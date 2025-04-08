Фінансові новини
- |
- 08.04.25
- |
- 11:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
10:43 08.04.2025 |
Китайський гігант з виробництва електромобілів BYD у понеділок, 7 квітня, запустив свій преміальний бренд Denza в Європі. Про це пише Reuters.
Спеціальний радник BYD щодо Європи Альфредо Альтавілла заявив, що Denza стане технологічним попередником групи.
Продажі Denza у Європі розпочнуться наприкінці року з EV-версії спортивного універсалу Z9 GT потужністю 1000 кінських сил, а на початку 2026 року - з гібридної версії.
Група не надала подальших подробиць своєї комерційної стратегії та продуктових планів для Європи. Ціна першої моделі, яка поки що не розголошується, перевищить найвищу ціну автомобіля в нинішньому європейському модельному ряді BYD - 72 000 євро ($78 790).
За словами Альтавілли, з кінця цього року модельний ряд Denza також міститиме фургон D9, а в майбутньому до нього можуть бути додати два позашляховики.
"Наша мета - зробити Denza повноцінним преміальним брендом", - наголосив Альтавілла.
Моделі Denza вироблятимуться та експортуватимуться з Китаю, попри те, що BYD планує розпочати виробництво на своєму першому європейському заводі в Угорщині у жовтні.
Очікується, що другий завод BYD в Туреччині буде введений в експлуатацію в березні 2026 року. Після повного запуску вони матимуть загальну виробничу потужність 500 000 автомобілів на рік.
Минулого року BYD продала понад 4,2 млн автомобілів по всьому світу, з них понад 90% - у Китаї. Продажі Denza, яка колись була спільним підприємством китайської компанії з Mercedes, а зараз повністю належить BYD, склали трохи більше ніж 3% від загального обсягу продажів групи.
У 2024 році BYD мала 2,8%-у частку європейського ринку електромобілів, після того як представила гібридні транспортні засоби.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Андрій Мельник став новим послом України при ООН
|«Вчимо школярів міфам про Зеленського?» Чому новий підручник з історії викликав обурення
|Норвегія виділяє ще понад €400 млн на снаряди для України
|Міжнародні резерви України у березні зросли на 5,6% - до $42,4 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
|Китай пообіцяв боротися до кінця якщо США збільшать мита
|Китайський BYD запустив свій преміальний бренд Denza в Європі
|Audi припиняє експорт до США
|Зеленський призначив Нечитайла послом в Китаї – указ
|Зеленський відправив колишнього генпрокурора Костіна послом у Нідерланди
Бізнес
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg