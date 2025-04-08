Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів

Фахівці у сфері штучного інтелекту нині на вагу золота, тож деякі великі компанії доплачують їм просто за те, щоб вони не пішли до конкурентів.

Згідно з Business Insider, подібну стратегію «агресивних угод» обрав підрозділ Google DeepMind стосовно деяких співробітників у Великій Британії.

Такі контракти, згідно з інформацією чотирьох екс-працівників, передбачають заборону роботи на конкурентів протягом 6-12 місяців після звільнення з Google, але зі збереженням виплат. Умови різняться для співробітників, залежно від їхніх скілів та стажу, але є «звичними» для деяких з тих, хто працював над моделями Gemini AI.

«Наші трудові контракти відповідають ринковим стандартам», - сказав представник Google у коментарі Business Insider. «Враховуючи делікатний характер нашої роботи, ми використовуємо антиконкурентну діяльність вибірково, щоб захистити наші законні інтереси».

Закони про конкуренцію в США різняться залежно від штату, але у Великій Британії, де розташована штаб-квартира DeepMind, подібному антиконкуренті угоди підлягають виконанню, якщо вважаються розумними для захисту законних бізнес-інтересів роботодавця.

Власне це може стати серйозною проблемою для деяких талантів в одній із провідних світових лабораторій штучного інтелекту й обмежити їхню свободу пересування - у момент, коли конкуренти, на кшталт OpenAI й Microsoft, які зараз розширюють офіси в Великій Британії, можуть запропонувати кращі умови. Один із колишніх співробітників DeepMind заявив, що його колеги розглядали можливість переїзду до Каліфорнії з Лондону, щоб уникнути подібних угод.

Минулого тижня антиконкурентні угоди DeepMind отримали публічне обговорення після допису віцепрезидента Microsoft AI (і, до речі, екскерівник DeepMind) Нандо де Фрейтаса.

«Кожного тижня хтось із вас у відчаї звертається до мене, щоб запитати, як уникнути відмови від конкуренції», - написав він. «Перш за все не підписуйте ці контракти. Жодна американська корпорація не повинна мати стільки влади, особливо в Європі. Це зловживання владою, яке не виправдовує жодної мети».

Ясна річ, що початкова ідея отримати гроші за те, що ти не працюєш кілька місяців, більшості запросто здасться цікавою і вигідною, хоча й таким чином можна упустити гарну пропозицію роботи з гарним закидом на майбутнє.

