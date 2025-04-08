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АНАЛІТИКА

Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп'ютерів

10:28 08.04.2025 |

Новини IT

Процесори AMD Instinct встановили новий рекорд серед суперкомп&apos;ютерів


Компанія Ansys спільно з Baker Hughes та Національною лабораторією Оук-Ридж оголосила про нові досягнення у симуляції обчислювальної гідродинаміки Fluent (CFD), зменшивши час обробки на 96%. Для цього було використано 1024 графічні процесори AMD Instinct MI250X.

У симуляції використали 2,2 мільярда осередків для аналізу турбіни, з метою визначення критичних структур потоку та турбулентності на етапі розробки. Графічні процесори AMD Instinct MI250X працювали в парі з центральними процесорами AMD EPYC на ексафлопному суперкомп'ютері Frontier. Це дозволило скоротити час обробки симуляції з 38,5 годин до 1,5 години.

"Масштабуючи високоточне програмне забезпечення для моделювання CFD до безпрецедентних рівнів завдяки потужності графічних процесорів AMD Instinct, ця співпраця демонструє, як передові суперкомп'ютерні технології можуть вирішувати найскладніші інженерні завдання, забезпечуючи прорив в ефективності, стійкості та інноваціях", - сказав Бред МакКреді, старший віцепрезидент з інжинірингу центрів обробки даних в AMD.

Традиційні методи CFD передбачають тривалі цикли розробки та високі витрати на перевірку проєктів в екстремальних умовах. Ексафлопні суперкомп'ютери дозволять проводити швидкі ітерації, що скорочують час від розробки до виходу на ринок.
За матеріалами: mezha.media
 

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