Зеленський назвав «хибним» підхід глави Мінфіну США до угоди про надра

Президент Володимир Зеленський вважає, що міністрів фінансів США Скотт Бессент, відповідальний за переговори щодо так званої угоди про надра з Україною, обрав "хибний" підхід.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне", про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 9 квітня.

Зеленського попросили прокоментувати заяви Бессента в нещодавньому інтервʼю Такеру Карлсону, де той зокрема заявив, що президент України "підірвав" підписання угоди про надра і "отримує недосконалі поради" від свого оточення.

На це глава держави припустив, що проблема міністра фінансів США - "в його підході".

"Він сказав "Ви зараз повинні це підписати". Я приховувати не буду: у мене є різні риси, як і у кожної людини, присутньої тут. Мої колеги знають, що стукати пальцем по договору і казати, "Зараз треба підписати" - на це я міг тільки сказати йому "Припиніть стукати пальцем і нумо говорити предметно", - сказав Зеленський.

"Напевне, він очікував іншого діалогу, але я не вважаю Україну третьосортною країною. Я вважаю, що ми маємо спілкуватись на рівних", - додав він.

Вихідними віцепрем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна готує команду для переговорів щодо "угоди про надра" і поїздка до Вашингтона планується цього тижня.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.