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Китай відповів на шантаж Трампа: Мита на імпорт американських товарів підвищать до 84%
14:32 09.04.2025 |
Китай відповів на запровадження президентом США Дональдом Трампом нових мит підвищивши тарифи на американські товари до 84%, що стало ще одним свідченням ескалації торгового конфлікту між двома найбільшими економіками світу.
Згідно із заявою уряду країни, китайські контрзаходи набувають чинності 10 квітня, передає Bloomberg.
Цей крок Китаю став відповіддю на запровадження Трампом додаткового мита на китайські товари, яке набуло чинності опівдні середи в Пекіні. Після цього запрвоаджені США мита на імпорт товарів Китаю сягнули 104%.
Напередодні в уряді Китай заявили про намір "боротися до кінця", якщо США наполягатиме на нових митах.
Китай також вніс шість компаній із США до свого переліку ненадійних організацій, ще 12 американських компаній додали до списку експортного контролю.
Торговельна війна США та Китаю
Як повідомлялося, 2 квітня Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10%, але для багатьох держав вони вищі. Тарифи на товари з Китаю склали 34% (додатково до чинних тарифів на рівні 20%), з країн ЄС - 20%, зі Швейцарії - 31%, із Ізраїлю - 17%, з Казахстану - 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена.
Китай дзеркально відповів на запровадження нових підвищених мит адміністрацією Трампа, встановивши тарифи для всього американського імпорту на рівні 34%.
Після цього президент США Дональд Трамп попередив, що США запровадять додаткові мита на китайські товари у розмірі 50%, якщо влада Китаю не скасує своє рішення про запровадження мит на американські товари протягом доби. Проте Китай цього не зробив, тому адміністрація Трампа виконала свою погрозу, підвищивши мита на китайські товари до 104% з 9 квітня.
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