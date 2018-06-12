Украинские ОСМД начали массово подавать в суд на своих жильцов

Денис Вергун / UBR.ua

Украинские ОСМД нашли управу на злостных неплательщиков взносов и коммуналки. На них подают в суд и взыскивают долги принудительно. С кем-то получается договориться о реструктуризации, но многими должниками в итоге занимается исполнительная служба, а там и до ареста имущества недалеко.

Основной поток исков юристы сейчас наблюдают в Киеве и Одессе, но борются с неплательщиками и в других городах. Камнем преткновения стали взносы, которые жильцы должны платить в ОСМД. Кто-то не доволен решениями правления своих домов, у кого-то просто нет денег. Но из-за плохой платежной дисциплины, содержать дома становиться весьма затруднительно.

Больше ОСМД - больше исков

Рост количества исков в большей степени связан с увеличением числа самих объединений, говорят эксперты. Если говорить об Одессе, то их количество за последние года выросло как минимум втрое, - до примерно 1, 5 тыс.

«Поводов для разбирательств более, чем достаточно: начиная от задолженности по взносам в ОСМД или некачественного оказания услуг, когда с ОСМД судятся сами жильцы, до требований предоставить доступ в квартиру для ремонта, возмещения ущерба вследствие незаконных действий одной из сторон, споров о праве собственности на незаконно захваченные жильцами помещения общей собственности», - подметил вице-президент Ассоциации «Развития Самоуправления» Виктор Шатов.

Если с жильцами не получается договориться полюбовно, правлению не остается ничего другого, как искать правды в судах. Если повезет, решение можно получить уже за 15 дней. Если нет, то ждать порой приходится годами. Зато итог, как правило, всегда в пользу ОСМД.

«Самый простой способ взыскать деньги - эти получить судебный приказ по должнику. В среднем этот процесс занимает до месяца. В случае же если должник отказывается признавать долг и начинает оспаривать решение, спор может продлиться и два, и три года», - заметил Виктор Шатов.

Как рассказали UBR.ua юристы, резкий рост числа исковых заявлений от ОСМД к своим жильцам связан также и с их опасениями окончания сроков исковой давности.

«Большинство ОСМД создавались в 2015 году, исковая давность - 3 года. Боятся, что по истечении этого срока ничего в итоге взыскать не получится, вот и начали подавать в суды. Обращаться в суд есть смысл, когда сумма долго сильно превышает затраты на услуги адвокатов и прочие издержки. За подачу иска только на одну квартиру-должника судебного сбора нужно уплатить порядка 1 700 грн. Следовательно, из-за не больших долгов в суд никто не пойдет», - рассказалюрист Владимир Блащук.

Как правило, взносы на содержание дома в ОСМД рассчитываются исходя из величины квартиры, и составляют от 2 грн. до 30 грн. за квадратный метр.

В первую очередь, в суды подают на самых злостных неплательщиков, чьи задолженности перевалили за 3 тыс. грн., говорят юристы. Но есть и такие, где долги могут составлять и несколько десятков тысяч гривен.

Жильцы отвечают тем же

Но есть в сложившейся ситуации и конструктивные неплательщики, которые предъявляют претензии к работе ОСМД из-за несоответствия взносов количеству и качеству предоставляемых услуг, неправильно насчитанных сумм задолженности, незаконных манипуляций правления со счетом объединения.

Например, поводом могут стать и отказ ОСМД дать разрешение на перепланировку, низкое качество услуг, любые другие нарушения прав собственников. И ОСМД и собственники, если правда и законы на их стороне, в большинстве случаев выигрывают. Хотя на практике встречаются и исключения.

Конечно, следует иметь в виду, что даже при достаточно большой сумме членского взноса, ОСМД не имеет возможности предоставлять услуги заоблачного качества, говорят эксперты.

«Очень часто объединение несет расходы на текущие экстренные работы по замене коммуникаций или подготовке дома к зиме, и недоплачивают за уборку парадных, чистку снега и т.д. Это вопрос приоритета, и конструктивные жильцы обычно относятся к такой избирательности с пониманием», - заметил нам Виктор Шатов.

Даже государство не хочет платить коммуналку

Дело усугубляется еще и тем, что долгами по жилищным взносам дело не ограничивается. Те, у кого есть серьезная задолженность по счетам за коммунальные услуги тоже рискует получить повестку в суд. Если у ОСМД накапливаются внешние долги, поставщики предъявляют претензии именно ему, а правление уже начинает разборки со своими жильцами.

«ОСМД должны рассчитываться с поставщиками услуг. А если платят не все жильцы, приходится брать деньги из фонда, который формируется из взносов на содержание дома. Получается, что за должников платят остальные жильцы. Таким образом, именно задолженность по коммуналке, в денежном выражении, намного превышает долги по взносам. Там цифры могут быть в десять и более раз выше», - рассказал директор Юридического бюро «Аспект» Сергей Золотопуп.

После судов за должников вплотную берется исполнительная служба, которая может подать прошение об ограничении выезда за рубеж, арестовать и забрать на штраф-площадку авто. Порой доходит даже до принудительного изъятия дорогой бытовой техники и электроники.

Зачастую, когда неплательщики понимают, что запахло жаренным, соглашаются оплатить долги. Но бывает и так, что у человека реально нет средств для оплаты, и взыскивать с него просто нечего, говорят юристы. Тогда, вероятнее всего, суд примет решение о ежемесячном списании трети зарплаты или пенсии должника в счет уплаты долга.

Но и это еще не все. Государственные органы и органы местного самоуправления тоже нередко выступают ответчиками по подобным делам как злостные неплательщики.

Зачастую они задерживают платежи в связи со сложностями бюджетного планирования и отчетности, говорят эксперты. Но в некоторых случаях, как ни странно, они просто не спешат исполнять законы и стараются задавить ОСМД проверками, в случае, если оно обращается в суд для решения вопроса по задолженности.

«К примеру, в Киеве есть дом, в котором собственником одного из нежилых помещений является государство в лице Фонда госимущества. Несколько лет они не платили ни за отопление, ни по взносам. Общая сумма там набежала колоссальная - 223 тыс. грн. Пришлось идти в суд. В итоге, получилось выйти на мировую», - подметил нам Сергей Золотопуп.