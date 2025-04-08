Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі

Китайський гігант з виробництва електромобілів BYD у понеділок, 7 квітня, запустив свій преміальний бренд Denza в Європі. Про це пише Reuters.

Спеціальний радник BYD щодо Європи Альфредо Альтавілла заявив, що Denza стане технологічним попередником групи.

Продажі Denza у Європі розпочнуться наприкінці року з EV-версії спортивного універсалу Z9 GT потужністю 1000 кінських сил, а на початку 2026 року - з гібридної версії.

Група не надала подальших подробиць своєї комерційної стратегії та продуктових планів для Європи. Ціна першої моделі, яка поки що не розголошується, перевищить найвищу ціну автомобіля в нинішньому європейському модельному ряді BYD - 72 000 євро ($78 790).

За словами Альтавілли, з кінця цього року модельний ряд Denza також міститиме фургон D9, а в майбутньому до нього можуть бути додати два позашляховики.

"Наша мета - зробити Denza повноцінним преміальним брендом", - наголосив Альтавілла.

Моделі Denza вироблятимуться та експортуватимуться з Китаю, попри те, що BYD планує розпочати виробництво на своєму першому європейському заводі в Угорщині у жовтні.

Очікується, що другий завод BYD в Туреччині буде введений в експлуатацію в березні 2026 року. Після повного запуску вони матимуть загальну виробничу потужність 500 000 автомобілів на рік.

Минулого року BYD продала понад 4,2 млн автомобілів по всьому світу, з них понад 90% - у Китаї. Продажі Denza, яка колись була спільним підприємством китайської компанії з Mercedes, а зараз повністю належить BYD, склали трохи більше ніж 3% від загального обсягу продажів групи.

У 2024 році BYD мала 2,8%-у частку європейського ринку електромобілів, після того як представила гібридні транспортні засоби.