Почему Канада решила продавать оружие Украине

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Джастин Трюдо пришел к власти с повесткой дня глобального позитивного влияния Запада - и Канады. Украина выступает как идеальный кейс для тестирования такой стратегии.

Решение Канады включить Украину в перечень стран, куда этот северный сосед США и член НАТО имеет право экспортировать оружие - не просто свидетельство нового углубления стратегического партнерства. Особенно ввиду того, что в это было лишь одно из целого пакета решений, направленных на укрепление союзничества с Украиной, - включая увеличение сотрудничества вооруженных сил, обмен разведданными, представление интересов Киева в "Большой семерке" и очередную волну санкций против РФ.

Синхронизация по-американски

Свидетельств такого развития двустороннего партнерства хватало и без этого "оружейного" шага, для которого потребовалось решение ключевого парламентского комитета. Любопытно, что на полном серьезе начато и обсуждение безвизового режима, в то время как очевидно, что с социально-экономической точки зрения Канада в данном случае идет на заведомо масштабную уступку.

Однако можно увидеть, что западные игроки, - когда речь идет об Украине - следят друг за другом. Безвизовый режим с ЕС заработал? На подходе в аналогичном вопросе - ОАЭ, часть - в экономическом отношении - "Большого Запада". Почему бы тогда не рискнуть и Канаде? Не говоря уже о том, что впервые со времен реструктуризации долга (а по сути, спровоцированного интригами и агрессией России дефолта) Украина успешно вышла на международные рынки капитала без западных государственных гарантий. В то же время вопрос об оружии - это традиционно более сложная епархия.

Мы уже писали о том, что нельзя исключать - в этой сфере Оттава выступает в роли дилера Вашингтона, который как при Обаме, так и при Трампе, избегал предоставлять Украине летальное оружие. Судя по известной из открытых источниках информации, - округ Колумбия уклонялся от таких поставок на государственном уровне. Избегал он их по двум разным, но параллельным причинам.

С одной стороны, Белый дом окучивали внешнеполитические аналитики, пугавшие американское руководство якобы неизбежной эскалацией россиянами войны на востоке Украины в результате такого шага. Эта явно ошибочная точка зрения находила влиятельного слушателя как при демократах, так и при республиканцах. Но что-то, по-видимому, изменилось - военный бюджет, в котором прописано право Украины получить оружие (конечно, для обороны - и интерпретировать это можно по-всякому), президент США Дональд Трамп недавно подписал.

Именно с Трампом связана вторая причина - еще недавно он выступал в роли то ли потенциального друга, то ли "доброго следователя" для Москвы, но отношения продолжали ухудшаться по спирали, и в глазах Кремля Трамп уже превратился в "безвольную марионетку ястребов-русофобов". Возможно, если судить по риторике ставшего в последнее время слишком громким и заметным Рекса Тиллерсона, Трамп просто махнул рукой на русских и стал делать то, что советуют ему Пентагон, ЦРУ и Совбез, а в их главе стоят партнеры и приятели Украины.

Оттава же, заметим, практически сразу (не синхронно ли?) делает резкий шаг дальше, поскольку данное решение трудно интерпретировать двояко: хоть завтра мы можем начать покупки канадского стрелкового, в частности оружия. На российском направлении канадцам терять нечего - с обеих сторон действуют персональные санкции, а российский бизнес в Канаде практически парализован к неудовольствию местных сторонников Путина, не пожелавших почему-то жить в его (то есть своей родной) стране.

Гегемонов не признаем

Вместе с тем значение такого разрешения со стороны Канады - гораздо шире по своему внутреннему содержанию и историческим последствиям.

Можно, конечно, вспомнить, что первой с поставками вооружений была Литва - но, как известно, она передала Украине оружие и боеприпасы, которые ей уже не нужны в рамках перехода на новые стандарты внутри НАТО. Поэтому это дружественный шаг в формате двустороннего военного сотрудничества (тем более что уже достаточно давно существует такая платформа как украинско-польско-литовская бригада). Кроме того, украинско-литовское оборонное партнерство носит характер регионального.

Канада же географически удалена от Украины, и российская агрессия в Европе не несет ей непосредственной угрозы. Только ли речь об эффективном лоббировании диаспоры или, кроме версии о дилерских функциях по отношению к США, существуют иные резоны? Несомненно, они существуют.

Если вспомнить прошлое премьерство - консерватора Стивена Харпера, то в ходе избирательной кампании (которую он проиграл) в Канаде поднимались вопросы о новом позиционировании и даже некой политической идеологии, как бы экзотично такие термины ни звучали применительно к северному соседу США. А, между тем, эта дискуссия началась неспроста, и после победы Трампа под изоляционистскими лозунгами на юге она обретает новое качество на севере.

Политический Вашингтон и политическая Оттава сегодня - антиподы. Джастин Трюдо пришел к власти с повесткой дня либерального глобализма, позитивного влияния Запада - и Канады как его все более важной составляющей - на окружающий мир. Украина же выступает как идеальный кейс для тестирования такой стратегии. Иными словами, если Вашингтон "захотел отдохнуть" от мирового лидерства, то это неприятно, но не конец света. То, что Канада (и Мексика) отказались, по сути, от каких-либо уступок Дональду Трампу на переговорах по дальнейшей судьбе НАФТА, показывает, что Запад меняется внутренне не только в сторону скептицизма и усталости от социального и экономического доминирования.

Тем более что альтернатива ему (кроме хаоса) - только новая, китайская однополярность, к которой Пекин осторожно, вкрадчиво, но продвигается, эксплуатируя свою накопленную за десятилетия торгово-промышленную мощь. Уместно отметить, что на фоне прорывов на канадском направлении, украинские отношения с Поднебесной по разным причинам переживают период охлаждения.

Канада, в свою очередь, не заявляет о том, что мнит себя соперницей Китая, но, как представляется, не готова согласиться с лидерством Китая в глобализации, которое тот может на себя взять (об этом шла речь на последнем форуме в Давосе). Делать - лучше, чем заявлять. И в этом смысле Украина, которую по многим причинам пока держат у дверей как НАТО, так и ЕС, превращается понемногу в канадскую внешнеполитическую миссию.

Это происходит в период откровенной смуты в Великобритании и обострившейся борьбы разных типов элит и социальных групп в Америке. Иными словами, когда либо придет в норму внутренняя ситуация в Лондоне и Вашингтоне, либо сформируется некая новая норма (пока невозможно сказать, какой она может быть), огромный участок на востоке Европы будет уже застолблен. Причем нечто похожее мы наблюдаем и во внешней политике другой не чужой Канаде страны - Франции, которая не только заняла жесткую позицию по вопросам европейской интеграции (даже в отличие от Германии, пытающейся справиться с тактическим успехом изоляционистов), но и вновь появилась на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Что, кстати, как и активность Канады, которую русские считали прекрасным местом для инвестиций и беззубой страной, - вызвало очередной виток неприятия в Москве. Достаточно вспомнить, как французы на минувшей неделе выразили недоумение хвастливыми российскими заявлениями о "победе Кремля" над ИГИЛ.

Защитники глобализации

Таким образом, на сферической карте Запада "расконсервировались" новые или забытые акторы, возглавляемые физиологически молодыми политическими лидерами, для которых глобализация и общее пространство нематериальных ценностей является естественным положением вещей, а не тревожным вызовом. От трактовки глобализации как "тревожного вызова", что нетрудно заметить, устали как раз в тех развитых странах, в чьем населении пенсионеры (и старопромышленные рабочие) не являются доминирующей электоральной группой.

В чем именно состоят интересы этого нового поколения либералов, сказать пока сложно, они лишь формируются. Но очевидно одно: Украине они помогают вовсе не по меркантильным причинам. В этом смысле примечательно недавнее интервью управляющего директора дома Ротшильдов, в котором он напомнил, что многие инвесторы потеряли в Украине больше, чем приобрели в эпоху массового наплыва в нашу страну горячих спекулятивных денег во второй половине 2000-х годов.

Да, нельзя исключать, что в той же Канаде существуют круги надеющиеся, скажем, на открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Но очевидно, что это не первый приоритет в условиях, когда Россия создает жизненную угрозу существованию западной цивилизации, Китай скупает лояльность стран третьего мира (и не только их), а политический истеблишмент США стал говорить разными голосами.

Украину, вернее, ее авральную модернизацию - чуть ли не с самого начала событий 2013-2014 гг. конспирологи считают "проектом" либеральных глобальных элит, стремящихся к завершению строительства общего мирового рынка и опирающихся на глобальное гражданское общество, оперирующее в едином информационном пространстве.

Канада, равно как и типологически похожие на нее Австралия и Новая Зеландия, вполне принадлежат к странам, место которых скорее уже в новом хозяйственном укладе (даже несмотря на нынешнюю роль сырья в их экспорте). В Северной и Западной Европе мы тоже можем обнаружить несколько таких стран, решительно отходящих, например, от старой энергетики и вследствие попыток Кремля вернуть себе статус сверхдержавы, включая нападение на Украину, начавших всерьез относиться к вопросам обороны (к примеру, таковы Швеция и Дания). По понятным причинам Канада в этом перечне откровенно доминирует, просто в силу размеров, границ, ресурсов и объема ВВП.

Поэтому необходимо решительно отказаться от навязанных во многом российским империализмом представлений о Канаде как о второстепенной державе или периферийном союзнике в составе НАТО. Похоже, что дела начинают обстоять по-другому, и как раз Украине в этой развивающейся трансформации принадлежит приоритетное место.