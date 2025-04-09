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Інфляція в Україні у березні-2025 виросла до 1,5%, у річному вимірі - до 14,6% - Держстат
15:59 09.04.2025 |
Зростання споживчих цін в Україні у березні прискорилося до 1,5% з 0,8% у лютому та 1,2% у січні поточного року, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
Статвідомство нагадало, що у березні 2024 року зростання цін становило 0,5%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками березня цього року зросла до 14,6% з 13,4% за підсумками лютого.
Зазначається, що у березні-2025 базова інфляція також зросла до 1,4% з 0,7% у лютому та 1,3% у січні. З урахуванням того, що у березні-2024 вона становила 1,0%, у річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4% з 12,0% за підсумками лютого.
На споживчому ринку у березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 18,8%) подорожчали яйця. На 6,6–0,6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, молоко, масло. Водночас на 0,5% подешевшали рис і сало.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,4%.
Одяг і взуття подорожчали на 13,3%, зокрема, взуття – на 13,8%, одяг – на 13,0%.
Ціни на транспорт зросли на 0,2% в основному через подорожчання проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 4,4% і 1,5% відповідно. Водночас на 0,9% подешевшали паливо та мастила.
Як повідомлялося, НБУ наприкінці січня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 6,9% до 8,4%, зокрема, за підсумками першого кварталу - з 11,4% до 14,3%.
Споживчі ціни у березні 2025р., %*
|березень 2025 до лютого 2025
|березень 2025 до грудня 2024
|березень 2025 до березня 2024
|січень-березень 2025 до січня-березня 2024
|Індекс споживчих цін
|1.5
|3.5
|14.6
|13.6
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1.7
|4.2
|17.4
|15.6
|Продукти харчування
|1.7
|4.1
|17.2
|15.5
|Хліб та хлібопродукти
|0.9
|3.3
|17.9
|17.0
|Хліб
|1.2
|4.2
|21.5
|20.8
|Макаронні вироби
|0.5
|1.6
|11.4
|10.6
|М'ясо та м'ясопродукти
|1.2
|2.8
|8.5
|6.8
|Риба та рибопродукти
|0.3
|2.5
|12.6
|12.2
|Молоко
|0.7
|2.7
|19.5
|18.7
|Сир та м'який сир (сир)
|0.0
|3.7
|17.7
|17.7
|Яйця
|18.8
|-5.4
|44.7
|11.8
|Масло вершкове
|0.6
|3.6
|31.9
|32.7
|Олія соняшникова
|1.7
|8.1
|35.4
|30.6
|Фрукти
|6.6
|9.6
|16.9
|14.5
|Овочі
|1.6
|8.2
|32.3
|31.9
|Цукор
|0.3
|-0.7
|7.2
|4.6
|Безалкогольні напої
|2.2
|5.8
|17.7
|16.1
|Алкогольні напої. тютюнові вироби
|1.9
|4.9
|16.6
|15.3
|Одяг та взуття
|13.3
|3.7
|-3.6
|-4.0
|Одяг
|13.0
|3.0
|-4.2
|-4.0
|Взуття
|13.8
|4.7
|-3.3
|-4.2
|Житло. вода. електроенергія. газ тощо
|0.8
|1.2
|20.2
|19.5
|Утримання та ремонт житла
|0.2
|1.3
|3.2
|3.6
|Водопостачання
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Прибирання сміття
|0.0
|1.6
|10.7
|10.3
|Каналізація
|0.0
|0.6
|0.6
|0.6
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|9.5
|10.2
|19.1
|13.0
|Електроенергія
|0.0
|0.0
|63.6
|63.6
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода. опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.1
|0.6
|2.3
|2.1
|Охорона здоров'я
|1.7
|4.6
|15.0
|14.3
|Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
|1.9
|5.0
|16.3
|15.4
|Амбулаторні послуги
|1.1
|3.8
|15.6
|15.8
|Транспорт
|0.2
|2.2
|9.5
|10.3
|Пальне та олії
|-0.9
|2.3
|9.9
|12.0
|Транспортні послуги
|1.7
|5.1
|13.5
|12.6
|Пасажирський залізничний транспорт
|4.4
|4.0
|4.5
|4.0
|Пасажирський автодорожній транспорт
|1.5
|5.2
|14.1
|13.1
|Зв'язок
|0.0
|9.6
|18.9
|19.1
|Відпочинок та культура
|0.1
|0.3
|1.0
|0.9
|Освіта
|0.1
|0.8
|12.1
|12.1
|Ресторани та готелі
|0.9
|3.3
|14.1
|13.8
|Різні товари та послуги
|0.3
|3.3
|11.1
|11.2
* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
Дані: Держстат
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