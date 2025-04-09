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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що країни телефонують йому і «цілують дупу», намагаючись укласти торгову угоду

 

Американський президент Дональд Трамп заявив, що його глобальна тарифна політика - це "війна зі світом", але згодом відмовився від цих слів, заявивши, що "це зовсім не війна", посилаючись на те, що світові лідери прибувають до США для переговорів.

Його слова під час Національного республіканського комітету Конгресу цитує CNN, пише "Європейська правда".

Під час свого виступа на Національному республіканському комітеті Конгресу Трамп заявив, що "всі їдуть" у США на переговори щодо тарифів.

"Я дійсно вважаю, що війна зі світом - яка насправді не є війною, бо всі їдуть сюди. Японія вже летить сюди. Вони в літаку, багато з них. Усі - жорсткі переговірники," - сказав він.

Пізніше Трамп додав, що країни телефонують йому і "цілують дупу", намагаючись укласти торгову угоду.

"Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все, сер", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

Пізніше він сказав, що Європейський Союз повинен буде взяти на себе зобов'язання купити американських енергоносіїв на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від масштабних тарифів.

Також писали, що Сполучені Штати наклали на Китай тарифи у 104%, які набувають чинності з 9 квітня.
Ключові теги: США
 

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