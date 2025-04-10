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Єврокомісар Кос: Думаю, що ми зможемо до кінця 2025 р. відкрити всі переговорні Кластери
23:21 09.04.2025 |
Єврокомісар з питань розширення Марта Кос вважає, що є чітка перспектива до кінця 2025 року відкрити всі переговорні Кластери щодо вступу України в Європейський Союз.
"Скринінги майже завершилися. Ми маємо чітку перспективу. Я думаю, що ми зможемо до кінця 2025 року відкрити всі кластерні переговори", - сказала Кос на пресконференції за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.
Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року - під час головування Польщі, а решти трьох до грудня.
20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.
Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.
Президент і прем'єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п'яти років - до 2030 року.
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