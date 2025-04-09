Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3

Українські військові знищили російський бомбардувальник Ту-22МЗ. "Відмінусувати" літак, який є носієм ракет Х-22, вдалось за допомогою дрона.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю LB.ua.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3", - розповів він.

За словами Сирського, літак "якраз тільки приземлився".

"І наш дрон його вразив. Вартість - близько 100 млн доларів", - додав генерал.

Що відомо про літак

Ту-22М (за класифікацією НАТО - Backfire) - надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Розроблений КБ Туполєва в 1960-х роках.

Виготовлявся в двох основних модифікаціях - Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 по 1993 рік та експлуатується ПКС Росії і зараз.

Зокрема, окупанти використовують його під час обстрілів по Україні. Він є носієм ракет Х-22. Крім того, наприклад, 9 травня 2022 року з літаків стратегічної авіації Ту-22М3 по цивільних об'єктах в Одеській області було пущено три ракети комплексу "Кинджал".

Не перше знищення літака Ту-22М3

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, ЗСУ вперше знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 в середині квітня 2024 року. Також вперше були знищені дві ракети Х-22.

Додамо, що станом на ранок 9 квітня росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 10 бойових броньованих машин і 4 танки. До того ж з початку вторгнення РФ окупанти вже недорахувались 370 літаків різних типів.