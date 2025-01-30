Безрукова поновилася у статусі керівника АОЗ за даними держреєстру

Марина Безрукова наразі знову є керівником ДП "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ), свідчить інформація з державного реєстру, яку надають такі ресурси, як YouControl, Opendatabot або Clarity-project.

Згідно із даними YouControl, відповідна зміна відбулася 29 січня, а до того з 25 січня керівником АОЗ в держреєстрі значився Арсен Жумаділов, який очолює іншу спеціалізовану закупівельну організацію Міністерства оборони - ДП "Державний оператор тилу" (ДОТ).

Жумаділов раніше пояснював, що міністр оборони Рустем Умеров відсторонив Безрукову на період службового розслідування та тимчасово призначив його керувати АОЗ.

Безрукова в інтерв'ю "Суспільному" 29 січня повідомила, що службове розслідування стосується щодо контракту із закупівлі старих мін, який ще не набув чинності, і воно було продовжено з 29 січня до 7 лютого.

Як повідомлялося, Міноборони на початку 2024 року анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів і двох представників держави в АОЗ і ДОТ, які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДВТ були створені в січні 2025 року, однак у грудні було змінено статути цих підприємств з урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту, що вже сформувався, міністра Умерова і директорки агентства Безрукової 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт із Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агентства із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради екс-заступника міністра оборони Юрія Джигира продовжила контракт Безрукової 24 січня. Того ж дня Умеров повідомив, що контракт із Безруковою не буде продовжено, а керувати АОЗ буде голова ДОТ Жумаділов, поєднуючи ці посади.

Міністр також заявив, що відкликає двох представників держави в наглядовій раді - Джигира та директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, які проголосували за продовження повноважень Безрукової, та добився звільнення свого заступника Дмитра Клименкова, який курував закупівлі.

Ці події викликали реакцію послів країн "Великої сімки" (G7), які закликали вирішити конфліктну ситуацію довкола АОЗ. "G7Ambs рекомендує якнайшвидше вирішити ситуацію в АОЗ та зосередитися на продовженні оборонних закупівель. Дотримання принципів належного врядування та рекомендацій НАТО є важливим для збереження довіри громадськості та міжнародних партнерів", - йшлося в заяві, яку підтримало також представництво НАТО в Україні.

Серед рекомендацій, схвалених на саміті НАТО у Вашингтоні влітку 2024 року, був запуск наглядових рад закупівельних оборонних агенцій, які мають захистити агенції від "зовнішнього тиску та атак".