Налог на недвижимость, призванный на десятки миллионов гривен пополнить местные бюджеты, пока свою функцию не выполняет

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Налог на недвижимость, призванный на десятки миллионов гривен пополнить местные бюджеты, пока свою функцию не выполняет

 Нана Черная, УНИАН

До 1 июля украинцы должны получить из фискальной службы уведомления о необходимости уплатить этот сбор. УНИАН выяснял, почему налог не работает и что делать тем, кто такое сообщение от ГФС не получил.

Налог на недвижимость появился с 1 января 2015 года, когда вступил в силу новый Налоговый кодекс. Им облагаются квартиры площадью свыше 60 квадратных метров и дома площадью более 120 квадратов. Также не следует забывать, что налогообложению подлежит общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе, его частей (гаражи, хозяйственные постройки, мастерские, офисные помещения и пр.).

Платить необходимо за предыдущий год. Другими словами, сейчас украинцы и иностранцы, которые имеют в нашей стране квадратные метры, должны оплатить «недвижимые излишки» за 2016 год.

В Украине налог привязан к минимальной зарплате, а не - как это делается в Европе – к стоимости квадратного метра, поэтому сумма к оплате на сегодня будет несколько больше, чем в 2016 году. С прошлого года «минималка» выросла с 1378 гривен до 1600, поэтому, к примеру, в Киеве, за «лишние» 10 квадратов при ставке налога в 1% оплата составит 160 грн. Более того, следует учитывать, что в 2018 году налог «выльется» его плательщикам в более кругленькую сумму, так как насчитываться будет, исходя из минимальной зарплаты в 3200 гривен. В принципе, с учетом того, что власть обещает и дальше повышать минимальную зарплату, сбор будет только расти. И еще один нюанс - если площадь вашей квартиры свыше 300 квадратов, а дома – более 500, то придется уплатить так называемый налог на роскошь - 25 тысяч за объект.

Чем заканчиваются игры в «социализм»

В каждом регионе Украины местные власти вправе самостоятельно решать, сколько налогоплательщик будет платить за недвижимость. Но размер сбора устанавливается в пределах 1,5% «минималки». Поступает он в городские бюджеты, а потом эти средства должны направляться на обновление и модернизацию инфраструктуры.

Как это на деле работает? Довольно плохо.

Жилой фонд нашей страны насчитывает более 60 млн квадратных метров, а на одного жителя, в среднем, приходится свыше 58 квадратных метров. Однако, по данным ГФС, в 2016 году поступления в местные бюджеты от налога на недвижимость составили 1,419 млрд гривен, из которых 1,209 млрд гривен - от юридических лиц, 210 млн гривен – от физических лиц. В целом, в 2015-м, 2016-м и в первом квартале 2017 года примерно 300 тысяч украинцев уплатили налог на недвижимость на сумму 280 млн гривен. Это - втрое меньше, чем прогнозировалось при введении этого сбора.

Почему налог, призванный миллионными суммами пополнить местные бюджеты, так слабо себя показал?

Во-первых, с начала введения этого сбора ни в одном из крупных городов не была установлена максимальная ставка в 3% (с 2017 года она сокращена до 1,5% и обязательна для введения). Так, в Киеве, Чернигове, Черкассах, Тернополе, Хмельницком, Черновцах, Луцке, Ужгороде, Херсоне и Николаеве ставка составляла 1%; в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Сумах, Житомире, Виннице и Ивано-Франковске – 2%; во Львове, Ривне и Кропивницком – 0,5%.

Во-вторых, местные власти выводят из-под налогообложения практически весь советский жилой фонд. К примеру, в Днепре было принято решение облагать налогом квартиры, начиная с 85 кв. м, а дома - со 180 кв. м. Помимо этого, большинство местных советов приняли решение взимать с нежилой недвижимости (сараев, гаражей, погребов и т.п.) 0% от минимальной зарплаты.

Таким образом, с одной стороны, местные власти пытались играть в социализм (что, в принципе, справедливо по отношению ко многим владельцам недвижимости), но, с другой стороны, такая политика привела к тому, что бюджеты остались без дополнительных средств (а могли бы пополниться на миллионы гривен).

Кроме того, «социализм» в исполнении местных властей отнюдь не всегда справедлив – немало чиновников на местах были уличены в «договорняках» с бизнесом относительно минимизации оплаты налога на недвижимость. По словам директора Института социально-экономической трансформации, эксперта «Реанимационного пакета реформ» Ильи Несходовского, это привело к тому, что правила, позволяющие местным властям по собственному усмотрению устанавливать льготы, решать, кто будет платить, а кто – нет, действовали до 1 января 2017 года. «Были случаи, когда местная власть предоставляла льготы даже торговым центрам. «Договаривались». Но как скажутся новые правила для местных властей в отношении налога на недвижимость, мы увидим в 2018 году», - отметил эксперт.

Проблемы налогообложения недвижимости

К сожалению, «местная» проблема с договорняками – не единственная проблема этого налога. Существует еще фискальная составляющая.

Дело в том, что основанием для начисления налога на недвижимость является выписка из электронного реестра. Но в него, в основном, внесены данные, начиная с 2013 года. Остальное все еще не оцифровано и продолжает пылиться на полках БТИ. Таким образом, по оценке экспертов, из 90% зарегистрированного жилья лишь порядка 40% занесены в электронный реестр. Из этих 40% примерно 5% попадают под налогообложение.

«Это - проблема государства, что нет единого реестра. Об этом говорили еще в преддверии введения налога. Но, как всегда, нужно было сначала его ввести, а потом решать проблему. Домов, которые были построены до 2013 года, нет в реестре», - отмечает вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

В частности, это вопрос к Минюсту, поскольку это ведомство отвечало за передачу реестров из БТИ. К тому же, еще большую неразбериху в процесс вносит тот факт, что право на регистрацию недвижимости передано местным советам.

Еще один нюанс - в единый реестр вносятся исключительно данные БТИ: технический паспорт, как правило, не включает дополнительные постройки, которые также облагаются налогом. То есть, если в техническом паспорте нет сарая или летней кухни, то их нет и в общей площади дома.

Не облагаются налогом и несданные дома, чем очень успешно пользуются уклонисты (особенно это касается «роскоши» в более 500 квадратов). Неподотчетны и самострои. Нет понимания, как взимать платежи с владельцев квартир и домов в нескольких городах одновременно. «Сложный вопрос, когда недвижимость находится в нескольких городах. В этом случае никто не сможет посчитать и сопоставить общую площадь. Сам человек не наездится и не насообщается в местные фискальные отделения о своей недвижимости, хотя это дело – исключительно добровольное», - говорит Дроговоз.

Это, по ее словам, свидетельствует также о проблеме взаимодействия фискальных ведомств. «Это они должны отслеживать ситуацию и сообщать по цепочке. Но такого пока нет. То есть, кто-то идет к налоговикам и помогает решить проблему, а кто-то принципиально этого не делает», - отметила эксперт.

По мнению Ильи Несходовского, к этим проблемам следует добавить и реформирование ГФС, которое также сыграло свою роль. «Фискальная служба в процессе реструктуризации, у них сейчас очень мало людей заняты этими вопросами, им просто не хватает людей. Но автоматизация улучшилась. То есть, как перспектива – налог верный, а вот реализация желает лучшего», - считает он.

Кроме того, эксперты обращают внимание на неутешительную ситуацию со сдачей домов в эксплуатацию, то есть, если процесс уже затягивался, то сейчас его не завершают принципиально. С одной стороны, по словам Несходовского, такое поведение застройщика традиционно и для Европы – там, ввиду высокого налога на недвижимость, поступают аналогичным образом. С другой стороны, существует и уже отечественное «ноу-хау» - местные власти, зачастую, нарушают законодательство и несвоевременно устанавливают соответствующую ставку налога. Адвокаты используют этот факт, опротестовывают такие действия, и, в результате, налогоплательщик вообще не платит сбор.

Платить или не платить – вот в чем вопрос

У владельцев квартир поле для такой «минимизации» налога намного меньше. Но только потому, что махинации в этом вопросе – вещь затратная. К примеру, если площадь недвижимости разделена между несколькими совладельцами (без выделения доли в натуре), то льготная площадь, на которую не начисляется налог, положена каждому из них. Другими словами, если квартира - 120 квадратов, то каждому из обоих владельцев приходятся «льготные» 60 квадратов. Разделить недвижимость таким образом, в принципе, можно. Но стоить это, порой, может больше, чем, собственно, сам сбор.

В этой связи, самым главным фактором – платить или не платить – для физических лиц остается получение от фискальной службы уведомления об уплате сбора по месту регистрации недвижимости. Эксперты уверяют - пока вы не получили уведомление из налоговой инспекции, после чего нужно в течение 60 дней сделать платеж, обязанность отнести деньги в кассу вас не касается. Точно так же, не стоит бояться и начисления пени за несвоевременное погашение обязательства. А если вас не устраивает сумма, начисленная к оплате, ее можно обжаловать в суде.

«Однозначно в нормах Налогового кодекса не выписано обязательство человека обратиться в фискальную службу и проверить состояние своей недвижимости. Но есть право плательщика выяснить ситуацию с налогом в ГФС и, в случае несогласия с выписанной суммой, обжаловать ее в суде. Все законодательные нормы говорят о том, что именно фискальная служба должна обладать информацией и направить квитанцию плательщику. В отношении плательщиков, которым не пришла квитанция, не установлена ответственность», - подчеркивает Юлия Дроговоз.

Это мнение разделяет и Илья Несходовский, но, по его словам, стоит уточнить несколько нюансов. Во-первых, в отношении юридических лиц – «их прямая обязанность, а не фискальной службы, сделать расчет по своей недвижимости и платить налог ежеквартально».

Во-вторых, физические лица не несут ответственности, если они не получили уведомление от фискальной службы, но стоит обращать внимание на то, проживаете ли вы по месту прописки, или нет. «К примеру, вам по месту прописки высылают уведомление, а вы не могли его получить, так как находитесь в другом городе, но ГФС считает, что самое главное – она уведомление отправила», - говорит Несходовский и добавляет, что, в принципе, этот вопрос тоже можно оспаривать.

Если уведомление получено, но налог не уплачен, то будет начислен штраф – 10% от суммы долга. Если просрочка превысит два месяца – штраф возрастает до 20%. Более того, по истечении срока погашения долга начисляется еще и пеня: за каждый календарный день просрочки - сумма из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка (она постоянно меняется, сейчас - 12,5%). Кроме того, если общая сумма долга по налогу превысит 689 тысяч гривен, то неплательщику грозит уголовная ответственность по ст. 212 УК Украины. Наказание по этой статье - штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (5100 – 8500 гривен). Правда, если правонарушение совершено впервые, то, оплата всех «налоговых долгов и возмещение вреда, причиненного государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня)» освобождает от уголовной ответственности.

Таким образом, получается, что налог ввели, и налог, вроде бы, правильный, по европейскому принципу. Но вот собрать его никак не можем. Естественно, процесс будет совершенствоваться, но пока все выглядит следующим образом: хочу - плачу, хочу – нет. А, чтобы у граждан проснулась совесть и платить не приходилось из-под палки, необходима самая малось – чтобы гражданин доверял государству. Пожалуй, произойдет это тогда, когда рядовой украинец ощутит, что его деньги, уплаченные в виде налога, пошли не в карман коррупционеру, а на новые дороги, больницы, школы и детские сады.
 

ПО РУБРИКАМ

10:32 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 13.06.2017

10:28 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 14.06.17

10:07 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 13.06.2017

09:56 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 13 июня уве­ли­чил­ся на $3,5 млн до $109,3 млн

09:52 На­лог на не­дви­жи­мость, при­зван­ный на де­сят­ки мил­ли­о­нов гри­вен по­пол­нить мест­ные бюд­же­ты, по­ка свою функ­цию не вы­пол­ня­ет

08:41 Зо­ло­то рас­тет в цене 14 июня в пред­две­рии огла­ше­ния ре­зуль­та­тов за­се­да­ния ФРС США

08:37 Курс дол­ла­ра сни­жа­ет­ся к ев­ро и рас­тет к иене 14 июня в пред­две­рии ито­гов за­се­да­ния ФРС

08:32 Фон­до­вые бир­жи АТР пре­иму­ще­ствен­но сни­жа­ют­ся 14 июня в пред­две­рии огла­ше­ния ито­гов за­се­да­ния ФРС

07:19 DJIA и S&P 500 по­ста­ви­ли ре­кор­ды на фоне ожи­да­ния ито­гов за­се­да­ния ФРС

13.06 Об­вал кур­са дол­ла­ра на меж­бан­ке 13 июня за­мед­лил­ся

13.06 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны во втор­ник со­хра­нил вос­хо­дя­щую ди­на­ми­ку

13.06 Зо­ло­то де­ше­ве­ет пя­тую сес­сию под­ряд в ожи­да­нии по­вы­ше­ния став­ки ФРС

13.06 Дол­лар до­ро­жа­ет к иене и де­ше­ве­ет к ев­ро пе­ред ито­га­ми за­се­да­ния ФРС

13.06 Мин­фин 13 июня раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 1,1 млрд гри­вен

13.06 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 13 июня со­ста­вил 25,9952 грн

• дальше…

09:52 На­лог на не­дви­жи­мость, при­зван­ный на де­сят­ки мил­ли­о­нов гри­вен по­пол­нить мест­ные бюд­же­ты, по­ка свою функ­цию не вы­пол­ня­ет

08:41 Зо­ло­то рас­тет в цене 14 июня в пред­две­рии огла­ше­ния ре­зуль­та­тов за­се­да­ния ФРС США

08:28 Нефть де­ше­ве­ет 14 июня на дан­ных API о ро­сте за­па­сов "чер­но­го золота" в США

08:14 Шаг к со­зда­нию га­зо­во­го ха­ба: "Укртрансгаз" от­крыл та­мо­жен­ный склад для трей­де­ров

13.06 Мел­ко­опто­вая це­на СУГ 13 июня вер­ну­лась к сни­же­нию по­сле двух­не­дель­ной ста­биль­но­сти

13.06 Нефть на­ча­ла сни­жать­ся на дан­ных о ро­сте до­бы­чи ОПЕК, Brent по­де­ше­ве­ла до $48 за бар­рель

13.06 По­треб­ле­ние уг­ля в ми­ре в 2016 го­ду упа­ло ре­корд­ны­ми тем­па­ми в ис­то­рии - BP

13.06 Во втор­ник, 13 июня, же­лез­но­до­рож­ные и ав­то­мо­биль­ные пар­тии дизтоп­ли­ва про­дол­жи­ли де­ше­веть

13.06 Сто­и­мость ав­то­га­за 13 июня сни­зи­лась в трех ре­гио­наль­ных се­тях

13.06 Хоз­суд Ки­е­ва от­ка­зал спи­сать ди­ви­ден­ды "дочки" Га­з­про­ма в счет штра­фа АМКУ

• дальше…

10:46 МВФ по­вы­сил про­гноз ро­ста ВВП Ки­тая в 2017 г. с 6,6% до 6,7%

08:24 PwC: рос­сий­ские ком­па­нии в ян­ва­ре-мае за­ня­ли в ев­ро­бон­дах $12,9 млрд про­тив $13 млрд за 2016 год

08:19 Про­ект но­вых санк­ций США про­тив РФ: сро­ки кре­ди­тов для бан­ков уре­за­ют­ся с 90 дней до 14

08:03 Мак­рон за­явил, что две­ри ЕС для Ве­ли­ко­бри­та­нии от­кры­ты до Brexit

07:58 США на­ме­ре­ны уси­лить кон­троль за ки­тай­ски­ми ин­ве­сти­ци­я­ми в сфе­ре тех­но­ло­гий - агент­ство

07:54 Рас­сле­до­ва­ни­ем свя­зей шта­ба Трам­па с Рос­си­ей за­ня­лась "ко­ман­да мечты"

07:44 Bloomberg: Рос­сий­ские ки­бе­р­ата­ки пе­ред вы­бо­ра­ми в США за­тро­ну­ли 39 шта­тов

07:34 Тил­лер­сон: США убеж­да­ют ЕС от­ка­зать­ся от рас­ши­ре­ния по­ста­вок энер­го­ре­сур­сов из Рос­сии

07:29 Рос­сия стре­мит­ся по­се­ять ха­ос в меж­ду­на­род­ных от­но­ше­ни­ях, счи­та­ет гла­ва Пен­та­го­на

07:24 Шеф Пен­та­го­на об­ви­нил Рос­сию в на­ру­ше­нии До­го­во­ра об от­кры­том не­бе

13.06 Как но­вый пре­мьер Ир­лан­дии раз­би­ва­ет сте­рео­ти­пы

13.06 Вен­гер­ский пар­ла­мент при­нял за­кон об "ино­стран­ных агентах"

13.06 Рос­сия не­за­кон­но кон­фис­ко­ва­ла бо­лее 4,5 ты­сяч объ­ек­тов не­дви­жи­мо­сти в Кры­му – ООН

13.06 По­че­му мо­не­тар­ная по­ли­ти­ка Шве­ции оста­ет­ся мяг­кой?

13.06 Курс ка­тар­ско­го ри­а­ла к дол­ла­ру упал до ми­ни­му­ма за 19 лет на опа­се­ни­ях за­тя­ги­ва­ния кон­флик­та

• дальше…

13.06 МВД от­кры­ло но­вый сер­вис­ный центр в ТЦ "Metro" на Пет­ров­ке в Ки­е­ве

13.06 Окруж­ной админ­суд за­пре­тил пе­ре­име­но­вы­вать про­спект Ва­ту­ти­на в Шу­хе­ви­ча

12.06 Ки­ев на­шел ве­ро­ят­ную за­ме­ну "Киевэнерго"

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Ки­тай­цы го­то­вы по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну за че­ты­ре го­да

31.05 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро за­ме­нят би­ле­ты с QR-ко­дом

30.05 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

26.05 Ки­ев по­пал в два­дцат­ку луч­ших го­ро­дов для ри­тей­ле­ров

24.05 Ка­б­мин утвер­дил целе­вую про­грам­му ре­фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са Укра­и­ны до 2021

24.05 Аренд­ные став­ки в сто­лич­ных ТРЦ в I кв. вы­рос­ли на 4,5% - JLL

23.05 Ки­ев на­ме­рен уве­ли­чить сто­и­мость про­ез­да до 5 гри­вен в мет­ро и до 4 гри­вен в на­зем­ном транс­порт с 15 июля

23.05 Укра­и­на под­ня­лась на 18 по­зи­ций в рей­тин­ге раз­ви­тия от­кры­тых дан­ных Open Data Barometer

19.05 Но­вую вет­ку мет­ро в Ки­е­ве по­стро­ит ки­тай­ский кон­сор­ци­ум - КГГА

• дальше…

08:57 Чем об­стре­лы Оль­гин­ки угро­жа­ют Ма­ри­у­по­лю

13.06 Тур­чи­нов го­то­вит­ся про­воз­гла­сить по­бе­ду в АТО

13.06 На­ступ­ле­ние под Пи­ку­за­ми. По­че­му ВСУ про­дви­га­ют­ся впе­ред на При­мо­рье

13.06 Ад в АТО. Что про­ис­хо­дит во­круг До­нец­ка

13.06 Са­до­вый дол­жен на­пи­сать за­яв­ле­ние об уволь­не­нии

13.06 ЕС разо­ча­ро­ван мед­лен­ным про­грес­сом Укра­и­ны в ре­фор­ме за­ко­но­да­тель­ства о пра­вах ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти

12.06 Как Клич­ко по­род­нил­ся с Пу­ти­ным

12.06 По­ро­шен­ко под­пи­сал за­кон о за­пре­те ге­ор­ги­ев­ской лен­ты

12.06 ЕС ожи­да­ет пол­но­го вступ­ле­ния в си­лу Со­гла­ше­ния об ас­со­ци­а­ции с Укра­и­ной 1 сен­тяб­ря - Мин­га­рел­ли

12.06 В Укра­ине на­ча­ла ра­бо­ту до­рож­ная пат­руль­ная по­ли­ция

12.06 Клим­кин вы­сту­па­ет за со­зда­ние си­сте­мы пред­ва­ри­тель­но­го опо­ве­ще­ния рос­си­ян об их на­ме­ре­нии по­се­тить Укра­и­ну

12.06 Кро­ва­вые вы­ход­ные в АТО. По­че­му сно­ва гиб­нут на­ши во­и­ны

12.06 НАПК на­ча­ло пол­ную про­вер­ку де­кла­ра­ций Гон­та­ре­вой за 2015 и 2016

12.06 В пер­вый день без­ви­зом вос­поль­зо­ва­лись 1,5 тыс. укра­ин­цев

09.06 НАБУ по­до­зре­ва­ет НБУ в вы­во­де 12 млрд грн ре­фи­нан­са

• дальше…

10:42 Google Pixel 2 сме­нит при­выч­ные фор­мы и станет по­хо­жим на LG G6

09:47 Ком­па­ния Verizon за­вер­ши­ла по­гло­ще­ние Yahoo

13.06 Пра­во­охра­ни­те­ли за­дер­жа­ли трех экс-со­труд­ни­ков При­ватБан­ка за ор­га­ни­за­цию схе­мы за­вла­де­ния сред­ства­ми бан­ка

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

13.06 За­ра­бо­тав­ший $2 млн на под­дель­ном ан­ти­ви­ру­се ха­кер пред­стал пе­ред су­дом

13.06 Logitech пред­ста­ви­ла ков­рик для бес­про­вод­ной за­ряд­ки мы­ши

13.06 Но­си­мый ком­пью­тер Lenovo Legion VR PC осна­щен жид­кост­ной си­сте­мой охла­жде­ния

13.06 Но­вые сним­ки ав­то­мо­би­ля Tesla Model 3 де­мон­стри­ру­ют от­сут­ствие при­бор­ной па­не­ли и руч­ку АКПП с ре­жи­мом ав­то­пи­ло­та

12.06 Япо­нию пла­ни­ру­ет­ся пол­но­стью по­крыть се­тя­ми 5G к 2023 го­ду

12.06 Microsoft пред­ста­ви­ла иг­ро­вую при­став­ку Xbox One X. Про­да­жи стар­ту­ют в но­яб­ре по цене 500 дол­ла­ров

12.06 Япо­ния пла­ни­ру­ет на­чать гру­зо­пе­ре­воз­ки на са­мо­управ­ля­е­мых су­дах

12.06 Huawei гро­зит­ся за пять лет стать ли­де­ром рын­ка ПК

09.06 Cisco: ос­нов­ным "населением" ин­тер­не­та ста­нут ро­бо­ты

09.06 Со­труд­ни­ки Apple аре­сто­ва­ны в Ки­тае за про­да­жу лич­ных дан­ных кли­ен­тов

09.06 Мо­шен­ни­ки ис­поль­зо­ва­ли Instagram для кра­жи де­нег у бан­ков

• дальше…

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно