Чому низка арабських країн раптом допомогла Ізраїлю?

Іран у ніч на неділю, 14 квітня, запустив більше 300 ударних безпілотників і ракет по ізраїльських цілях у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству у Дамаску, за яким, імовірно, стояв Ізраїль. Під час повітряного удару Тегерану союзники прийшли Ізраїлю на допомогу.

Збиті безпілотники у Йордані

Військово-повітряні сили США і Великобританії збивали повітряні цілі у небі над Ізраїлем. Франція також піднімала бойові літаки для патрулювання, щоправда, поки що достеменно невідомо, чи вони збивали ракети. Водночас ще більшу увагу експертної спільноти привернув той факт, що до збиття іранських ракет долучилася Йорданія. Ця країна відкрила свій повітряний простір для бойових літаків Ізраїлю і США, але, вочевидь, і самотужки збивала дрони, які потрапляли в її повітряний простір. Збиття дронів підтверджують, зокрема, відео з передмістя Амману, столиці Йордану, де після значної активності літаків очевидці зафіксували на землі уламки, імовірно, ударних безпілотників.

"Країни Перської затоки, включно з Саудівською Аравією, могли зіграти також і опосередковану роль, маючи на озброєнні західні зразки засобів протиповітряної оборони, радарів і заправників літаків, які могли бути життєво важливими для успішного відбиття атаки", - констатував оглядач The Economis на шпальтах британського видання.

Деякі оглядачі, такі як Аншель Пфеффер з ізраїльського видання Haaretz і експерт Міжнародної кризової групи Майрав Зоншейн, дуже схвально відзначили дії арабських країн. На думку аналітиків, цей випадок засвідчує, що араби та ізраїльтяни можуть співпрацювати і що Ізраїль не ізольований у регіоні.

"Атаки Ірану також мобілізували новий рівень міжнародної підтримки Ізраїлю, включно з ключовими арабськими країнами, які були жорсткими критиками ізраїльської воєнної операції у Секторі Гази, але водночас підтримали ізраїльську військову відповідь на повітряний удар", - зазначив у своїй заяві у неділю і експерт Європейської ради міжнародних відносин Жульєн Барнс-Дейсі.

Йордан, наприклад, гостро критикував воєнну операцію Ізраїлю у Секторі Гази, яка триває попри дедалі гучніші міжнародні заклики до припинення вогню. Кожен п'ятий житель Йордану має палестинське походження, включно з королевою. Останнім часом у країні відбулися доволі агресивні антиізраїльські протести.

Водночас Йордан має з Ізраїлем спільний кордон і регулярно співпрацює з сусідом у важливих питаннях, хоч подекуди і за лаштунками. Саме ця країна здійснює охорону мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, яка має величезне символічне значення для мусульман, християн і євреїв.

Йордан і Саудівська Аравія: непросте балансування

Влада Йордану традиційно розглядає США як важливого союзника, мусячи при цьому балансувати між різними інтересами, що конкурують між собою, дбаючи про власну політичну стабільність і обороноздатність.

"Деякі об'єкти, що увійшли до нашого повітряного простору минулої ночі, були перехоплені, оскільки вони становили загрозу для наших людей і населених пунктів", - йдеться в заяві уряду Йорданії. "Кілька фрагментів (збитих цілей. - Ред.) впали на територію країни, не завдавши значної шкоди".

Еміль Хокаєм з Міжнародного інституту стратегічних досліджень зауважив, що "Йорданія довела, що вона є хорошим партнером США".

Саудівська Аравія - ще одна країна, якій довелося балансувати між власними інтересами, міжнародними альянсами і реальною політикою, коли йдеться про події навколо конфлікту в Газі.

Ця впливова держава Перської затоки, яка контролює значні запаси енергоносіїв, була готова нормалізувати відносини з Ізраїлем до атак 7 жовтня, здійснених бойовиками ХАМАС, внаслідок яких загинули близько 1200 ізраїльтян. Але після того, як Ізраїль розпочав військову кампанію в Газі, де за останні шість місяців, за даними міністерства охорони здоров'я, яке перебуває під контролем ХАМАС, загинули понад 33 тисячі осіб, ці плани були відкладені.

Уряд Саудівської Аравії підтримував заклики до припинення вогню в Газі й критикував дію Ізраїлю. Але інсайдери регулярно визнають, що неофіційно саудівці і надалі демонструють інтерес до поліпшення відносин з Ізраїлем.

Давній конфлікт між Іраном і країнами Перської затоки

Незалежно від того, втрутилися вони в ситуацію на вихідних на боці Ізраїлю чи ні, у саудитів є й інші причини, чому вони готові збивати іранські ракети. Близький Схід десятиліттями був розділений за релігійно-конфесійною ознакою: арабські держави Перської затоки, де більшість населення складають мусульмани-суніти, опонують Ірану, де більшість населення складають персидські мусульмани-шиїти. По суті, цю ворожнечу можна розглядати як подібну до попередніх конфліктів в Європі, коли дві конфесії християнства - протестанти і католики - ворогували між собою.

Країни Середнього і Близького Сходу, такі як Ірак, Сирія та Ліван, населення яких є сумішшю мусульман-шиїтів і сунітів, а також представників інших релігій та етносів, опинилися між двох вогнів, оскільки і Іран, і країни Перської затоки намагаються посилити там свій вплив.

Саме в цьому контексті з'являються так звані "проксі" - посіпаки Ірану, які отримують від Тегерану підтримку і діють в його інтересах. До цієї групи належать шиїтські мусульманські організації, які Іран підтримує фінансово, військово, логістично і навіть певною мірою духовно. Крім того, до цього переліку входять і єменські повстанці-хусити, а також збройні угруповання, відомі як Сили народної мобілізації в Іраку, а також військово-політичне угруповання "Хезболла" в Лівані. Угруповання ХАМАС також підтримується Іраном, але є винятком, оскільки, як і більшість палестинців, є мусульманами-сунітами.

Ці угрупування у ніч на неділю одночасно з Тегераном також випустили ракети в бік Ізраїлю з Ємену, Сирії та Іраку. В Іраку, за наявними повідомленнями, американські вояки, що базуються там, збили деякі з цих ракет. Наразі достеменно невідомо, чи перехопили саудівці ракети з Ємену, але вони вже робили це раніше, наприкінці минулого року.

"Для регіональних гравців, зокрема Саудівської Аравії і Йорданії, які, як повідомляється, перехоплювали іранські дрони, аргументом буде те, що вони по праву захищають свій суверенний повітряний простір", - стверджує Масуд Мостаджабі, заступник директора близькосхідних програм Атлантичної ради в актуальній аналітичній записці, оприлюдненій цим американським експертним центром.

"Однак, якщо сьогоднішні атаки переростуть у ширший ізраїльсько-іранський конфлікт, регіональні гравці, які сприймаються як захисники Ізраїлю, можуть самі виявитися мішенню і бути втягнутими в пожежу, що охопить цілий регіон. (...) З огляду на численні взаємопов'язані чинники, цілком ймовірно, що регіональні лідери будуть схильні діяти обережно, лавіруючи між обома сторонами, щоб знизити градус конфронтації", - підсумував він.