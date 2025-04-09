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АНАЛІТИКА

Україна отримала ще EUR1 млрд від ЄС за механізмом ERA - Мінфін

 

Україна у середу отримала третій транш від ЄС обсягом EUR1 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) за рахунок заморожених російських активів.

"Загалом в рамках ініціативи ERA Мінфін вже залучив від Європейського Союзу EUR5 млрд. Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року", - йдеться у повідомленні Міністерства фінансів на його сайті.

Мінфін нагадав, що ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, із яких внесок ЄС становить EUR18,1 млрд ($20 млрд).

Як повідомлялося, перший транш за механізмом ERA у розмірі $1 млрд Україна отримала наприкінці 2024 року через створений Світовим банком Фонд фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України, в який США перерахували $20 млрд. У березні з цього фонду надійшло ще біля $2,35 млрд (97,8 млрд грн).

Окрім того, у березні Великобританія за механізмом ERA виділила $970,0 млн, які йдуть на оборонні потреби.

Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс раніше зазначав, що поточний план виділення ЄС Україні фінансування в рамках механізму ERA передбачає продовження виплат по EUR1 млрд кожного наступного місяця, а у грудні єдиним траншем останні EUR6 млрд.

Оновлена програма з МВФ передбачає, що після $1 млрд минулого року цього року за механізмом ERA Україна отримає $39,4 млрд, наступного - $2,4 млрд.

Мінфін також уточнив, що після сьогоднішнього платежу ЄС цього року спрямував до державного бюджету України EUR8,5 млрд - найбільше серед усіх донорів, а всього з лютого 2022 року - EUR50,5 млрд.

"Я вдячний партнерам за послідовну та передбачувану підтримку, яка підтримує фінансову стійкість України. Залучене фінансування спрямовується на пріоритетні сфери бюджету країни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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