Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України

 

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у четвер схвалила документ, у якому окреслила свою позицію щодо миру в Україні.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" зі Страсбурга.

Резолюція за назвою "Зобов'язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні" є головним документом щодо України, ухваленим на зимовій сесії 2025 року.

За нього проголосувало 86 депутатів ПАРЄ, проти - жодного, 6 утрималися.

Ухвалена резолюція також закликає "до непохитності європейських зобов'язань та єдності на підтримку України та справедливого і тривалого миру".

У документі кілька разів підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

"Зокрема, надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", - підкреслює документ.

Асамблея наголошує, що Російська Федерація веде війну не лише проти України, а здійснює гібридну агресію також проти інших держав - оскільки "втручається у політичні процеси держав-членів Ради Європи, які також становлять зростаючу загрозу демократичній безпеці у Європі". Зважаючи, зокрема, на це, ПАРЄ вважає, що "справедливий і тривалий мир в Україні є необхідним для безпеки всього європейського континенту і навіть ширше - світу".

ПАРЄ "підтверджує необхідність забезпечення відповідальності в контексті агресії Російської Федерації, зокрема шляхом створення всеосяжного механізму компенсації та спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських та білоруських лідерів за злочин агресії проти України.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8242
  0,1052
 0,25
EUR
 1
 43,5097
  0,1095
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6312  0,04 0,11 42,3076  0,00 0,00
EUR 43,4744  0,10 0,23 44,2012  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8100  0,12 0,29 41,8300  0,12 0,27
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес