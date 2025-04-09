Космічна угода: Україна отримала майже повний доступ до програми ЄС «Copernicus»

Угода між Україною та Європейським Союзом про участь у компонентах програми «Copernicus», яка була підписана у Брюсселі в рамках Ради асоціації Україна-ЄС, надає Україні доступ до космічної програми ЄС на рівні із країнами-членами, за винятком деяких безпекових компонентів.

Таке роз'яснення за підсумками підписання угоди надали з Місії України при ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Угода визначає умови та принципи участі України в окремих компонентах Космічної програми Європейського Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2021/696.... Угода регламентує, що Україна братиме участь у цих програмах на умовах, аналогічних до умов для держав-членів ЄС, з деякими обмеженнями. Зокрема, Україна не матиме доступу до безпекових компонентів програми (наприклад, служби безпеки Copernicus)», - йдеться у наданому роз'ясненні.

Зокрема, «космічна угода» з ЄС передбачає асоціацію України з такими частинами європейської космічної програми:

* Copernicus - європейська програма спостереження за Землею, що надає супутникові дані для моніторингу навколишнього середовища, кліматичних змін, управління надзвичайними ситуаціями тощо;

* Космічна погода (Space Weather Events, SWE) - моніторинг та аналіз явищ у космічному середовищі, які можуть впливати на супутники, енергосистеми та комунікації;

* Навколоземні об'єкти (Near-Earth Objects, NEO) - відстеження астероїдів та інших об'єктів, що можуть становити загрозу для Землі.

Представники України отримають право бути спостерігачами в комітетах, які приймають рішення щодо цих програм, але без права голосу. Така співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни.

Європейський комісар з питань оборони й космосу Андрюс Кубілюс привітав підписання з Україною угоди про доступ країни до програми ЄС «Copernicus» та назвав цей документ «першим кроком» у приєднанні України до космічних програм Європейського Союзу.

«Радий оголосити, що сьогодні, разом із Всеволодом Ченцовим (представником України при ЄС - ред.), я підписав угоду між ЄС і Україною про участь України у програмі ЄС «Copernicus», у космічній програмі погоди та навколоземних об'єктів. Це критично важливий перший крок для поглиблення нашого співробітництва в рамках Космічної програми ЄС», - написав представник Єврокомісії на власній сторінці в мережі Х..

Як вже повідомлялося,сьогодні у Брюсселі відбувається 10-е засідання Ради асоціації між Україною та ЄС під головуванням високої представниці ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Каї Каллас. Українську делегацію на цій зустрічі очолює Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України в компонентах програми «Copernicus» та підкомпонентах «Події космічної погоди» і «Об'єкти, що зближуються з Землею», «Обізнаність про космічну обстановку» Космічної програми ЄС підписали єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс і Представник України при ЄС посол Всеволод Ченцов.