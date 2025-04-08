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АНАЛІТИКА

Audi припиняє експорт до США

 

Компанія Audi припиняє експорт до США своїх авто через мита Трампа.

Про це повідомляє Spiegel, передає Укрінформ.

Дочірня компанія Volkswagen, Audi, зараз є однією з перших великих корпорацій, які безпосередньо відчули на собі нові американські мита та заявили про припинення експорту своїх автомобілів до США через мита президента Дональда Трампа.

Речниця компанії підтвердила, що всі транспортні засоби, які прибули до США після 2 квітня, повинні бути затримані та не будуть передані дилерам. Роздрібні торговці «повинні зосередитися на скороченні своїх запасів».

Audi зараз має понад 37 тисяч автомобілів на складах у США, на які не діють нові тарифи, і тому вони можуть бути продані, сказала речниця. Цього вистачить приблизно на два місяці.

Компанія Audi не має власного виробництва в США. Американський бестселер Q5 виробляється на заводі Audi у Мексиці, а решта надходить із заводів у Німеччині, Угорщині та Словаччині.
Ключові теги: Audi, США
 

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