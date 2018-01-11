Финансовые новости
- |
- 11.01.18
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Северная Корея: замкнутый круг или открытая петля?
10:56 11.01.2018 |
Спустя неделю после того, как президент США Дональд Трамп и Высший руководитель КНДР, руководитель партии, армии и народа Ким Чен Ын померялись ядерными кнопками, стало известно, что северокорейская делегация спортсменов, журналистов и чиновников все же отправится на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхёнчхане.
Об этом было объявлено на состоявшихся впервые за два года переговорах на высоком уровне между Северной и Южной Кореями, которые проходят в приграничном Пханмунджоме.
Более того, не исключено, что спортсмены обеих Корей пройдут на церемонии открытия Игр вместе - последний раз такое случалось в 2006 году в Турине.
На первый взгляд, ничего принципиально нового не произошло. Отношения Северной Кореи с окружающим миром отличает некая цикличность: сначала рост напряженности, все более агрессивная риторика, а иногда и враждебные действия (например, обстрелы южнокорейских позиций или затопление корвета "Чхонан" в 2010 году), затем переговоры, ослабление режима санкций, поставки гуманитарной помощи. Затем - затишье. И так до следующего раза.
В этот раз, однако, в привычном уже уравнении возникли дополнительные переменные.
Баллистическая угроза
Главное из них - баллистическая ракета "Хвасон-14", впервые испытанная в июле 2017 года, а с тех пор еще трижды; все четыре раза - успешно. Ответить на "американскую агрессию" жестоко и беспощадно Пхеньян обещал всегда, но даже после проведения первых ядерных испытаний реализовать эту угрозу было затруднительно.
Теперь в арсенале КНДР есть межконтинентальные баллистические ракеты, вооруженные ядерными боеголовками и теоретически способные поразить практически любой крупный город на территории США.
Пока неясно, насколько северокорейские ракетчики проработали отдельные важные моменты, в частности, защиту боеголовки при входе в атмосферу, да и американские системы ПРО никто не отменял. Однако КНДР все же вошла в число очень немногих стран, способных поразить материковую территорию Соединенных Штатов - а это, согласитесь, уже немало.
В таких условиях поддержать Сеул в случае конфронтации с Пхеньяном будет гораздо сложнее - теперь на кону жизни не только американских солдат, но и сотен тысяч, если не миллионов, мирных граждан.
Внутренняя политика
В самих Соединенных Штатах тоже нет ясности, что делать с северокорейской угрозой. А президент Трамп, руководствуясь приоритетами внутренней политики, готов в угоду им жертвовать приоритетами политики внешней, считает политолог Геворг Мирзаян.
"У Трампа есть своя очень четкая логика, главное в которой - внутриполитический приоритет, - объясняет он. - И иранский вопрос, и северокорейский вопрос стали [для Трампа] объектами внутренней политики. С одной стороны, это логично, но принесение внешнеполитических интересов в жертву внутриполитической целесообразности - в плане поиска внешних врагов, вокруг которых можно консолидировать общество, - ничего хорошего для мировой безопасности не несет".
Кореевед Андрей Ланьков полагает, что и в самом Пхеньяне могут решить, что настало время повторить попытку объединить полуостров под властью семейства Кимов, особенно если в США будет слабый президент или страна увязнет во внутренних или внешних распрях.
Наличие ядерного арсенала в этом случае должно послужить гарантией невмешательства Вашингтона во "внутренние дела корейского народа". К тому же ядерное оружие дает Северу решающее преимущество над Югом - а Ким Чен Ын, похоже, не постесняется этим преимуществом воспользоваться.
Поддержать союзника в таких обстоятельствах Соединенным Штатам будет очень непросто, даже если оставить за скобками Китай (и, возможно, Россию). Малой кровью столкновение Севера и Юга не обойдется.
Тем временем на Юге
Это прекрасно понимают в лежащем в 30 километрах от границы Сеуле, на который нацелено несколько тысяч северокорейских крупнокалиберных стволов. В условиях, когда северокорейские ракеты нацелены на американские города, вопрос "согласны ли США пожертвовать Сан-Франциско ради Сеула?" становится, пожалуй, риторическим.
Поэтому новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин демонстрирует готовность к переговорам с Севером, не сравнимую с его предшественником. На встрече в приграничном Пханмунджоме стороны договорились не только об отправке северокорейских спортсменов на Олимпиаду, но и проведении военных переговоров о снижении напряженности - первых за несколько лет.
Сеул вообще ведет себя более раскованно, все меньше оглядываясь на мнение Вашингтона. Похожая ситуация и в Токио - там тоже начинают задумываться о том, насколько можно полагаться на Вашингтон в случае обострения на Корейском полуострове.
Эти размышления логичным образом выливаются в рассуждения о необходимости собственного ядерного арсенала сдерживания.
Нераспространение
Мысль о нашпигованном ядерным оружием Корейском полуострове и ядерной Японии энтузиазма не вызывает. Тем более что только Южной Кореей и Японией дело, очевидно, не ограничится.
Вьетнам, например, тоже не прочь обзавестись ядреным арсеналом для усиления свих позиций в отношениях с Китаем. Китайская активность в Южно-Китайском море и в регионе в целом может подтолкнуть и другие страны, имеющие с Пекином территориальные споры, к созданию собственного оружия сдерживания.
В конце концов, судьба полковника Каддафи памятна не только Ким Чен Ыну (напомним, в своем время Ливия отказалась от ядерной программы в обмен на экономическую помощь), да и пример ядерного соглашения с Ираном, которое президент Трамп готов немедленно расторгнуть, не внушает оптимизма.
Появление в АТР еще нескольких членов ядерного клуба чревато не только заметно большей напряженностью, но и дополнительными каналами получения ядерных и радиоактивных материалов для экстремистов всех мастей - тоже, согласитесь, перспектива не очень приятная.
Экономические рычаги
Накануне встречи в Пханмунджоме аналитики высказывали мнение, что согласие Пхеньяна на переговоры - следствие экономического давления. Андрей Ланьков, однако, обращает внимание, что серьезное ужесточение санкций против КНДР странным образом совпало с началом заметного экономического роста в Северной Корее.
Правда, главная причина этого роста в том, что Ким Чен Ын, в отличие от своего предшественника, не побоялся начать в стране осторожные реформы по китайскому образцу, к чему Пекин подталкивал своего южного соседа много лет.
ВВП Северной Кореи (по косвенным признакам - прямой статистики Пхеньян, разумеется, не публикует) растет на 4-5% в год.
"Экономика там перешла на семейный подряд - крестьяне теперь фактически владеют землей и платят с нее какой-то натуральный налог, что, разумеется, привело к резкому повышению производительности труда", - объясняет Геворг Мирзаян.
Это не означает, что экономических инструментов воздействия на северокорейский режим нет: Китай, на который приходится 90% северокорейского торгового оборота, может в любой момент "выключить" экономику КНДР - для этого ему достаточно прекратить торговлю и перестать поставлять углеводороды по сходной цене.
Собственно, в последнее время Китай так и поступает - ограничивает экспорт нефтепродуктов, сокращает закупки северокорейских товаров, закрывает совместные китайско-северокорейские предприятия. Однако, например, поставки угля в КНДР пока не прекращаются - это идет вразрез с интересами крупных китайских предприятий.
Через китайские банки совершаются финансовые операции северокорейских граждан.
Взгляд из Поднебесной
Другое дело, что в Пекине никому не улыбается сценарий краха режима в Пхеньяне. Хаос на южных границах Поднебесной, к которому с неизбежностью приведет падение династии Кимов, грозит Китаю миллионами беженцев и прочими неприятностями.
"Разработка ядерного оружия Северной Кореей сильно раздражает китайские власти, потому что Китай не терпит вокруг себя очагов нестабильности, - напоминает Сергей Луконин из Центра азиатско-тихоокеанских исследований. - Китай это пугает, поскольку наносит урон экономическому развитию".
Синьцзян и Тибет - этой головной боли Пекину уже вполне достаточно. Несколько десятков миллионов северокорейских беженцев Поднебесной не нужны, притом что в самом Китае еще очень много бедняков.
Дальнейшее ужесточение санкций против Пхеньяна означает для Китая усиление нестабильности на своих ближних рубежах, поэтому Пекин вынужден балансировать между применением санкций и поддержанием северокорейского режима в жизнеспособном состоянии.
Ядерная триада
"Агрессивность Северной Кореи в первую очередь обусловлена ощущением ее собственной слабости и уязвимости: Ким не собирается захватывать Юг, а боится, что Юг захватит его, и от этого постоянно играет мускулами, - утверждает Геворг Мирзаян. - Чем более успешной и экономически самостоятельной будет Северная Корея и, как бы дико это ни звучало, чем больше будет развита ее ракетно-ядерная программа, тем меньше она будет чувствовать себя уязвимой".
Кстати, некоторые аналитики полагают, что очередная "разрядка" - переговоры в Пханмунджоме, - это тактическая пауза, которую Ким Чен Ын взял для дальнейшего наращивания и диверсификации своих арсеналов.
Вопрос о том, достигли ли северокорейские подводники таких же успехов, как ракетчики, остается открытым. Однако не так давно аналитики с уверенностью предсказывали, что для обладания ядерным оружием и средствами его доставки КНДР потребуется еще пара десятилетий. И, как оказалось, ошиблись.
Что делать?
Вполне кстати пришлись бы полномасштабные переговоры, но, к сожалению, в реалиях сегодняшнего дня это весьма маловероятно: особого желания договариваться нет ни в Сеуле, ни в Вашингтоне.
Президент Трамп не может позволить обвинить себя в том, что поддался на шантаж, и потому требует, чтобы переговоры велись о полной, безусловной и верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи.
Северокорейский режим, в свою очередь, ни при каких обстоятельствах не откажется от ядерного арсенала, который считает гарантией своего выживания.
Экономических рычагов воздействия на Пхеньян не слишком много, и Китай, в руках которого они сосредоточены, не торопится их применять. Для Пекина смена режима означает нестабильность, поток беженцев, образование рядом с китайскими границами полубандитского государство, и непонятно, кто будет контролировать эту территорию, напоминает Сергей Луконин.
В принципе, договориться между собой могли бы Китай и США. Помимо беженцев и очага нестабильности в Северной Корее, в случае падения режима Кимов китайским интересам угрожает расширение военного присутствия США на полуострове. Если Пекин и Вашингтон сумеют договориться - например, США гарантируют, что на Корейском полуострове не появится американских военных баз, - Китай сможет усилить давление на КНДР.
Но, принимая во внимание нынешние отношения США и Китая (особенно после обнародования новой американской стратегии национальной безопасности, в которой Китай без обиняков причислен к соперникам), эта конструкция остается умозрительной.
Пока же можно с изрядной долей уверенности утверждать, что безъядерной Северная Корея может стать лишь после падения режима Ким Чен Ына.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк изучает возможность внедрения е-гривни, а не собственной криптовалюты
ТОП-НОВОСТИ
|Продажа Uniper финнам серьезно затрагивает различные интересы России
|Текст решения суда о спецконфискации $1,5 млрд Януковича засекречен из-за продолжающегося расследования - Енин
|Кабмин рекомендует отмечать ряд государственных праздников четырьмя выходными в 2018г
|Выборы в Чехии: останется ли президентом человек, расколовший страну
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Второй гром. Оккупанты в Крыму и Керченский мост оказались под прицелом украинских ракет
|Польша назвала причиной крушения самолета Качиньского взрыв на борту
|Нацбанк 10 января продал в режиме наилучшего курса порядка $4 млн по 28,35 грн
|Грани цинизма. Как Саакашвили записался в лучшие друзья Ноздровской
|Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на 3,5% в 2018 и на 4% в 2019-2020
|Перезагрузка Польши: что даст Украине смена ключевых польских министров
|Дело Ноздровской: Когда подозреваемый заявит, что он - жертва режима
Это интересно
|AT&T развернёт в США сети 5G до конца текущего года
|Китайцы сделали кроссовер с 49-дюймовой приборкой
|Наши в Вегасе: украинские старпаты покоряют мировую техвыставку
|Kodak объявил о выпуске собственной криптовалюты, акции компании взлетели на 120%
|Минфин США: преступники предпочитают доллары, а не криптовалюты
|Google запустила платежную систему Google Pay
|Глава порностартапа скрылся с деньгами после ICO