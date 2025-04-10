Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф

Дональд Трамп розізлився на Китай "через брак поваги" і підняв мита для китайських товарів до 125%. Натомість для усіх інших країн світу введення вищих за 10% тарифів відкладається на три місяці, оголосив американський президент. Тобто усі інші країни (включно з Україною), які отримали тарифне покарання, поки що матимуть мінімальне мито - 10%.

"Ґрунтуючись на відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків, я підвищую тариф, що стягується з Китаю Сполученими Штатами Америки, до 125%", - написав американський президент на платформі Truth Social.

За словами Трампа, нові мита на китайські товари вступають в силу "негайно".

"У якийсь момент, сподіваюся, в найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обдирання США та інших країн більше не є стійкими або прийнятними", - додав Дональд Трамп.

Ці заяви свідчать про ще один раунд торговельної війни між США та Китаєм.

Тільки у вівторок Білий дім заявив, що збільшує мито на імпорт товарів з Китаю на додаткові 50%, і підсумкова ставка піднялася до 104%, як наступного ж дня вона зросла до 125%.

Раніше Китай оголосив, що у відповідь на американські дії запровадить з четверга тарифи у 84 % на американські товари, підвищивши їх порівняно з оголошеними раніше 34%, повідомило міністерство фінансів КНР у середу.

Натомість усі інші країни світу - крім Росії, Білорусі та КНДР, які через санкції не отримали підвищення тарифів від США - отримали від Трампа 90 днів знижки на тариф.

Протягом цього періоду, пояснив президент США, країни матимуть "знижений взаємний тариф у 10%".

Ці заходи теж починають діяти негайно, уточнив Дональд Трамп.

Це означає, що для деяких країн, от як України і Великої Британії, за три місяці нічого не зміниться, тому що для них ставка тарифу так і була на 10%.

Натомість інші країни, яких США обклали тарифом у більш ніж 30, 40, а то і всі 50%, от як В'єтнам та М'янма, отримують суттєву знижку від Дональда Трампа.

Американський президент пояснив це тим, що понад 75 країн звернулися до США з пропозицією обговорити питання торговельних бар'єрів. Судячи зі слів Дональда Трампа, з цими країнами будуть домовлятися.

А поки ці переговори триватимуть, для країн, крім Китаю, діятиме найменший тариф у 10%.

Торговельна війна зі світом скасовується?

Аналіз кореспондента ВВС в Північній Америці Ентоні Зурчера

Після тижня ринкових потрясінь Дональд Трамп скасовує свої амбітні тарифні плани.

Перепорядкування глобального економічного порядку на паузі, принаймні на даний момент, і обіцяного золотого віку американського виробництва доведеться почекати.

Незрозуміло, чи саме в цьому полягав план Трампа з самого початку, чи це така реакція на паніку інвесторів і зростаюче несхвалення громадськості. Зрештою, це не має значення.

Реальність полягає в тому, що США поводяться краще - або принаймні трохи краще - з країнами, які стримали торговельний вогонь у відповідь, дозволивши фондовому ринку відновитися та схиляючись до торговельної війни з Китаєм.

Це матиме конкретні глобальні економічні наслідки, але така поведінка більше відповідає недавній американській зовнішній політиці, включно з президентом-демократом Джо Байденом, що була спрямована на стримування китайських амбіцій.

Але за останній тиждень Трамп змусив союзників пересваритися та поставив під загрозу встановлений глобальний порядок. І тепер виникає велике питання, чи не ускладнить це реалізацію його нової стратегії.