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АНАЛІТИКА

Держсекретар США: обидві сторони платять страшну ціну у війні, обидві повинні поступитись

 

Держсекретар США Марко Рубіо повторив, що війна в Україні повинна завершитися переговорами, і обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.

Про це він сказав у розмові з журналісткою Мегін Келлі, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо зазначив, що зараз йдеться про затяжну війну і навіть гірше, оскільки Україна продовжує втрачати території, і з цим, на його думку, мають погодитися навіть демократи.


Він наголосив, що скоєне Путіним - це жахливо, але на думку держсекретаря, США і Захід у війні теж припустилися помилок.

"Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити у те, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у 2012 чи 2014-му, коли Росія захопила Крим", - зазначив Рубіо.

Але в результаті, за його словами, все переросло в ситуацію, коли останні півтора року йдеться про фінансування затяжної війни.

"Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні, обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством президента Трампа це може бути можливо.

Це не буде просто і потребуватиме певного часу, але я знаю, що він рішуче налаштований цього досягти", - наголосив Рубіо.

Нагадаємо, під час першої розмови у вівторок, 28 січня, головна дипломатка ЄС Кая Каллас і державний секретар США Марко Рубіо обговорили необхідність далі тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.

Під час слухань у Сенаті для затвердження Рубіо заявляв, що досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припускав, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

Ключовою місією для Держдепу США Рубіо назвав "просування наших національних інтересів".
Ключові теги: США, Росія
 

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