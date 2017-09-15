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Пять фактов о строительном буме в Киеве: стоит ли ждать обвала цен на квартиры
11:44 15.09.2017 |
В последнее время активно обсуждается возможность образования "пузыря" на рынке недвижимости. Мол, жилья строится все больше, а роста продаж не наблюдается. Соответственно может появиться много недостроев. Но девелоперы уверяют, что все не так уж и плохо, и поясняют, почему люди все больше интересуются покупками жилья на первичном рынке.
Сколько квартир сейчас выставлено на продажу
По данным City Development Solutions (CDS), в Киеве на продажу на первичном рынке выставлено 56 тыс. квартир (по состоянию на сентябрь 2017 года). Это как уже сданные в эксплуатацию квартиры (20,3 тыс. - в прошлом году и 15,9 тыс. в первом полугодии 2017 года), так и квартиры, которые только начали строить (застройщик поставил "офис продаж" и начал привлекать у населения деньги на строительство).
Всего же в Киеве 1 млн 80 тыс. квартир общей площадью 63,5 млн кв. м.
В первом полугодии 2017 года в столице было введено в эксплуатацию 972,6 тыс. кв. м жилья. В 2015-2016 годах этот показатель составлял чуть более 1,3 млн кв. м за весь год. Таким образом, по итогам текущего года вполне можно ожидать рекорда по сданным в эксплуатацию "метров".
И чиновники, и девелоперы поясняют строительный бум этого года недавно принятым законопроектом №1817, который подтолкнул застройщиков к быстрой сдаче жилья. С одной стороны, закон максимально упрощает разрешительную систему для объектов незначительного класса последствий, на которые приходится более 80% от общего объема строительства. С другой стороны, строительство объектов, которые относятся к объектам со средним и значительным классом последствиями, должно быть лицензировано и будет осуществляться исключительно при наличии всех необходимых документов.
На увеличение объемов строительства повлиял также спрос со стороны вынужденных переселенцев - официально в Киеве на учете числятся около 170 тыс. бывших жителей Крыма и Донбасса. Это может пояснить только спрос на квартиры в 2015-2016 года, но навряд ли в нынешнем.
По мнению директора консалтинговой компании UTG Евгении Локтионовой, главным стимулом увеличения объемов строительства, как ни странно, является нестабильная банковская система и больше количество наличных средств у населения.
"С 2015 года по нынешний период сделки на рынке недвижимости в основном инвестиционные. Как только Фонд гарантирования вкладов начал осуществлять выплаты вкладчикам обанкротившихся банков, начался всплеск продаж квартир на первичном рынке. Я вас уверяю, что в ближайшие год-два ждать каких-то глобальных изменений не стоит, так как с точки зрения сохранения средств это [вложение в недвижимость] выгодно", - заверяет Локтионова.
Со своей стороны директор CDS Ярослава Чапко отмечает, что рынок подошел к тому моменту, когда пора думать о программах ипотеки, иначе он просто остановится. "Рынок будет пополнятся все новыми объектами, а покупателям будет просто не за что это все покупать", - указывает эксперт.
Будет ли большой излишек непроданного жилья
Девелоперы и эксперты уверяют, что "рынок все освоит". "Критического ничего нет. Рынок постепенно поглощает новостройки", - уверяет Ярослава Чапко.
В UTG сообщают, что 70% застройщиков не испытывают проблем со спросом на квартиры и предпосылок к его сокращению пока не видят.
Когда жилкомплекс уже построен, то обычно в нем непроданными остаются 15% квартир, которые не должны особо влиять на рынок. В одном комплексе непроданными остаются в среднем от 60 квартир (в премиум-классе) до 270 квартир (в бюджетном сегменте).
Первые "звоночки" поступили в апреле этого года, когда было зафиксировано резкое падение темпов продаж в большинстве комплексов: минимум на 30-40%, а по отдельным комплексам - вполовину.
Но количество проектов растет с каждым годом: в 2015 г. - 40 новых проектов, в 2016 - 69, 2017 - ожидает более 70 проектов, но с существенно большим количеством квартир, чем в прошлом году (данные CDS).
Большое количество квартир поясняется популярностью малогабаритного жилья (смарт-квартиры по 23 кв. м общей площади).
Для понимания ситуации наведем следующие цифры: в 1986 году, когда был пик строительства в Украине, сдали в эксплуатацию 26 млн кв. м. Сейчас же принимается в год около 10 млн "квадратов".
Насыщенность рынка недвижимости замминистра регионразвития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе охарактеризовал следующим образом: "Нам еще строить, строить и строить".
Ведь сегодня на одного украинца приходится около 22 кв. м жилья. В Европе этот показатель в два раза выше. К тому же 70% жилья в Украине - ветхое и нужно искать ему замену.
Что с ценами?
Сейчас 80% выставленных на продажу первички - эконом- и комфорт-класс стоимостью около 20 тыс. грн за "квадрат". Из-за появляющейся конкуренции происходит даже определенное снижение цен. Так, жилье комфорт-класса в 2017 году подешевело на 7%. Но на 1% вырос эконом- и премиум-класс (данные City Development Solutions).
"В 2018 году недвижимость в долларах подешевеет на 3-4%. А в гривне, если курс подскочит до 30 грн/доллар, может остаться на прежнем уровне, а может вырасти на 3%", - считает Константин Олейник из UTG.
В CDS по итогам 2017 года прогнозируют рост цен на квартиры в гривне на уровне 5-7%.
Следует ожидать появления еще большего количества малогабаритного жилья. На сегодняшний день в основном проектируются квартиры стоимостью $20-45 тыс. (в Киеве и городах-спутниках). Кроме того, застройщики активно предлагают рассрочку до конца строительства (плюс 6 месяцев после оформления купли-продажи, когда жильцы еще только заселяются). В некоторых случаях такая рассрочка позволяет покупателю приобрести жилье бОльшей площади или в лучшем районе, чем он может себе позволить. Но в других случаях ежемесячные платежи в 30 тыс. грн бывают неподъемными для покупателя.
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