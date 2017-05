Александр СУКОВ, Деловая столица

Фонд государственного имущества Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к компании ЕСУ и Укрэксимбанку о расторжении договора купли-продажи "Укртелекома", который был продан шесть лет назад за 10,6 млрд грн. ФГИ также хочет взыскать с покупателей пеню в 2,17 млрд грн. ЕСУ на момент покупки "Укртелекома" была дочерней компанией австрийского концерна EPIC, однако в 2013 г. покупателя "Укртелекома" купила группа компаний СКМ - так Ринат Ахметов стал собственником монополиста услуг фиксированной связи в Украине.

Фонд госимущества хочет отобрать "Укртелеком", поскольку ЕСУ не выполняет договор купли-продажи и не соблюдает концепцию послеприватизационного развития оператора связи: инвестор не инвестировал денежные средства в "Укртелеком" и не выполнил обязательства создать системы правительственной связи и специальной связи, а также бесплатно передать их в государственную собственность.

Приватизация "Укртелекома" была очень запутанной сделкой: ЕСУ для оплаты акций "Укртелекома" выпустила облигации на сумму 4,2 млрд грн, которые выкупили государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк. После того как СКМ приобрела компанию ЕСУ, она должна была выкупить у этих госбанков облигации, но не смогла это сделать в полном объеме - СКМ удалось лишь отсрочить до конца текущего года их погашение.

Еще в 2015 г. СКМ запланировала погасить долги по этим облигациям за счет продажи дочерней компании "Укртелекома" - ООО "ТриМоб", которое владело лицензий на связь третьего поколения (3G). В начале прошлого года была достигнута даже принципиальная договоренность с потенциальным покупателем - компанией "МТС Украина". Однако Фонд госимущества не дал согласия на эту сделку - по условиям приватизации "Укртелекома", отчуждение его имущества стоимостью более 10% возможно только после того, как ЕСУ выполнит все условия договора купли-продажи.

Вышеуказанный судебный иск от ФГИ - далеко не единственный спор вокруг "Укртелекома". 11 апреля Печерский суд по ходатайству Генеральной прокуратуры арестовал акции "Укртелекома" и "ТриМоба", поскольку они проходят по уголовному делу - ГПУ расследует приватизацию "Укртелекома" по заниженной цене и незаконное выделение по указанию Виктора Януковича из госбюджета 220 млн грн на создание сети правительственной связи, которую должен был профинансировать покупатель "Укртелекома".

Есть судебные споры вокруг "Укртелекома" и в иностранных судах - в феврале нынешнего года стало известно, что кипрская компания Raga Establishment Ltd обратилась в суд Никосии с иском к SCM Financial Overseas Ltd и SCM Holdings Ltd. Компания Raga потребовала заморозить акции SCM Holdings Ltd. по причине того, что покупатель заплатил за "Укртелеком" только $100 млн из $860 млн, и истец опасается, что в результате передачи акций внутри группы СКМ она может не получить остаток денег за акции. Кипрский суд в январе текущего года удовлетворил иск о заморозке акций SCM Holdings Ltd, и такого же решения истец добился в арбитраже в Лондоне в отношении компании SCM Financial. СМИ сообщали, что истец Raga Establishment Ltd ранее называлась Epic Telecom Invest Ltd и выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем ЕСУ на момент приватизации "Укртелекома".

Ввязавшись в судебные споры с Ахметовым, ФГИ придется потратить на это годы. И даже выиграв в суде, Фонд госимущества вряд ли будет удовлетворен результатом: интерес к "Укртелекому" со стороны покупателей был наивысшим в период, когда мобильная связь еще не получила такого массового распространения. Теперь же "Укртелеком" стремительно теряет клиентов своей фиксированной связи, а доходы от услуг интернета не растут столь быстро. Как отмечал недавний глава ФГИ Игорь Билоус, сегодня желающих приобрести "Укртелеком" за 11 млрд грн попросту не будет, поэтому для обеих сторон самый оптимальный способ решить этот спор - договориться.