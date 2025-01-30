ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у четвер схвалила документ, у якому окреслила свою позицію щодо миру в Україні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

Резолюція за назвою "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні" є головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії 2025 року.

За нього проголосувало 86 депутатів ПАРЄ, проти - жодного, 6 утрималися.

Ухвалена резолюція також закликає "до непохитності європейських зобов'язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

У документі кілька разів підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

"Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", - підкреслює документ.

Асамблея наголошує, що Російська Федерація веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав - оскільки "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі". Зважаючи, зокрема, на це, ПАРЄ вважає, що "справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше - світу".

ПАРЄ "підтверджує необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії Російської Федерації, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України.