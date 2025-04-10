Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп підняв мито для Китаю до 125%, а для інших країн оголосив перерву та низький тариф

 BBC

Дональд Трамп розізлився на Китай "через брак поваги" і підняв мита для китайських товарів до 125%. Натомість для усіх інших країн світу введення вищих за 10% тарифів відкладається на три місяці, оголосив американський президент. Тобто усі інші країни (включно з Україною), які отримали тарифне покарання, поки що матимуть мінімальне мито - 10%.

"Ґрунтуючись на відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків, я підвищую тариф, що стягується з Китаю Сполученими Штатами Америки, до 125%", - написав американський президент на платформі Truth Social.

За словами Трампа, нові мита на китайські товари вступають в силу "негайно".

"У якийсь момент, сподіваюся, в найближчому майбутньому, Китай зрозуміє, що дні обдирання США та інших країн більше не є стійкими або прийнятними", - додав Дональд Трамп.

Ці заяви свідчать про ще один раунд торговельної війни між США та Китаєм.

Тільки у вівторок Білий дім заявив, що збільшує мито на імпорт товарів з Китаю на додаткові 50%, і підсумкова ставка піднялася до 104%, як наступного ж дня вона зросла до 125%.

Раніше Китай оголосив, що у відповідь на американські дії запровадить з четверга тарифи у 84 % на американські товари, підвищивши їх порівняно з оголошеними раніше 34%, повідомило міністерство фінансів КНР у середу.

Натомість усі інші країни світу - крім Росії, Білорусі та КНДР, які через санкції не отримали підвищення тарифів від США - отримали від Трампа 90 днів знижки на тариф.

Протягом цього періоду, пояснив президент США, країни матимуть "знижений взаємний тариф у 10%".

Ці заходи теж починають діяти негайно, уточнив Дональд Трамп.

Це означає, що для деяких країн, от як України і Великої Британії, за три місяці нічого не зміниться, тому що для них ставка тарифу так і була на 10%.

Натомість інші країни, яких США обклали тарифом у більш ніж 30, 40, а то і всі 50%, от як В'єтнам та М'янма, отримують суттєву знижку від Дональда Трампа.

Американський президент пояснив це тим, що понад 75 країн звернулися до США з пропозицією обговорити питання торговельних бар'єрів. Судячи зі слів Дональда Трампа, з цими країнами будуть домовлятися.

А поки ці переговори триватимуть, для країн, крім Китаю, діятиме найменший тариф у 10%.

Торговельна війна зі світом скасовується?

Аналіз кореспондента ВВС в Північній Америці Ентоні Зурчера

Після тижня ринкових потрясінь Дональд Трамп скасовує свої амбітні тарифні плани.

Перепорядкування глобального економічного порядку на паузі, принаймні на даний момент, і обіцяного золотого віку американського виробництва доведеться почекати.

Незрозуміло, чи саме в цьому полягав план Трампа з самого початку, чи це така реакція на паніку інвесторів і зростаюче несхвалення громадськості. Зрештою, це не має значення.

Реальність полягає в тому, що США поводяться краще - або принаймні трохи краще - з країнами, які стримали торговельний вогонь у відповідь, дозволивши фондовому ринку відновитися та схиляючись до торговельної війни з Китаєм.

Це матиме конкретні глобальні економічні наслідки, але така поведінка більше відповідає недавній американській зовнішній політиці, включно з президентом-демократом Джо Байденом, що була спрямована на стримування китайських амбіцій.

Але за останній тиждень Трамп змусив союзників пересваритися та поставив під загрозу встановлений глобальний порядок. І тепер виникає велике питання, чи не ускладнить це реалізацію його нової стратегії.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7453  0,11 0,28 41,3693  0,06 0,16
EUR 44,9297  0,25 0,56 45,7297  0,24 0,52

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес