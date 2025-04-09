Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі - до 14,6% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у березні прискорилося до 1,5% з 0,8% у лютому та 1,2% у січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

Статвідомство нагадало, що у березні 2024 року зростання цін становило 0,5%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року зросла до 14,6% з 13,4% за підсумками лютого.

Зазначається, що у березні-2025 базова інфляція також зросла до 1,4% з 0,7% у лютому та 1,3% у січні. З урахуванням того, що у березні-2024 вона становила 1,0%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4% з 12,0% за підсумками лютого.

На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 18,8%) подорожчали яйця. На 6,6–0,6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, масло. Водночас на 0,5% подешевшали рис і сало.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 13,3%, зокрема, взуття – на 13,8%, одяг – на 13,0%.

Ціни на транспорт зросли на 0,2% в основному через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 4,4% і 1,5% відповідно. Водночас на 0,9% подешевшали паливо та мастила.

Як повідомлялося, НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 6,9% до 8,4%, зокрема, за підсумками першого кварталу - з 11,4% до 14,3%.



Споживчі ціни у березні 2025р., %*

березень 2025 до лютого 2025 березень 2025 до грудня 2024 березень 2025 до березня 2024 січень-березень 2025 до січня-березня 2024 Індекс споживчих цін 1.5 3.5 14.6 13.6 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.7 4.2 17.4 15.6 Продукти харчування 1.7 4.1 17.2 15.5 Хліб та хлібопродукти 0.9 3.3 17.9 17.0 Хліб 1.2 4.2 21.5 20.8 Макаронні вироби 0.5 1.6 11.4 10.6 М'ясо та м'ясопродукти 1.2 2.8 8.5 6.8 Риба та рибопродукти 0.3 2.5 12.6 12.2 Молоко 0.7 2.7 19.5 18.7 Сир та м'який сир (сир) 0.0 3.7 17.7 17.7 Яйця 18.8 -5.4 44.7 11.8 Масло вершкове 0.6 3.6 31.9 32.7 Олія соняшникова 1.7 8.1 35.4 30.6 Фрукти 6.6 9.6 16.9 14.5 Овочі 1.6 8.2 32.3 31.9 Цукор 0.3 -0.7 7.2 4.6 Безалкогольні напої 2.2 5.8 17.7 16.1 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.9 4.9 16.6 15.3 Одяг та взуття 13.3 3.7 -3.6 -4.0 Одяг 13.0 3.0 -4.2 -4.0 Взуття 13.8 4.7 -3.3 -4.2 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0.8 1.2 20.2 19.5 Утримання та ремонт житла 0.2 1.3 3.2 3.6 Водопостачання 0.0 0.7 0.7 0.7 Прибирання сміття 0.0 1.6 10.7 10.3 Каналізація 0.0 0.6 0.6 0.6 Утримання будинків та прибудинкових територій 9.5 10.2 19.1 13.0 Електроенергія 0.0 0.0 63.6 63.6 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла -0.1 0.6 2.3 2.1 Охорона здоров'я 1.7 4.6 15.0 14.3 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 1.9 5.0 16.3 15.4 Амбулаторні послуги 1.1 3.8 15.6 15.8 Транспорт 0.2 2.2 9.5 10.3 Пальне та олії -0.9 2.3 9.9 12.0 Транспортні послуги 1.7 5.1 13.5 12.6 Пасажирський залізничний транспорт 4.4 4.0 4.5 4.0 Пасажирський автодорожній транспорт 1.5 5.2 14.1 13.1 Зв'язок 0.0 9.6 18.9 19.1 Відпочинок та культура 0.1 0.3 1.0 0.9 Освіта 0.1 0.8 12.1 12.1 Ресторани та готелі 0.9 3.3 14.1 13.8 Різні товари та послуги 0.3 3.3 11.1 11.2

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат