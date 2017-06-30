Сергей ИЛЬЧЕНКО, Деловая столица

"Верховный Совет" непризнанной ПМР (жаль, аббревиатуры не принято брать в кавычки, но любое из трех слов, составляющих эту, спорно - вплоть до положения относительно Днестра) лишил неприкосновенности бывшего "президента" Евгения Шевчука, проигравшего выборы 2016 года. Ранее против Шевчука было возбуждено несколько уголовных дел о хищении государственных средств в особо крупных размерах - речь идет о десятках и сотнях миллионов долларов. После снятия неприкосновенности его можно было бы допрашивать, подвергать аресту или обязать подпиской о невыезде. Можно было бы - если бы Шевчук, официально приглашенный на слушания в "ВС ПМР" по его вопросу, не ударился в бега.

Легенда о форсировании Днестра

Бегство Шевчука было абсолютно предсказуемо, а власти ПМР не сделали ничего, чтобы помешать ему сбежать. Основная версия: Шевчук, под покровом ночи, переправился в Молдову через Днестр на некоем "плавсредстве". Версия отдает нарочитым драматизмом - Шевчуку, который свободно перемещается по Молдове, а через международный аэропорт Кишинева и по всему миру, достаточно было просто переехать на другой берег. Он не находился под подпиской о невыезде - поскольку все еще пользовался иммунитетом как экс-президент. Он даже мог сделать это на собственной машине - бронированный "лексус" Шевчука и "ауди А-8" его жены, бывшей "министра иностранных дел" Нины Штански, некогда приобретенные для них из приднестровского бюджета, были выкуплены по остаточной стоимости и тут же переоформлены на других лиц. Впрочем, на фоне хищений Шевчука это выглядит незначительным эпизодом.

Как бы то ни было:

- Шевчук исчез;

- Где именно он сейчас находится - неясно, но в ФБ он пишет;

- "Верховный совет ПМР" явно хотел, чтобы Шевчук сбежал и создал для этого все условия;

- Бывшие лидеры сепаратистской "республики", с которой Молдова якобы ведет борьбу, свободно передвигаются по Молдове, никаких дел против них там не заведено. Более того - после двухмесячного перерыва Молдова возобновила закупки электроэнергии у ПМР.

Как ни странно, но, чтобы понять происходящее, начать надо с последнего пункта.

Бизнес и ничего личного

Итак, пару месяцев назад Молдова, весьма пафосно, под лозунгами борьбы с сепаратизмом и за территориальную целостность, отказалась от закупок энергии в Приднестровье и стала закупать в Украине. Бюджет ПМР, доходная часть которого чуть более чем наполовину (по некоторым данным - так и на все 80%) состоит из валюты, поступающей из Молдовы в уплату за эту энергию, немедленно умер. Совсем. В непризнанной республике начался коллапс, стало ясно, что еще полгода максимум - и ПМР конец. После чего Молдова, сбив цену за киловатт на 0,2 евроцента, возобновила закупки. В Тирасполе вздохнули с облегчением - неминуемая катастрофа миновала. А Кишинев, пафосно борясь с сепаратизмом и получив помощь от Украины, выгадал в цене, кинув уже ненужных ему украинских поставщиков.

Электроэнергию, которую Молдова закупает у ПМР, производит МолдГРЭС - электростанция в Днестровске. Тираспольские сепаратисты отжали ее у Кишинева и через цепочку подставных лиц перепродали российской РАО ЕС. МолдГРЭС работает на газе, который она закупает у властей ПМР. А те, в свою очередь, просто берут этот газ безо всякой оплаты из транзитной газпромовской трубы.

Иными словами, перед нами схема незаконного обогащения, долю в которой имеют российские, молдавские и - совсем чуточку - приднестровские партнеры. Приднестровцы в этом бизнесе вообще всегда и кругом младшие. Их доля наименьшая, их номер - шестнадцатый, их легко ставят в любую позу - но в то же время без них не обойтись.

Все - абсолютно все, без единого исключения, отношения Молдовы и непризнанной ПМР при ближайшем рассмотрении упираются в такие бизнес-проекты. Иными словами, Приднестровье опять стало органичной частью Молдовы, причем уже давно. Никто в Молдове борьбу за его возврат в конституционное поле не ведет. Потому, что на конституционное поле в Молдове всем наплевать, а в молдавском экономическом поле ПМР, такая, какая она есть, играет важнейшую роль.

Как следствие, все конфликты между Кишиневом и Тирасполем касаются только одного вопроса: раздела доходов от международных проектов, базирующихся в Приднестровье.

Этот факт Украине следует постоянно учитывать.

Украина заинтересована в выдавливании из ПМР российского военного контингента и в ликвидации криминальной дыры на своей южной границы. При этом на территории, контролируемой ПМР, постоянно проживают до ста тысяч граждан Украины, которым не закроешь въезд в страну и которые, как и остальные жители этой территории, подвергаются массированному воздействию российской пропаганды. По факту захваченное Приднестровье служит базой для российских спецслужб и ДРГ, работающих в южной части Украины. Все это так. Но нужно помнить о том, что в приднестровском вопросе Молдова Украине не друг и не союзник. В отличие от Украины, Молдова заинтересована в сохранении ПМР. А чтобы оправдать ее сохранение - и всегда иметь предлог попрессовать тираспольских пацанов, побудив их к снижению уровня притязаний, Молдове необходимо сохранять и российское присутствие в регионе. Возможно, снизить его - это да. Но на каком-то уровне все-таки сохранить.

Козел отпущения

Уяснив эти детали, можно переходить к истории с беглым Шевчуком. Здесь вырисовывается следующее:

- Положение рядовых жителей ПМР даже после возобновления закупок электроэнергии Молдовой - очень скверное. Делиться с ними теневыми доходами никто не собирается, кормят население анклава, на 60% пенсионного возраста, по остаточному принципу. Собственно говоря, эта массовка бывает нужна только раз в 5 лет - на очередных "выборах", чтобы подтвердить "легитимность" сепаратистской власти. Иными словами, нынешним правителям ПМР очень нужен козел отпущения.

Шевчук на эту роль подходит просто идеально. Он, разумеется, набивал свой карман, и выводил сотни миллионов долларов в офшоры - здесь никто ничего не придумал. Но ведь и первый "президент ПМР" Игорь Смирнов делал ровно то же самое - а никто против него дел не возбуждает. И вообще, все, кто в ПМР хоть как-то сопричастны власти, тянут деньги из бюджета и организуют криминальные схемы обогащения, в тех масштабах, в которых им позволяет должность. Именно и только для этого ПМР и была изначально сконструирована. То есть, все обвинения против Шевчука, несомненно, справедливы, но ход им дали не по этой причине, а исключительно исходя из политической целесообразности.

- Никому не нужен Шевчук, сидящий на скамье подсудимых и дающий показания. Страшно ведь даже подумать, что он может наговорить, если его как следует прижать. Делать же процесс совсем уж закрытым как-то тоже не комильфо. Все-таки речь идет не о торговле ядерными технологиями, а о банальном казнокрадстве. Но ПМР устроена так, что процесс над любым крупным казнокрадом неизбежно окажется черной дырой, в которую будет втянуто все местное руководство.

- Молдове тоже не нужен открытый процесс над Шевчуком - ровно по той же причине. Максимум, что может потребоваться Молдове от Шевчука - это компромат на нынешнюю власть. И, можно не сомневаться, что им-то уж Шевчук поделится, получив взамен свободный вылет из аэропорта Кишинева.

- Весьма вероятно, что Шевчука уже и нет в Молдове. На это как бы намекает и фейсбучный линк evgenimalta с которого беглый экс-президент - или кто-то еще, пишущий от его имени, излагает свою версию событий: мол, его заказало руководство приднестровского холдинга "Шериф", а он всех переиграл, уехал в Молдову, и скоро опубликует убойную информацию. Ничего этого, разумеется, не будет. В Тирасполе в очередной раз разведут местных лохторат, списав все беды на Шевчука, которому этот же лохторат некогда отдал 74% голосов. А в Кишиневе отмолчатся. Мол, какой Шевчук? Шевчук у нас не в розыске. Хищения из бюджета? Помилуйте, какой бюджет, чей? Непризнанного государства? Не знаем, никогда о таком не слышали. У нас к гражданину Шевчуку претензий нет.

А месяца через три, когда шум уляжется, следом за мужем, уже безо всякой помпы отбудет на Мальту или еще куда и Нина Штански.

- России тоже нужно сейчас бегство Шевчука. Агентство журналистских расследований rise.md опубликовало материал о деятельности некоммерческой организации "Евразийская интеграция", работу которой в Приднестровье курирует вице-премьер Дмитрий Рогозин. В принципе, ничего неожиданного, все как обычно у россиян: безудержное воровство, кидалово рабочих, непригодные ни к чему объекты, которые придется разбирать, поскольку они вот-вот рухнут. Естественно, контрабанда в огромных масштабах. Плюс, в довесок ко всему этому - тесные связи с ЛДНР. В общем, России тоже нужен скандальчик, который как-то смикшировал бы все эти неловкие моменты, отвлек от них внимание и позволил бы навесить все, что нельзя увести в тень, на беглого Шевчука, который обманул не подозревавших об этом российских партнеров. Можно даже объявить Шевчука агентом западных спецслужб, сознательно разрушавшим такое замечательное пророссийское Приднестровье. В общем, все будет в рамках известной схемы "Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия". С той лишь разницей, что в отличие от Лаврентия Палыча, Евгений Васильевич вполне благополучно продолжит жить-поживать, проживая нажитое добро.

Для Молдовы история с бегством Шевчука - банальна и ожидаема. О неизбежности такого сценария я писал еще два года назад. Что же касается Украины, то для нее история с Шевчуком - хороший повод подвергнуть внимательной ревизии свою политику на молдо-приднестровском направлении. Исходя из того, что Молдова попросту использует Украину для организации давления на Тирасполь, когда ей необходимо добиться от приднестровцев очередных финансовых уступок. Закрывать же приднестровскую дыру Молдова не собирается - ничего подобного в планах Кишинева не было, и нет.