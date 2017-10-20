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АНАЛИТИКА

Зачем украинским депутатам закон о биткоинах

20:06 19.10.2017 |

Финансы

 Алексей КУЩ / Деловая столица

Законопроект о криптовалюте представляет собой попытку построить в Украине некий аналог валютной биржи, которая в начале 90-х пыталась монополизировать зарождающийся валютный рынок.

В парламенте зарегистрирован проект закона "Об обороте криптовалюты". Прогрессивно настроенных граждан нашей страны может охватить вполне объяснимая гордость: мол, идем в ногу со временем. Впрочем, с учетом того, что у нас до сих пор действует допотопный Декрет о валютном регулировании, принятый Кабмином на заре независимости, который стыдно показывать даже инвесторам из Сомали, а также отсутствует проект закона о деньгах и кредите, появление специального законодательного акта, призванного "урегулировать" криптовалюту, может вызвать одобрение лишь у людей, имеющих прямую связь с космосом. Но даже если отбросить эти соображения, то, увы, законопроект о криптовалюте не дает ни одного четкого ответа на основные вопросы, которые пытаются решить в цивилизованных странах мира.

В первую очередь необходимо ответить, чем является криптовалюта с точки зрения налогообложения: товаром, инвестиционным активом, платежным средством или расчетной единицей.

Если это товар, то на операции с ним необходимо начислять налог на добавленную стоимость. Если это инвестиционный актив, то указанный выше налог не применяется, а вычисляется инвестиционный доход/убыток, как это делается при операциях с ценными бумагами. Если это платежное средство, то криптовалютами можно рассчитаться при оплате за товары/услуги. Ну а в случае получения цифровой валютой функций расчетной денежной единицы, ее можно перечислять со счета на счет без налоговых последствий, в том числе и между различными странами.

Как видим, нюансов достаточно много и большинство из них связаны с такими болезненными для любого государства сферами, как налогообложение, валютный контроль и финансовый мониторинг (ведь криптовалюты могут применяться и для банального отмыва). Кроме того, необходимо четко разграничить секторальное применение криптовалют: можно всем или только физическим лицам, какие ограничения необходимо ввести для банков и т. д.

В Германии, например, биткоины могут использоваться в качестве расчетной денежной единицы, в Японии - как платежное средство, в Швейцарии "цифра" рассматривается как обычная иностранная валюта (вследствие этого данная страна является настоящей тихой гаванью для криптовалют), в РФ - как универсальное средство на случай обострения западных санкций (блокирование международных активов, отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT) с тем лишь отличием, что россияне не хотят развивать операции с популярными на данный момент криптовалютами, а планируют ввести свою собственную - битрубль. По классификации Всемирного банка биткоин является "виртуальной валютой".

Комиссия по финансовым расследованиям FinCEN при минфине США классифицировала операции с криптовалютами как транзакции с обычными фиатными деньгами (денежные знаки, номинальная стоимость которых гарантируется государством).

Служба внутренних доходов Америки определила, что при расчете биткоинами за товары и услуги плательщик несет расходы, которые в дальнейшем можно отнести на затраты при определении налоговой базы, а при получении биткоинов за товары и услуги получает прибыль, определяемую исходя из курса криптовалюты к доллару США на дату расчета. Налогом на прибыль облагается также эмиссия криптовалют (майнинг). Кроме того, в Америке операции с криптовалютами отнесли к сфере контроля финансового мониторинга: США, по сути, единственная страна в мире, которая может с помощью специального программного обеспечения отслеживать оборот криптовалют по всему миру и идентифицировать их собственника.

Финансовая привлекательность рынка криптовалют не может никого оставить равнодушным. Современная модель банковской системы, что у нас, что в мире, говорит о том, что дни классического банкинга уже сочтены. Время идет даже не на десятки лет, а просто на годы. Даже украинцы уже 20-30% своих свободных денежных средств хранят на карточных и текущих счетах. В развитых странах этот показатель превысил 50%. Депозит как инструмент сбережений остался в далеком прошлом. Оно и понятно: базовые мировые процентные ставки находятся практически на нулевых отметках. В этих условиях на депозите уже не заработаешь. В Украине, где ставки по вкладам еще составляют 14-15%, депозит также перестал играть роль финансовой страховки от инфляции или/и девальвации. Сбережения в банках убьет либо постоянный рост цен, либо внезапное падение национальной валюты. В любом случае кто-нибудь да "убьет". Кредитная активность банков также находится на точке замерзания: банки переполнены проблемными кредитами, как дворняга блохами. Получить заем на длительный срок по вменяемой процентной ставке компании, созданной буквально вчера, в банке не получится.

Кроме того, банки продолжают упорно удерживать драконовские тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, особенно в сегменте международных платежей. Что касается валютных якорей, то мировая денежная система находится в кризисе, который можно сравнить с событиями, свидетельствовавшими о крахе Бреттон-Вудской валютной системы, когда появился доллар как базовая резервная валюта мира.

На данный момент ключевые валюты стали заложниками глобальных политических сдвигов: доллар зависит от бюджетной политики США и возможности постоянно повышать планку американских внешних заимствований, евро - от перспектив Евросоюза как консолидированной наднациональной надстройки, фунт - от сценария Брекзита, юань - от новой промышленной политики Китая. В этих условиях даже золото уже не рассматривается как универсальная палочка-выручалочка для озабоченных инвесторов.

В ближайшее время на смену классической банковской системе придет эра финтеха FinTech, то есть абсолютно новая модель финансовых технологий, которая будет базироваться на создании цифровых услуг. Ее локализация будет носить транснациональный, сетевой характер. Появление новой модели будет сопровождаться тотальным пересмотром роли государственных регуляторов в виде центральных банков, созданием стартапов в области новых видов кредитования, максимально дешевых и доступных платежных сервисов и финансовых посредников (брокеров).

Летом этого года аналитики МВФ опубликовали доклад, в котором указали на привлекательность рынка криптовалют и отметили, что появление цифровых технологий "меняет мировой ландшафт финансовых услуг".

Мир ожидает размытие финансовых границ, когда масштаб расстояний между поставщиками и покупателями будет нивелирован.

Особенно рынок криптовалют будет актуален для стран с нестабильными национальными валютами, то есть и для Украины, ведь именно к "цифре" доверие инвесторов из этих стран будет расти достаточно быстро. Объясняется это весьма просто: в отличие от национальной валюты в технологию блокчейн нельзя впихнуть такие транзакции, как перечисление в доходы бюджета прибыли НБУ, монетизацию ОВГЗ, внесенных в уставный капитал государственных банков, и т. д. То есть криптовалюты нельзя использовать для покрытия бюджетных дефицитов, а следовательно, размер их эмиссии подчиняется строгим математическим законам, а не политической целесообразности.

Впрочем, на данный момент ключевые страны мира стараются по возможности избегать принятия специальных законодательных актов по криптовалютам. В ближайшее время этот рынок должен будет преодолеть ожесточенное сопротивление центральных банков, которые не позволят просто так увести мировую финансовую систему из-под их контроля, а как регулировать новые цифровые сервисы, они пока не знают. Тем не мене регулятивный фокус постепенно смещается с финансовых организаций на финансовую деятельность как таковую, и этот процесс не остановить.

Если вы думаете, что разработанный в Украине законопроект дает ответы на основную проблематику рынка криптовалют, вы хорошо подумали об уровне законодательной работы. Единственное, что он уточняет, так это природу операций с "цифрой": законопроектом они отнесены к договорам мены. Ключевым моментом законопроекта являются его переходные положения, в которых указано, что НБУ определяет порядок создания и деятельности криптовалютной биржи, мониторинга транзакций и идентификации субъектов операций.

Похоже, что создание криптовалютной биржи, которая поставит под свой контроль основные операции с криптовалютами в Украине, и есть главная цель законопроекта.

Простыми словами, за всем этим стоит банальное желание "возглавить процесс". Хотя вся проблематика рынка криптовалют в Украине могла быть решена всего двумя официальными разъяснениями: НБУ - относительно того, что криптовалюты не относятся к валютным ценностям и на их обращение в Украине не распространяются административные ограничения, действующие на валютном рынке, а также со стороны ГФС - о том, что операции с криптовалютами имеют нетоварную форму и на них распространяются общие правила налогообложения с инвестиционными активами (ставка подоходного налога для физических лиц - 18%). Всего два документа на двух листах формата А4.

Вместо этого имеем попытку построить в Украине некий аналог валютной биржи, которая в начале девяностых пыталась монополизировать зарождающийся валютный рынок. Действовал примерно тот же алгоритм принятия административных решений, что и сейчас: после развала СССР, где за валютные операции сажали в тюрьму, а продавцов валюты презрительно называли менялами, предприятия и физические лица вдруг получили свободный доступ к покупке заветных долларов (многие тогда впервые увидели, как они выглядят). Естественно, при таком спросе валютой нужно было торговать, а наиболее прозорливым - зарабатывать на этом. Когда рыночная инфраструктура еще не создана, лучше всего это получается у чиновников и связанных с ними лиц, которые могут заставить всех покупать нечто востребованное рынком, но в одном месте. С этой целью и зародилась идея создания при НБУ валютной биржи, которая получила бы монополию на все валютообменные операции и установление рыночного курса национальной валюты. Присоединение Украины в 1997 г. к восьмой статье устава МВФ с признанием свободной конвертируемости гривни по текущим операциям, развитие рыночных инструментов, невозможность устранения инсайдерских операций с валютой в формате работы одной биржи привели к тому, что в начале нулевых валютообменные операции вышли на широкий рыночный простор. Монополия валютной биржи была ликвидирована, а все операции переместились на межбанк. И если с валютой в условиях 90-х все закончилось постепенным переводом валютных операций в систему открытого межбанковского валютного рынка, то с криптовалютами этот путь к свободе будет еще короче. Но это не помешает заработать на криптовалютной бирже заинтересованным лицам. Ну хотя бы несколько украинцев смогут сформировать свой «пассивный доход».
 

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03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

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