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АНАЛІТИКА

«Нас поглине спам». Запуск AI Overviews від Google обвалив трафік малих сайтів

22:47 07.04.2025 |

Новини IT

 

Багато незалежних сайтів відчули значне падіння трафіку після впровадження Google AI Overviews, який надає відповіді безпосередньо в пошуковій видачі, пише Bloomberg.

Компанія змінює пошук, аби давати швидші відповіді без необхідності переходу на зовнішні сайти, що впливає на модель взаємодії, яка існувала роками: якісний контент в обмін на трафік.

Google заперечує негативний вплив AI Overviews на трафік, стверджуючи, що зміни можуть бути пов'язані з сезонними коливаннями та іншими факторами, але дані від Similarweb свідчать про інше - падіння трафіку спостерігається на сайтах найрізноманітніших тематик: мода, подорожі, DIY, дизайн інтер'єру, кулінарія.

Непублічно це визнають і в Google. Торік до штаб-квартири компанії на зустріч запросили близько 20 власників сайтів, де представники компанії попросили вибачення за падіння трафіку і сказали, що пошук в епоху штучного інтелекту буде кардинально іншим.

Поява AI Overviews збіглася з низкою інших змін в алгоритмах пошуку та ранжування, до яких творці контенту намагаються пристосуватися.

Компанія давно наголошувала на тому, що власники вебсайтів повинні зосередитися на створенні контенту, заснованого на досвіді, знаннях, авторитетності та правдивості. Цей набір рекомендацій передбачає, що, наприклад, Google надаватиме пріоритет сайтам про подорожі, автори яких справді відвідували місця, про які пишуть.

Але трафік впав навіть у тих сайтів, які дотримувалися порад Google, кажуть автори.

"Протягом багатьох років Google мав нахабство газлайтити нас, кажучи: "Не пишіть для пошуку". А для кого ж тоді я пишу?" - сказав агентству Майк Гардакер, засновник Mountain Weekly News, який робить огляди спорядження для активного відпочинку.

"Я не розумію, як Google вважає таку модель стійкою", - сказав Джейк Болі, засновник сайту That Fit Friend, який рецензує спортивне взуття. "Якщо ви відлякаєте всіх ентузіастів і малих видавців, то нас поглине [генерований штучним інтелектом] спам і ті кілька гравців, які можуть дозволити собі платити за участь у цій грі".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Google
 

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