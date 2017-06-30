Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Фейковая блокада ПМР. Как и почему Молдова "кинула" Украину

 Сергей ИЛЬЧЕНКО, Деловая столица

"Верховный Совет" непризнанной ПМР (жаль, аббревиатуры не принято брать в кавычки, но любое из трех слов, составляющих эту, спорно - вплоть до положения относительно Днестра) лишил неприкосновенности бывшего "президента" Евгения Шевчука, проигравшего выборы 2016 года. Ранее против Шевчука было возбуждено несколько уголовных дел о хищении государственных средств в особо крупных размерах - речь идет о десятках и сотнях миллионов долларов. После снятия неприкосновенности его можно было бы допрашивать, подвергать аресту или обязать подпиской о невыезде. Можно было бы - если бы Шевчук, официально приглашенный на слушания в "ВС ПМР" по его вопросу, не ударился в бега.

Легенда о форсировании Днестра

Бегство Шевчука было абсолютно предсказуемо, а власти ПМР не сделали ничего, чтобы помешать ему сбежать. Основная версия: Шевчук, под покровом ночи, переправился в Молдову через Днестр на некоем "плавсредстве". Версия отдает нарочитым драматизмом - Шевчуку, который свободно перемещается по Молдове, а через международный аэропорт Кишинева и по всему миру, достаточно было просто переехать на другой берег. Он не находился под подпиской о невыезде - поскольку все еще пользовался иммунитетом как экс-президент. Он даже мог сделать это на собственной машине - бронированный "лексус" Шевчука и "ауди А-8" его жены, бывшей "министра иностранных дел" Нины Штански, некогда приобретенные для них из приднестровского бюджета, были выкуплены по остаточной стоимости и тут же переоформлены на других лиц. Впрочем, на фоне хищений Шевчука это выглядит незначительным эпизодом.

Как бы то ни было:

- Шевчук исчез;

- Где именно он сейчас находится - неясно, но в ФБ он пишет;

- "Верховный совет ПМР" явно хотел, чтобы Шевчук сбежал и создал для этого все условия;

- Бывшие лидеры сепаратистской "республики", с которой Молдова якобы ведет борьбу, свободно передвигаются по Молдове, никаких дел против них там не заведено. Более того - после двухмесячного перерыва Молдова возобновила закупки электроэнергии у ПМР.

Как ни странно, но, чтобы понять происходящее, начать надо с последнего пункта.

Бизнес и ничего личного

Итак, пару месяцев назад Молдова, весьма пафосно, под лозунгами борьбы с сепаратизмом и за территориальную целостность, отказалась от закупок энергии в Приднестровье и стала закупать в Украине. Бюджет ПМР, доходная часть которого чуть более чем наполовину (по некоторым данным - так и на все 80%) состоит из валюты, поступающей из Молдовы в уплату за эту энергию, немедленно умер. Совсем. В непризнанной республике начался коллапс, стало ясно, что еще полгода максимум - и ПМР конец. После чего Молдова, сбив цену за киловатт на 0,2 евроцента, возобновила закупки. В Тирасполе вздохнули с облегчением - неминуемая катастрофа миновала. А Кишинев, пафосно борясь с сепаратизмом и получив помощь от Украины, выгадал в цене, кинув уже ненужных ему украинских поставщиков.

Электроэнергию, которую Молдова закупает у ПМР, производит МолдГРЭС - электростанция в Днестровске. Тираспольские сепаратисты отжали ее у Кишинева и через цепочку подставных лиц перепродали российской РАО ЕС. МолдГРЭС работает на газе, который она закупает у властей ПМР. А те, в свою очередь, просто берут этот газ безо всякой оплаты из транзитной газпромовской трубы.

Иными словами, перед нами схема незаконного обогащения, долю в которой имеют российские, молдавские и - совсем чуточку - приднестровские партнеры. Приднестровцы в этом бизнесе вообще всегда и кругом младшие. Их доля наименьшая, их номер - шестнадцатый, их легко ставят в любую позу - но в то же время без них не обойтись.

Все - абсолютно все, без единого исключения, отношения Молдовы и непризнанной ПМР при ближайшем рассмотрении упираются в такие бизнес-проекты. Иными словами, Приднестровье опять стало органичной частью Молдовы, причем уже давно. Никто в Молдове борьбу за его возврат в конституционное поле не ведет. Потому, что на конституционное поле в Молдове всем наплевать, а в молдавском экономическом поле ПМР, такая, какая она есть, играет важнейшую роль.

Как следствие, все конфликты между Кишиневом и Тирасполем касаются только одного вопроса: раздела доходов от международных проектов, базирующихся в Приднестровье.

Этот факт Украине следует постоянно учитывать.

Украина заинтересована в выдавливании из ПМР российского военного контингента и в ликвидации криминальной дыры на своей южной границы. При этом на территории, контролируемой ПМР, постоянно проживают до ста тысяч граждан Украины, которым не закроешь въезд в страну и которые, как и остальные жители этой территории, подвергаются массированному воздействию российской пропаганды. По факту захваченное Приднестровье служит базой для российских спецслужб и ДРГ, работающих в южной части Украины. Все это так. Но нужно помнить о том, что в приднестровском вопросе Молдова Украине не друг и не союзник. В отличие от Украины, Молдова заинтересована в сохранении ПМР. А чтобы оправдать ее сохранение - и всегда иметь предлог попрессовать тираспольских пацанов, побудив их к снижению уровня притязаний, Молдове необходимо сохранять и российское присутствие в регионе. Возможно, снизить его - это да. Но на каком-то уровне все-таки сохранить.

Козел отпущения

Уяснив эти детали, можно переходить к истории с беглым Шевчуком. Здесь вырисовывается следующее:

- Положение рядовых жителей ПМР даже после возобновления закупок электроэнергии Молдовой - очень скверное. Делиться с ними теневыми доходами никто не собирается, кормят население анклава, на 60% пенсионного возраста, по остаточному принципу. Собственно говоря, эта массовка бывает нужна только раз в 5 лет - на очередных "выборах", чтобы подтвердить "легитимность" сепаратистской власти. Иными словами, нынешним правителям ПМР очень нужен козел отпущения.

Шевчук на эту роль подходит просто идеально. Он, разумеется, набивал свой карман, и выводил сотни миллионов долларов в офшоры - здесь никто ничего не придумал. Но ведь и первый "президент ПМР" Игорь Смирнов делал ровно то же самое - а никто против него дел не возбуждает. И вообще, все, кто в ПМР хоть как-то сопричастны власти, тянут деньги из бюджета и организуют криминальные схемы обогащения, в тех масштабах, в которых им позволяет должность. Именно и только для этого ПМР и была изначально сконструирована. То есть, все обвинения против Шевчука, несомненно, справедливы, но ход им дали не по этой причине, а исключительно исходя из политической целесообразности.

- Никому не нужен Шевчук, сидящий на скамье подсудимых и дающий показания. Страшно ведь даже подумать, что он может наговорить, если его как следует прижать. Делать же процесс совсем уж закрытым как-то тоже не комильфо. Все-таки речь идет не о торговле ядерными технологиями, а о банальном казнокрадстве. Но ПМР устроена так, что процесс над любым крупным казнокрадом неизбежно окажется черной дырой, в которую будет втянуто все местное руководство.

- Молдове тоже не нужен открытый процесс над Шевчуком - ровно по той же причине. Максимум, что может потребоваться Молдове от Шевчука - это компромат на нынешнюю власть. И, можно не сомневаться, что им-то уж Шевчук поделится, получив взамен свободный вылет из аэропорта Кишинева.

- Весьма вероятно, что Шевчука уже и нет в Молдове. На это как бы намекает и фейсбучный линк evgenimalta с которого беглый экс-президент - или кто-то еще, пишущий от его имени, излагает свою версию событий: мол, его заказало руководство приднестровского холдинга "Шериф", а он всех переиграл, уехал в Молдову, и скоро опубликует убойную информацию. Ничего этого, разумеется, не будет. В Тирасполе в очередной раз разведут местных лохторат, списав все беды на Шевчука, которому этот же лохторат некогда отдал 74% голосов. А в Кишиневе отмолчатся. Мол, какой Шевчук? Шевчук у нас не в розыске. Хищения из бюджета? Помилуйте, какой бюджет, чей? Непризнанного государства? Не знаем, никогда о таком не слышали. У нас к гражданину Шевчуку претензий нет.

А месяца через три, когда шум уляжется, следом за мужем, уже безо всякой помпы отбудет на Мальту или еще куда и Нина Штански.

- России тоже нужно сейчас бегство Шевчука. Агентство журналистских расследований rise.md опубликовало материал о деятельности некоммерческой организации "Евразийская интеграция", работу которой в Приднестровье курирует вице-премьер Дмитрий Рогозин. В принципе, ничего неожиданного, все как обычно у россиян: безудержное воровство, кидалово рабочих, непригодные ни к чему объекты, которые придется разбирать, поскольку они вот-вот рухнут. Естественно, контрабанда в огромных масштабах. Плюс, в довесок ко всему этому - тесные связи с ЛДНР. В общем, России тоже нужен скандальчик, который как-то смикшировал бы все эти неловкие моменты, отвлек от них внимание и позволил бы навесить все, что нельзя увести в тень, на беглого Шевчука, который обманул не подозревавших об этом российских партнеров. Можно даже объявить Шевчука агентом западных спецслужб, сознательно разрушавшим такое замечательное пророссийское Приднестровье. В общем, все будет в рамках известной схемы "Лаврентий Палыч Берия не оправдал доверия". С той лишь разницей, что в отличие от Лаврентия Палыча, Евгений Васильевич вполне благополучно продолжит жить-поживать, проживая нажитое добро.

Для Молдовы история с бегством Шевчука - банальна и ожидаема. О неизбежности такого сценария я писал еще два года назад. Что же касается Украины, то для нее история с Шевчуком - хороший повод подвергнуть внимательной ревизии свою политику на молдо-приднестровском направлении. Исходя из того, что Молдова попросту использует Украину для организации давления на Тирасполь, когда ей необходимо добиться от приднестровцев очередных финансовых уступок. Закрывать же приднестровскую дыру Молдова не собирается - ничего подобного в планах Кишинева не было, и нет.
 

ПО РУБРИКАМ

14:18 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,0369 грн.

14:10 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР упа­ли 30 июня, за­вер­ши­ли I по­лу­го­дие ре­корд­ным ро­стом с 2009г

13:08 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 30 июня

12:47 29 июня НБУ вы­дал бан­кам ре­фи­нан­си­ро­ва­ние 46 млн гри­вен

11:35 Фон­до­вый ры­нок по­не­мно­гу вос­ста­нав­ли­ва­ет ра­бо­ту по­сле ки­бе­р­ата­ки

11:33 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 29.06.2017

11:27 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30.06.17

11:07 НБУ со­хра­нил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 371 млрд гри­вен, бан­ки уве­ли­чи­ли на 821,35 млн до 281,42 млрд гри­вен 30 июня

10:22 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 29 июня умень­шил­ся на $51,9 млн до $47,6 млн

10:08 Які ком­панії от­ри­му­ва­ли кре­ди­ти у При­ват­бан­ку до націоналізації

09:22 Дол­лар де­ше­ве­ет к иене 30 июня на фоне сме­ны ри­то­ри­ки глав ми­ро­вых Цен­тро­бан­ков

09:08 В мае ак­ти­вы бан­ков со­кра­ти­лись на 0,7% до 1,25 трлн гри­вен

09:06 В мае убы­ток бан­ков со­ста­вил 2,6 млрд гри­вен

08:42 Зо­ло­то не­зна­чи­тель­но до­ро­жа­ет 30 июня на фоне ослаб­ле­ния дол­ла­ра

07:40 Бир­жи США сни­зи­лись вслед 29 июня за ак­ци­я­ми тех­но­ло­ги­че­ских ком­па­ний

• дальше…

14:24 Укр­за­лиз­ны­ця для борь­бы с кор­руп­ци­ей и дру­ги­ми пре­ступ­ле­ни­я­ми бу­дет при­ме­нять ве­ду­щий ино­стран­ный опыт - фо­рен­зик

14:14 В ян­ва­ре-мае свод­ный бюд­жет вы­пол­нен с про­фи­ци­том 50,5 млрд гри­вен

13:47 Де­фи­цит ПФ бу­дет со­хра­нять­ся на 141 млрд гри­вен в те­че­ние 2018-2020, - Мин­фин

13:03 Пер­вая пар­тия уг­ля из США при­бу­дет в Укра­и­ну до ав­гу­ста

11:22 ФАО осу­ще­ствит по­став­ки си­стем ка­пель­но­го оро­ше­ния ма­лым фер­мер­ствам в во­сточ­ной Укра­ине

09:16 Оста­нов­ка ра­бо­ты на 4-х ме­сто­рож­де­ни­ях "Укрнафты" по­влек­ла па­де­ние до­бы­чи га­за на 21%

08:42 Зо­ло­то не­зна­чи­тель­но до­ро­жа­ет 30 июня на фоне ослаб­ле­ния дол­ла­ра

08:34 Нефть до­ро­жа­ет 30 июня на оп­ти­миз­ме ин­ве­сто­ров по по­во­ду сни­же­ния ее до­бы­чи в США

07:56 Трамп объ­явил о за­пус­ке «зо­ло­той эры» в энер­ге­ти­че­ской от­рас­ли США

07:46 Трамп обе­ща­ет по­мочь Укра­ине с уг­лем

• дальше…

13:43 Фей­ко­вая бло­ка­да ПМР. Как и по­че­му Мол­до­ва "кинула" Укра­и­ну

08:14 Ко­мис­сия ОЗХО под­твер­ди­ла при­ме­не­ние хи­мо­ру­жия в Си­рии

08:09 Ми­нистр обо­ро­ны США и гла­ва НАТО по­спо­ри­ли о вы­во­де войск из Аф­га­ни­ста­на

08:02 Се­нат США до­ра­бо­тал за­ко­но­про­ект о санк­ци­ях про­тив Рос­сии

07:46 Трамп обе­ща­ет по­мочь Укра­ине с уг­лем

29.06 Ка­над­ская нефть гро­зит со­рвать пла­ны ОПЕК

29.06 По­че­му экс-пре­зи­дент При­дне­стро­вья по­дал­ся в бе­га

29.06 Ми­ро­вой долг до­стиг $217 трлн в I квар­та­ле это­го го­да, или 327% ВВП

29.06 Вла­сти США мо­гут ока­зать под­держ­ку Westinghouse во из­бе­жа­ние ее пе­ре­хо­да в ру­ки ино­стран­цев - FT

29.06 Кто и за­чем за­ки­дал с вер­то­ле­та гра­на­та­ми Вер­хов­ный суд Ве­не­су­э­лы

29.06 Шот­лан­дия от­ло­жи­ла под­го­тов­ку ре­фе­рен­ду­ма о не­за­ви­си­мо­сти

29.06 Со­труд­ни­кам Пен­та­го­на хо­тят за­пре­тить ис­поль­зо­вать про­грам­мы Кас­пер­ско­го

29.06 Со­гла­ше­ние о сво­бод­ной тор­гов­ле меж­ду Укра­и­ной и Ка­на­дой за­ра­бо­та­ет 1 ав­гу­ста - по­сол

29.06 США вво­дят но­вые ме­ры без­опас­но­сти на авиа­рей­сах из-за гра­ни­цы

29.06 ЕЦБ: рын­ки "не так поняли" ком­мен­та­рии Ма­рио Дра­ги

• дальше…

29.06 Ещё на 6 сто­лич­ных ули­цах по­явит­ся от­дель­ная по­ло­са для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та

27.06 Ки­ев­со­вет го­то­вит­ся пе­ре­име­но­вать про­спект По­бе­ды на Брест-Ли­тов­ский

27.06 В Ки­е­ве с 15 июля вы­рас­тут та­ри­фы на про­езд в го­род­ском транс­пор­те

26.06 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон об от­мене ре­ги­стра­ции ин­ве­сти­ций и упро­ще­нии вы­да­чи ви­дов на жи­тель­ство в Укра­ине

23.06 Ки­ев­ский мет­ро­по­ли­тен пла­ни­ру­ет вве­сти по­пол­не­ние про­езд­ных би­ле­тов он­лайн и в лю­бом тер­ми­на­ле по­пол­не­ния сче­тов

23.06 Мет­ро на Ви­но­гра­да­ре по­явит­ся до кон­ца 2019 го­да

20.06 Ки­ев­со­вет под­дер­жал пре­кра­ще­ние со­гла­ше­ния с "Киевэнерго", пред­ва­ри­тель­но про­длив его на че­ты­ре ме­ся­ца

20.06 Ки­ев­ская ТЭЦ-6 мо­жет воз­об­но­вить ра­бо­ту к кон­цу не­де­ли

19.06 Goodbye, Ах­ме­тов. Станет ли со­гла­ше­ние с фин­ской Fortum уда­чей для Ки­е­ва

16.06 За год Укра­и­на под­ня­лась с 56-го на 50-е ме­сто в рей­тин­ге ин­но­ва­ци­он­ных стран

16.06 К ле­ту съем­ные квар­ти­ры в Ки­е­ве еще боль­ше по­де­ше­ве­ли

16.06 В Ки­е­ве утвер­ди­ли но­вые та­ри­фы на услу­ги по со­дер­жа­нию мно­го­квар­тир­ных до­мов

15.06 Суд раз­бло­ки­ро­вал сче­та Ки­ев­ско­го мет­ро­по­ли­те­на и от­ка­зал в от­сроч­ке вы­пла­ты дол­га "Укррослизингу"

13.06 МВД от­кры­ло но­вый сер­вис­ный центр в ТЦ "Metro" на Пет­ров­ке в Ки­е­ве

13.06 Окруж­ной админ­суд за­пре­тил пе­ре­име­но­вы­вать про­спект Ва­ту­ти­на в Шу­хе­ви­ча

• дальше…

13:43 Фей­ко­вая бло­ка­да ПМР. Как и по­че­му Мол­до­ва "кинула" Укра­и­ну

12:20 Утра­тил ли де­пу­тат­ский ман­дат свою цен­ность в ка­че­стве при­кры­тия от не­при­ят­но­стей?

11:57 По­чти 40% укра­ин­цев убеж­де­ны, что ев­ро­ин­те­гра­ция не­об­ра­ти­ма - соцо­прос GfK

10:35 "Хлеб­ное перемирие". Ка­кие бои про­дол­жа­ют­ся на Лу­ган­щине

29.06 Лу­цен­ко внес пред­став­ле­ние на арест Доб­ки­на

29.06 "Хлеб­ное перемирие". По­че­му Рос­сия под­тя­ги­ва­ет ар­тил­ле­рию на При­азо­вье

29.06 Со­гла­ше­ние о сво­бод­ной тор­гов­ле меж­ду Укра­и­ной и Ка­на­дой за­ра­бо­та­ет 1 ав­гу­ста - по­сол

27.06 За­чем Да­ни­люк объ­явил вой­ну Южа­ни­ной

27.06 "Хлеб­ное перемирие". За­чем тер­ро­ри­сты "ЛНР" об­стре­ля­ли Жел­тое

27.06 От взры­ва ав­то­мо­би­ля в Ки­е­ве по­гиб один из ру­ко­во­ди­те­лей управ­ле­ния раз­вед­ки

27.06 Уви­деть Па­риж и по­ре­шать. Что По­ро­шен­ко по­лу­чил от Мак­ро­на

26.06 Суд за­пре­тил ГПУ про­ве­рить е-де­кла­ра­ции Ляш­ко

26.06 Пе­ре­за­груз­ка КСУ. Ко­гда порт­нов­цев ли­шат бло­ки­ру­ю­ще­го па­ке­та

26.06 Хлеб­ное пе­ре­ми­рие. "Гибриды" стре­ля­ют, ВСУ го­то­вят­ся фор­си­ро­вать Се­вер­ский До­нец

26.06 Вы­ход­ные в АТО. По­че­му по­гиб­ли укра­ин­ские во­и­ны во вре­мя "перемирия"

• дальше…

10:55 LG бу­дет по­став­лять си­сте­мы кру­го­во­го об­зо­ра для пре­ми­аль­ных не­мец­ких ав­то­мо­би­лей

09:01 iPhone 8 по­ка­за­ли на ви­део со всех сто­рон

08:28 Экс­пер­ты: ви­ру­су Petya ва­ши день­ги бы­ли не нуж­ны

29.06 Спут­ни­ко­вые вой­ны: ко­му до­ста­нет­ся не­бо над Ев­ро­пой?

29.06 Ду­бай за­ме­нит часть по­ли­цей­ских кро­шеч­ны­ми бес­пи­лот­ны­ми ма­шин­ка­ми

29.06 ESET на­зва­ла ис­точ­ник эпи­де­мии ви­ру­са-вы­мо­га­те­ля

29.06 Vivo рань­ше Apple раз­ме­ща­ет дак­ти­ло­ско­пи­че­ский дат­чик за экра­ном

29.06 Са­мая ста­рая мо­дель Maserati по­чти не из­ме­ни­лась по­сле об­нов­ле­ния

27.06 Как стар­та­пы об­ма­ны­ва­ют ин­ве­сто­ров на Kickstarter

27.06 Как за­щи­тить­ся от ви­ру­са, ко­то­рый ата­ко­вал ком­пью­те­ры укра­ин­ских ком­па­ний

27.06 Бит­ко­ин де­ше­ве­ет бо­лее чем на 5% на фоне со­об­ще­ний о ха­кер­ских ата­ках

27.06 В Се­ти по­яви­лись рен­де­ры Samsung Galaxy Note8

27.06 NASA утвер­ди­ло ди­зайн ти­хо­го сверх­зву­ко­во­го са­мо­ле­та на за­ме­ну «Кон­кор­да»

27.06 Пер­вый элек­тро­кар Aston Martin пой­дет в се­рию через два го­да

27.06 Ев­ро­ко­мис­сия оштра­фо­ва­ла Google на 2,42 млрд ев­ро

• дальше…

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно