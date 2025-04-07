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Інсайдер: Xiaomi готує власний мобільний процесор на 4-нм техпроцесі TSMC N4P
09:52 07.04.2025 |
Китайська компанія Xiaomi готує власний мобільний процесор - про це повідомив китайський інсайдер Fixed Focus Digital на платформі Weibo.
За даними Fixed Focus Digital, чип вироблятимуть за 4-нм техпроцесом TSMC N4P. Згідно з витоком, чип отримає конфігурацію ядер 1+3+4 з флагманським Cortex-X925 з тактовою частотою 3.2 ГГц, а також графіку Imagination IMG DXT 72-2304 (1.3 ГГц), яка, за чутками, може перевершити Adreno 740, інтегровану в Snapdragon 8 Gen 2.
Зрозуміло, інформатор не розкрив, коли Xiaomi почне використовувати цей чип і в яких гаджетах він з'явиться в першу чергу. Проєкт перебуває на ранній стадії та може свідчити про прагнення Xiaomi знизити залежність від Qualcomm і MediaTek.
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