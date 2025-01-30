ТЦК і син Порошенка. Розповідаємо деталі скандалу і чому експрезидента можуть не пустити в Раду

Олег Черниш / ВВС Україна

Печерський ТЦК (територіальний центр комплектування і соцпідтримки) оштрафував 39-річного сина колишнього президента України Петра Порошенка Олексія за неявку по повістці. Його адвокати кажуть, що це незаконно і є частиною "інформаційної атаки" на родину ексочільника держави.

Джерела в міністерстві юстиції підтвердили ВВС Україна, що до виконавчої служби звернувся ТЦК для примусового стягнення з сина Порошенка штрафів на суму 51 тисяча гривень.

Виконавче провадження було відкрите 28 січня 2025 року. На майно боржника на відповідну суму штрафу наклали арешт.

"Однак штраф станом на зараз вже сплачено і арешт з майна буде знятий", - повідомило джерело.

Печерський ТЦК не коментував вказану ситуацію.

Так збіглось, що одразу після цього скандалу влада намагається заборонити Порошенку на пів року ходити в парламент.

Позиція юристів Порошенка

Адвокат родини експрезидента Ігор Головань повідомив, що штраф на Олексія Порошенка дійсно був наклав районний ТЦК, але зробили це незаконно.

За його словами, в липні 2014 року Олексій пішов служити в АТО добровольцем і був командиром мінометного розрахунку під Краматорськом. Для зменшення ризику тиску на пʼятого президента з боку росіян у разі потрапляння в полон, Олексій служив під іншим прізвищем.

Він мав офіцерське звання молодший лейтенант. З осені 2014 до 2019 року був депутатом Верховної ради.

Як вказували журналісти, саме на Олексія у 2022 році був оформлений основний бізнес родини Порошенко - кондитерська корпорація ROSHEN. Так він уник арешту, адже через кримінальне переслідування частина рахунків екс-президента арештовані.

Провадження проти Олексія Порошенка щодо стягнення боргу було відкрите 28 січня

Адвокат Головань каже, що у 2019 році Олексій Порошенко уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон.

У зв'язку з цим у встановленому законом порядку він був знятий з усіх видів обліку - військового, податкового, паспортного. Посвідчення офіцера було здане на зберігання в Печерський ТЦК Києва.

Головань оприлюднив довідку, видану центром комплектування 28 жовтня 2019 року Олексію Порошенку, як офіцеру запасу, який виїжджає за кордон. Військово-облікова спеціальність, вказана як "Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарчої діяльності військ (код 310101).

В ній вказано, що 22 жовтня 2019 він знятий з військового обліку.

Документ, оприлюднений адвокатом Ігорем Голованем, про зняття Олексія Порошенка з військового обліку

У зв'язку з цим, робить висновок адвокат, ТЦК не мало право штрафувати людину, яка знята з обліку, за неявку по повістці.

"Жодних підстав у керівництва Печерського ТЦК (а також будь-якого іншого ТЦК) для направлення повістки громадянину, що не стоїть в них на обліку, не було, це є прямим порушенням законного порядку і перевищенням влади" - заявив Головань.

"Жодних підстав стверджувати, що він незаконно ухиляється від військової служби, в ТЦК не було і немає. Ми передбачаємо, що керівництво ТЦК виконує злочинний наказ Офісу президента для політичної провокації, що є неприпустимим".

При цьому адвокат зазначив, що штраф, накладений на Олексія Порошенка, вже сплачений, але "без визнання будь-якої вини з його боку".

Юрист обіцяє вжити заходів для зняття арешту з його рахунків, закриття провадження і в подальшому скасування самого штрафу. Також планується оскаржити в суді дії ТЦК та вимагати від правоохоронних органів притягнення винних осіб до відповідальності за перевищення службових повноважень.

Партія Порошенка "Європейська солідарність" назвала цю ситуацію "підготовкою до виборів".

"Влада атакує родину Порошенка і в розпал війни готується до виборів", - сказано в повідомленні політсили.

Юридична колізія?

В українському законодавстві до 2024 року була норма, яка давала можливість зняття з військового обліку для чоловіків через виїзд за кордон на тривалий час (більше трьох місяців).

На відміну від виключення з військового обліку, зняття має тимчасовий характер і передбачає повернення на облік через передбачений законом період.

Восени 2024 року Україна змінила низку норм мобілізаційного законодавства. Зокрема новий закон, що набрав чинності 18 травня, запровадив військовий облік для українських чоловіків за кордоном.

Крім того, в постанові Кабінету міністрів №563 від 16 травня йшлось про те, що військовозобов'язані чоловіки, яких було знято з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад 3 місяці, до 16 червня 2024 року мали особисто приїхати в Україну та прийти до ТЦК, щоб знову стати на військовий облік.

Так само скасували законодавчу норму про можливість зняття з обліку через виїзд за кордон.

Тепер військовозобов'язані українці, віком 17-60 років, що постійно проживають в іншій державі, повинні мати при собі військово-обліковий документ та перебувати на військовому обліку.

Згодом Кабмін доповнив свою постанову і дозволив ставати на військовий облік за кордоном, подаючи заяву через дипломатичну установу. Тобто дозволив їм не приїжджати до ТЦК з цією метою.

Чоловіки, які порушують ці правила, можуть бути притягнутими до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн може надійти навіть особам, які не перебувають на території України. У випадку несплати штрафів виконавча служба Мін'юсту може арештувати майно боржника на відповідну суму.

Однак в законодавстві не прописано, як громадянин, що живе і працює за кордоном, зможе приїхати і головне - виїхати з України після того, як стане на облік в ТЦК. З початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року виїзд за кордон військовозобов'язаних, що не мають бронювань чи відстрочок, заборонений.

Адвокат Порошенка Ігор Головань зазначає, що в такій ситуації після зміни законодавства опинилися "тисячі українських чоловіків".

"Тисячі українських чоловіків, що законно виїхали за кордон до 24.02.2022 року, перебувають в аналогічному статусі і не є порушниками закону. Автоматична розсилка всім їм повісток неможлива і не практикується ТЦК, вона може здійснюватися лише в ручному режимі за рішенням керівництва ТЦК", - вказав він.

Відсторонення Петра Порошенка

Скандал із сином Порошенка активно розповсюджували 29 січня різноманітні телеграм-канали, які опозиція пов'язує з владою.

Показово, що наступного дня після історії із сином регламентний комітет Верховної Ради (де більшість мають представники "Слуги народу") рекомендував відсторонити Порошенка від засідань парламенту на всю наступну сесію - аж на пів року.

Це рішення ще має затвердити парламент наступного тижня.

Ухвала комітету пов'язана з тим, що нещодавно у парламенті Петро Порошенко образив депутата Богдана Яременка, з яким у них виникла перепалка через різне бачення ролі експрезидента у допомозі українській армії.

В партії Петра Порошенка вважають, що тиск на експрезидента і його родину пов'язаний з "підготовкою влади до виборів"

Депутати від "Слуги народу" переконували, що лайка в парламенті ганьбить Верховну Раду і сприяє приходу туди "екстремістських партій".

У свою чергу депутати від фракції Порошенка кажуть про політичні переслідування і нагадували, що самі представники влади у Раді курять електронні цигарки та матюкаються.

Також опозиція нагадала, що президент Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю Лексу Фрідману публічно чотири рази вживав нецензурні слова. А "Укрпошта" навіть випустила марку з одним із матюків.