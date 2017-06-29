Почему экс-президент Приднестровья подался в бега

Евгений Шевчук во время принятия присяги (фото из архива, 2011 год)

Экс-глава самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" ("ПМР") Евгений Шевчук бежал из региона в связи с открытием на него уголовных дел о хищении государственных средств в особо крупных размерах. Это произошло в ночь на 28 июня, накануне решения Верховного совета самопровозглашенной "ПМР" о лишении его статуса неприкосновенности. В соцсетях Шевчук сообщил, что и открытые против него уголовные дела, и лишение его иммунитета связаны со "сведением счетов и борьбой с политическими оппонентами". Так это или нет, пытаются разобраться эксперты DW.

В чем обвиняют Шевчука

28 июня на заседании высшего законодательного органа самопровозглашенной "ПМР" генпрокурор региона Анатолий Гурецкий проинформировал депутатов о пяти уголовных делах, возбужденных против Евгения Шевчука. Это "превышение служебных полномочий, контрабанда товаров через государственную границу, взяточничество, присвоение народных средств", говорится в сообщении пресс-службы. "Это неполный перечень обвинений, предъявляемых Евгению Шевчуку", уточняют авторы документа. Шевчука обвиняют также в незаконном замораживании выплат пенсий и зарплат в бюджетной сфере в 2015 году.

Шевчук считает эти обвинения провокацией, которая носит заказной характер. Разъясняя свою позицию в соцсетях, экс-глава тираспольской администрации назвал имя заказчика - президент приднестровского холдинга "Шериф" Виктор Гушан, который, пишет Шевчук, "сиамский близнец" с действующими властями региона.

По словам Шевчука, он покинул территорию непризнанной республики, обнаружив за собой слежку службы безопасности "Шерифа". Шевчук на такси отправился в правобережную Молдавию, чтобы "освободившись от "опеки" службы безопасности коммерческой структуры, проверить поступившую информацию" о том, что его хотят "устранить". Шевчук пообещал в ближайшие дни провести брифинг для прессы и ответить на все вопросы журналистов.

Евгений Шевчук возглавлял самопровозглашенную "Приднестровскую молдавскую республику" с 2011 по декабрь 2016 года, когда, проиграв выборы (27 процентов против 62), он уступил пост своему сопернику, кандидату от партии "Обновление" Вадиму Красносельскому. В 2012-2015 годах Красносельский руководил службой безопасности холдинга "Шериф".

"Хитроумное решение"

Эксперт по приднестровской проблематике, кишиневский политический аналитик Эрнест Варданян в интервью DW высказал мнение, что "полной ясности в истории с Шевчуком нет". С одной стороны, "какое-то основание в лишении Шевчука статуса неприкосновенности есть. В годы его правления сокращались пенсии и замораживалась выплата зарплат бюджетникам, наблюдалось снижение курса валюты".

"Но почему вспомнили об этом только через полгода после того, как он покинул пост?", - задается вопросом эксперт. Варданян высказал предположение, что "история стала раскручиваться" сегодня, чтобы отвлечь внимание общественности от экономических проблем региона.

С середины июня официальный курс приднестровского рубля снизился более чем на треть. Сегодня он составляет 15-15,5 рублей за доллар. Как объясняют в Центробанке региона, это непопулярное решение позволит выйти из финансового кризиса. Приднестровские власти утверждают, что удешевление рубля не повлияет на рост тарифов и цены на товары, однако, считает Варданян, "уровень жизни населения, конечно, снизится". "Чтобы не слишком будоражить население новыми правилами игры, вспомнили о грехах Шевчука, переключив на них таким образом внимание людей", - заключает эксперт.

За "вольное обращение" с деньгами

По мнению историка и политолога Зураба Тодуа, "история с Шевчуком все-таки похожа на возмездие". "Еще в период пребывания его на посту главы региона, оппозиция резко критиковала его за слишком вольное обращение с деньгами из так называемого "президентского фонда" и другие злоупотребления", - напомнил эксперт в беседе с корреcпондентом DW. Тодуа не уверен, "что приднестровская общественность встанет на защиту Шевчука, на него многие затаили обиду". "Кроме того, людей не мог не раздражать весьма экстравагантный для небогатого региона образ жизни Шевчука. Его наказание было вопросом времени", - считает молдавский политолог.

По словам генпрокурора региона Анатолия Гурецкого, одно из уголовных дел, возбужденных против Евгения Шевчука, связано с замораживанием в период его правления выплаты пенсий и зарплат в бюджетной сфере. Другое дело было возбуждено в связи с деятельностью завода "Биохим".

По данным следствия, экс-президент "ПМР" получал по 12 центов с каждого литра спирта, произведенного на этом предприятии. Третье уголовное дело касается контрабандных схем, в нем фигурирует также имя бывшего начальника приднестровской таможни Геннадия Кузьмичева. Шевчук также является фигурантом уголовного дела по факту дачи заведомо ложных показаний. И, наконец, имя бывшего руководителя "ПМР" связано с созданием некоммерческого "Стабилизационного фонда ПМР", куда с газовых счетов непризнанного государства было перечислено 8 миллионов долларов США.

Официальной позиции пока нет

Официальной позиции молдавского руководства по поводу истории с Шевчуком пока нет. Как сообщили DW источники в госструктурах, пожелавшие не раскрывать свои фамилии и должности, экс-президент "ПМР" не ограничен в свободе передвижения и может в любое время покинуть пределы Молдавии, хотя пока есть информация, что он находится в Кишиневе.

"Официально в его поимке молдавские органы участвовать не будут, т.к. мы не признаем законодательство Приднестровья", сообщил источник, хотя, по его словам, "органы внутренних дел Тирасполя и Кишинева сотрудничают, на их счету несколько успешных операций".

Источники предполагают, что, если Шевчук попытается скрыться в России, "Москва может его выдать Тирасполю, хотя он и гражданин РФ. Экс-президент непризнанного государства больше ее не интересует".