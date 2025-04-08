Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів

14:31 08.04.2025 |

Новини IT

 

Фахівці у сфері штучного інтелекту нині на вагу золота, тож деякі великі компанії доплачують їм просто за те, щоб вони не пішли до конкурентів.

Згідно з Business Insider, подібну стратегію «агресивних угод» обрав підрозділ Google DeepMind стосовно деяких співробітників у Великій Британії.

Такі контракти, згідно з інформацією чотирьох екс-працівників, передбачають заборону роботи на конкурентів протягом 6-12 місяців після звільнення з Google, але зі збереженням виплат. Умови різняться для співробітників, залежно від їхніх скілів та стажу, але є «звичними» для деяких з тих, хто працював над моделями Gemini AI.

«Наші трудові контракти відповідають ринковим стандартам», - сказав представник Google у коментарі Business Insider. «Враховуючи делікатний характер нашої роботи, ми використовуємо антиконкурентну діяльність вибірково, щоб захистити наші законні інтереси».

Закони про конкуренцію в США різняться залежно від штату, але у Великій Британії, де розташована штаб-квартира DeepMind, подібному антиконкуренті угоди підлягають виконанню, якщо вважаються розумними для захисту законних бізнес-інтересів роботодавця.

Власне це може стати серйозною проблемою для деяких талантів в одній із провідних світових лабораторій штучного інтелекту й обмежити їхню свободу пересування - у момент, коли конкуренти, на кшталт OpenAI й Microsoft, які зараз розширюють офіси в Великій Британії, можуть запропонувати кращі умови. Один із колишніх співробітників DeepMind заявив, що його колеги розглядали можливість переїзду до Каліфорнії з Лондону, щоб уникнути подібних угод.

Минулого тижня антиконкурентні угоди DeepMind отримали публічне обговорення після допису віцепрезидента Microsoft AI (і, до речі, екскерівник DeepMind) Нандо де Фрейтаса.

«Кожного тижня хтось із вас у відчаї звертається до мене, щоб запитати, як уникнути відмови від конкуренції», - написав він. «Перш за все не підписуйте ці контракти. Жодна американська корпорація не повинна мати стільки влади, особливо в Європі. Це зловживання владою, яке не виправдовує жодної мети».

Ясна річ, що початкова ідея отримати гроші за те, що ти не працюєш кілька місяців, більшості запросто здасться цікавою і вигідною, хоча й таким чином можна упустити гарну пропозицію роботи з гарним закидом на майбутнє.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1740
  0,0933
 0,23
EUR
 1
 45,0258
  0,0274
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1450  0,05 0,13 41,1550  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес