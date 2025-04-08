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Попит на електромобілі в Україні в березні зріс на 6% за рахунок вживаних
У березні українці придбали 4680 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 6% більше, ніж рік тому, та на 4% - у порівнянні з лютим.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4532 шт. (нових - 647 шт., уживаних - 3885 шт.).
Серед 148 комерційних електромобілів новими були тільки 7 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
1. BYD Song Plus - 100 од.;
2. VOLKSWAGEN ID.Unyx - 96 од.;
3. ZEEKR 001 - 69 од.;
4. ZEEKR 7X - 59 од.;
5. AUDI Q4 e-tron - 45 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
1. TESLA Model Y - 448 од.;
2. NISSAN Leaf - 445 од.;
3. TESLA Model 3 - 410 од.;
4. HYUNDAI Kona - 273 од.;
5. KIA Niro - 270 од.
За даними "Укравтопром", усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 12,8 тис. електромобілів, що на 8% більше, ніж у І кв. 2024р. З них нових - 1978 од. (-26%) та 10827 вживаних (+18%).
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