься над возможностью дальнейшего роста доходов. Для существующих игроков - это время предпринимать активные действия для удержания собственных позиций.
 

ПО РУБРИКАМ

23:05 Минфин на аукционах ОВГЗ 29 января привлек в госбюджет более 8,98 млрд грн., $330,7 млн и EUR5,63млн.

22:52 Индекс ПФТС завершил торги 29 января в «зеленой зоне»

17:23 Золото 29 января подскочило до максимума с мая в преддверии заседания ФРС

17:16 НБУ установил требования о наличии минимального собственного капитала для страховщиков жизни

16:57 Депозитные ставки для физлиц 29.01.19

15:51 Доллар стабилен к евро 29 января в ожидании завершения заседания Федрезерва

13:27 Привлекательная недвижимость: к чему приведет открытие новых площадей для шопинга

12:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.01.19

12:53 Биржи АТР 29 января закрылись в основном снижением на неопределенности в торговле США и Китая

12:50 Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте

12:40 Справочный курса гривни вырос на 2,06 коп. до 27,7680 UAH/USD

11:50 Курсы валют по карточным операциям на 29.01.19

11:00 Остатки средств на корсчетах банков 29.01.19

10:43 НБУ продал 28 января банкам депозитные сертификаты на 26,7 млрд гривен

10:30 25 января объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $55,7 млн до $200,8 млн

• дальше…

23:05 Минфин на аукционах ОВГЗ 29 января привлек в госбюджет более 8,98 млрд грн., $330,7 млн и EUR5,63млн.

18:04 Аграриям под видом дотаций Минагрополитики рассылают вирусы

18:00 Нефть ускорила рост на опасениях сокращения поставок из Венесуэлы, Brent торгуется у $61,6 за баррель

17:23 Золото 29 января подскочило до максимума с мая в преддверии заседания ФРС

17:19 Первая нитка Nord Stream 2 будет готова в ноябре, вторая - в декабре

16:55 Украинские стартапы в 2018г привлекли $290 млн, количество ИТ-специалистов достигло 184,7 тыс., а количество ИТ-компаний - 4 тыс.

16:47 До 2020 в Киеве не останется вакантных офисов, - Dragon Capital

15:54 Верховный Суд разрешил выполнить в Украине решения Гаагского арбитража по «крымскому» иску к РФ экс-главы ПриватБанка

15:39 Dragon Capital оценивает объем прямых иностранных инвестиций в Украину в $2 млрд в 2018

14:33 Цены на АЗС в Киеве 29 января почти не изменились

• дальше…

17:51 «Брексит»: польза или вред для экономики? Последствия прощания Британии с ЕС в трех графиках

15:29 Правительство Палестинской автономии ушло в отставку

12:36 Болгария может ввести евро уже в начале 2022 - министр

12:29 В Италии введут базовый доход и снизят пенсионный возраст

11:37 Скандал в Польше: лидера партии власти обвиняют в тайном ведении бизнеса

08:38 Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной

08:21 Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий

08:09 США вводят санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

28.01 Установленная мощность мировой солнечной энергетики достигла 500 ГВт. Два года назад было 300 ГВт

28.01 Власти Китая допустили рейтинговое агентство S&P Global Ratings к внутреннему рынку

28.01 Греция тестирует возвращение на мировой рынок заимствований

28.01 Катар планирует удвоить флотилию танкеров для перевозки сжиженного природного газа

28.01 «Золотые» визы и паспорта: как страны ЕС торгуют своим гражданством

28.01 В Германии и еврозоне - резкое экономическое торможение

28.01 На улицы Парижа против «желтых жилетов» вышли «красные шарфы»

• дальше…

16:47 До 2020 в Киеве не останется вакантных офисов, - Dragon Capital

09:32 Украина поднялась на 10 мест в рейтинге восприятия коррупции - Transparency International

28.01 Кличко надеется на начало борьбы с нарушителями парковок в апреле

25.01 IT-компании пятый год подряд лидируют в структуре спроса на офисы в Киеве

24.01 За время действия «строительной амнистии» украинцы узаконили около 9 тыс. домов

24.01 Цифровое радио. Когда Украина откажется от FM

21.01 В Украине почти 5 тысяч миллионеров, самому младшему - 7 лет

21.01 Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в конце февраля

18.01 В Украине возрождается интерес к доходным домам

18.01 Первую платную дорогу в Польшу начнут строить в 2020 году

18.01 К «охоте на зайцев» в киевском транспорте подключат полицейских

18.01 «Нафтогаз» назвал завышенные платежки для киевлян предвыборной провокацией бывших регионалов

17.01 В Украине предлагают оформлять водительские права онлайн

17.01 «Карточкой киевлянина» теперь можно рассчитаться в наземном транспорте

15.01 9 новых правил: что можно делать с квартирами и домами без разрешения

• дальше…

17:04 Госбюро расследований открыло 28 дел против работников НАБУ

15:44 ГБР расследует 3,5 тыс. уголовных производств

15:34 Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

14:24 Чем богаты кандидаты. Ляшко - везением, Садовый - медиа, а Гриценко - женой

14:08 Климкин о предложениях Сайдика: Никакого принципиально нового плана нет

09:32 Украина поднялась на 10 мест в рейтинге восприятия коррупции - Transparency International

08:38 Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной

28.01 Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма

28.01 Евгений Магда: О турне Порошенко с томосом, большой ошибке Тимошенко и игре Авакова

28.01 Вакарчук ждет, когда по реке поплывут «политические трупы»

28.01 Публично высказываясь в пользу Порошенко, Кернес непублично сделал ставку на победу Юлии Тимошенко

28.01 Певец Вакарчук не намерен выдвигаться в Президенты

28.01 Зимняя война. Как «гибриды» на Донбассе готовятся к выборам президента Украины

28.01 Запас прочности иссяк. Почему недовольство жителей ОРДЛО уже не перебивается пропагандой

25.01 Зеленский задекларировал 7,3 млн гривен доходов, 23,2 млн сбережений, квартиру кипрской компании в Киеве и квартиру в Ялте

• дальше…

12:50 Chainalysis: Две группы хакеров украли $1 млрд в криптовалюте

11:27 Раскрыто оснащение смартфона Sony Xperia XZ4: чип Snapdragon 855 и батарея на 4400 мА·ч

08:21 Huawei обвинена минюстом США в мошенничестве и краже технологий

28.01 Google Assistant сможет распознавать пользователей не только по голосу, но и по лицам

28.01 Volkswagen запустит производство мобильных зарядных станций для электромобилей

28.01 Кибермошенники обокрали МИД Финляндии на €400 тыс.

25.01 Facebook начал работу над совместимостью Messenger, WhatsApp и «Инстаграма»

25.01 В Украине начинаются официальные продажи электромобиля JAC iEV7S

25.01 В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by

25.01 Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки

25.01 Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson

25.01 Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки

25.01 «Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.

25.01 Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана

24.01 Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft

• дальше…

12:06 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно