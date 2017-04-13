Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Россия все больше закрывается в своей ракушке, окончательно отказываясь от нормального диалога с Западом.

Как говорил древнеримский историк-скептик Гай Саллюстий Крисп: "На кого не действуют ни слава, ни опасности, того напрасно уговаривать". Его изречению две тысячи лет, но оно является аксиомой, весьма актуальной в нынешние времена и в отношении государства, которое упорно пытается возродить империю. Правда ее строитель больше смахивает на Сизифа, царя Коринфа.

Именно такую дипломатию, о которой говорил Саллюстий, не первый год исповедует Россия. Но не только. Холодный душ, который Москве устроил Трамп, привел к тому, что внешняя политика РФ уже не исходит из державы, а замыкается на ней. Т.е. фактически внутренняя и внешняя политика стали одним целым.

Яркий пример - вчерашнее выступление зампостпреда России при ООН Владимира Сафронкова, чьи нападки на британского посла Мэтью Райкрофта повергли в шок других членов Совбеза. Они очевидно стали реакцией на требование главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона ввести новые санкции из-за химической атаки в Идлибе. Требование могло быть скорее мессиджем, манипуляцией, которую Москва использовала для собственной манипуляции - продвигать тезис о том, что Лондон строит козни, чтобы рассорить Трампа с Путиным.





"Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано... Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?", - заявил Сафронков Райкрофту, перейдя на "ты". "Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке дня заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства... Не смей оскорблять Россию больше", - пригрозил, набычившись, вроде как дипломат.

Сафронков также потребовал от председателя СБ Никки Хейли следить за порядком, "если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совбезе". И снова атаковал британца: "Не смей оскорблять Россию больше".

Конечно, не факт, что участники заседания, за исключением постпреда Казахстана и Украины, обратили внимание на это "ты", потому как в английском заморачиваться не приходится: "ты", "вы" - это "you". Однако интонация и мимика была понятна, а особенности перевода постпредам могли раскрыть и потом.

Занимательнее сам повод так себя вести. Совбез после химатаки в Хан-Шейхуне снова вошел в клинч. А без Валерия Чуркина наблюдается явный дефицит хотя бы иллюзорных аргументов, но остались лишь эмоции. Эти самые эмоции заместитель постпреда и используют, как может на мировой театральной сцене, коей является Совет Безопасности ООН. "Тыканье" командору Ордена Британской империи с почти 30-летним стажем на дипломатической работе было неприкрытым представлением. Шоу маст гоу он, но уже только ради одного зрителя - своего. В нынешних реалиях для РФ важно не что говорилось, а как говорилось. А это было характерное для еще советской дипломатии откровенное хамство в ответ на критику и замечания.

В представлении адепта "русского мира" именно такая дипломатия является единственно верной, когда государство демонстрирует силу не взвешенным подходом, аргументацией и правилами этикета, а когда его представители ведут себя как хамы, как обычные гопники. Картинка ниже прекрасно проиллюстрировала вчерашнее событие.

Хотя если так подумать, то такое поведение и дипломатией назвать нельзя. Оно даже на дипломатию канонерок не тянет, просто потому что Трамп дал команду выпустить почти шесть десятков "Томагавков". Какие уж тут канонерки, из которых у Кремля разве что плавучая печка, вызывающая только смех у Запада.

Выступление Сафронкова - это и не хитрый дипломатический шаг, который был бы частью совокупности маневров, каждый из которых постепенно вел бы к конечной цели. Ну, как это делал тот же Генри Киссинджер. Для РФ такая конечная цель была бы выиграть в непростой ситуации с зарином и десятками мертвых людей, включая маленьких детей. Да, Москва защищает Дамаск. Однако иначе ей и нельзя сейчас, поэтому основным мотивом является устроить шоу в Нью-Йорке. Постпредставительство действовало грубо, без обиняков с прицелом далеко не на зарубежных "партнеров", а прежде всего на российскую аудиторию.

Выходку Сафронкова по достоинству оценил Путин, который задает тон такому поведению плоским юмором, лабрадором Кони или анусом кота на школьной доске. Вот, что сегодня сказал его ретранслятор Песков: "Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую, они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко". В общем, вчерашний день дал россиянам двух героев - Сафронкова и Лаврова, "поставившего" на место американских журналистов.