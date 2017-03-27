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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Убогая мощь. Как перевооружается Россия

 Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Государственная программа развития вооружений до 2020 г. потерпела крах. Поставленная конечная цель - достичь доли 70-80% современных типов вооружений и военной техники в общем объеме - оказалась блефом, необходимым для распила военного бюджета.

Итак, все закупки вооружений в Российской Федерации происходят в рамках Государственной программы развития вооружений (ГПВ), которая принимается раз в 10 лет. Ныне действует ГПВ-2020, подписания Путиным 31 декабря 2010 г. Согласно официальным данным военное ведомство должно получить за эти годы 19 трлн руб. Озвучивая объем финансирования ГПВ-2020, Путин в свое время казал, что ему "даже страшно произносить эту цифру".

Действительно, объем финансирования предыдущей ГПВ, рассчитанной на 2006-2015 гг., составил около 5 трлн руб. И она была провалена, как уже провалена нынешняя. По словам российских экспертов, из-за неверного "распределения" финансирования: предполагалось, что большую часть средств российские военные получат во вторую пятилетку, а их успели разворовать в первую.

Ожидалось, что на вооружение поступят пять бригад оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", 116 новых боевых самолетов, 156 вертолетов различных типов, 18 дивизионов зенитных ракетных комплексов С-400, 24 надводных корабля разных классов, семь атомных подводных лодок проекта 955 "Борей" и еще шесть нестратегических подводных лодок. Между тем, как написал "Коммерсантъ", де-факто российские военные к началу 2011 г. получили одну бригаду "Искандеров", 22 боевых самолета, 60 вертолетов, четыре дивизиона С-400, два надводных корабля, одну стратегическую атомную подводную лодку ("Юрий Долгорукий", на вооружение не принята) и ни одной нестратегической подлодки. Провальное выполнение предыдущей программы и заставило Кремль утвердить новую на пять лет раньше.

Как утверждается в ГПВ-2020, ее конечной целью является увеличение доли новой техники, принятой на вооружение, с 10 до 70-80%. При этом некоторые рода войск, например зенитные ракетные войска ВВС РФ, планировалось обновить на 100%.

Главным приоритетом должны были остаться стратегические ядерные силы (СЯС), на которые планировалось израсходовать около 2 трлн руб. В частности, в программе записано создание новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты, которая должна придти на смену устаревшим РС-20 и РС-18.

Планировалось построить восемь стратегических атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", а также профинансировать разработку нового стратегического бомбардировщика (перспективный авиационный комплекс дальней авиации, ПАК ДА). Развитие СЯС предполагало также укрепление наземной ракетной группировки и модернизацию стратегической авиации - дальних бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

В части перевооружения ВВС программа подразумевала закупку свыше 700 новых самолетов и около тысячи вертолетов, в том числе порядка 400 ударных. В частности, военные летчики должны были получить истребители Т-50, Су-35С, МиГ-35, фронтовые бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25СМ, а также транспортники Ил-76 и Ан-70. Что касается вертолетов, то армия должна была получить новые ударные Ми-28Н, Ми-28НМ "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевые Ми-8АМТШ, транспортные Ми-8-МТВ-5, Ми-26, "Ансат" и некоторые другие.

Оперативно-стратегическое командование Воздушно-космической обороны, действующее в составе ВВС РФ, должно было получить десять дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-500. Разработка этого ЗРК должна была завершиться в 2013 г. Ожидалось, что серийное производство комплексов начнется в 2014-м, а российские военные начнут принимать их на вооружение с 2015-го. Кроме того, зенитно-ракетные войска должны были пополниться 56 дивизионами ЗРК С-400, которые призваны были заменить половину стоящих на боевом дежурстве комплексов С-300.

Что касается российского флота, то для него до 2020 г. планировалось закупить сто надводных и подводных кораблей, включая 16 многоцелевых подводных лодок, восемь стратегических АПЛ, 35 корветов и 15 фрегатов.

Убогая мощь. Как перевооружается Россия

 
Проблемы с зависимостью

То, что ГПВ-2020 будет сорвана, стало окончательно понятно после введения санкций против РФ. Начались подсчеты, сколько всего импортного придется заместить своим. У вице-премьера Дмитрия Рогозина подсчитали, что узлы и комплектующие из стран НАТО и ЕС применяются в 640 образцах российской военной техники, в основном в радиоэлектронике и оптике. Замминистра обороны Юрий Борисов, отвечающий за военно-техническое обеспечение Вооруженных сил, в июле 2015-го доложил Путину, что к 2025 г. "спланировано к импортозамещению 826 образцов вооружений и военной техники". Если сравнивать эти две оценки с комментариями экспертов, то ближе к истине вторая, - замещение комплектующих должно коснуться не менее 800 образцов вооружений и спецтехники, а всего речь идет не менее чем о десятке тысяч конкретных изделий. Импортозамещение - очень сложная задача, о чем говорят итоги 2016 г.: по полному циклу по комплектующим изделиям из стран НАТО и ЕС выполнено за год замещение в семи образцах техники из 127 запланированных.

В связи с санкциями также рухнули и планы закупки импортной техники и вооружений. Наиболее показательна в этом плане нашумевшая история с "Мистралями".

Сильный удар по российской оборонке нанес разрыв производственных связей с Украиной. 

Российские военные судостроители оказались в критической зависимости от николаевского научно-производственного комплекса газотурбостроения "Зоря" - "Машпроект" - одного из трех мировых монополистов по производству корабельных газотурбинных двигателей для военных кораблей.

Именно под николаевские газотурбинные двигатели были спроектированы серии кораблей российского ВМФ: сторожевые корабли проекта 11356, фрегаты проекта 22350, многоцелевые эсминцы проекта 21956. До весны 2015 г. россияне не верили, что николаевцы не будут сотрудничать с ними, поэтому не выделяли государственное финансирование на импортозамещение. С лета того года начались попытки перенести производство газотурбинных двигателей М75РУ и М70ФРУ на рыбинское НПО "Сатурн", которое самостоятельно способно выпускать турбины вдвое меньшей мощности, чем николаевские. В январе 2017-го "Сатурн" изготовил первые морские газотурбинные двигатели установочной партии. При этом продолжается приобретение оборудования, необходимого для организации серийного производства, то есть первые серийные двигатели флот увидит не ранее чем в конце 2018 г.

В авиационной сфере серьезной проблемой для российского ВПК также стали украинские двигатели - прежде всего, конечно, вертолетные ТВ3-117, ВК-2500 и Д-136 различных модификаций, которыми оснащаются боевые, военно-транспортные, транспортные и гражданские вертолеты Ми-8, Ми-14, Ми-17 и Ми-171. Еще после Оранжевой революции, в 2005 г. (на тот момент 95% российских вертолетов оснащались двигателями украинской корпорации "Мотор Сич") россияне попытались запустить программу импортозамещения, однако первые вертолетные двигатели, полностью собранные из российских комплектующих, стали серийно производиться только в 2014-м. Причем их качество и характеристики были ниже, чем у запорожских. Поэтому и после начала агрессии против Украины россияне изо всех сил стремятся сохранить связи с "Мотор Сич", находя понимание у почетного президента предприятия Вячеслава Богуслаева. В открытых источниках можно найти информацию о серой схеме сотрудничества через Беларусь, где созданы дочерние структуры "Мотор Сич" на базе Оршанского авиаремонтного завода. Кроме того, "Мотор Сич" создала в России несколько технических центров, таких как ООО "Борисфен-Авиа" или ООО "Авиаремонт-МС", которые ремонтируют до половины от общего объема двигателей украинского происхождения, эксплуатирующихся в России. Как полагает издание "Русский Викиликс", работать с россиянами Богуслаеву помогает дружба с советником президента РФ по вопросам региональной и экономической интеграции, уроженцем Запорожья Сергеем Глазьевым.

Не все просто в сфере авиационных вооружений: киевский завод "Арсенал" производил инфракрасные (тепловые) головки самонаведения для российских ракет ближнего боя класса "воздух-воздух" Р-73, которые являются штатным боеприпасом основных российских боевых самолетов МиГ-29, Су-27 и всех их модификаций. Запасов ракет на складах хватает, но заменить пока нечем. Можно, конечно, просто продлевать срок хранения, что и будет делаться, но со временем это начнет сказываться на уровне боеспособности ВВС.

Ядерная триада

По состоянию на начало 2016 г. РФ располагала в общей сложности 1800 боеготовыми стратегическими ядерными зарядами наземного, морского и воздушного базирования. Ракетные Войска Стратегического назначения (РВСН) располагали 299 стационарными и мобильными пусковыми установками межконтинентальных баллистических ракет, рассчитанными на доставку к цели до 900 ядерных зарядов. Это 57% пусковых установок и 50% всех стратегических боеголовок, которыми располагает РФ.

 

Техническая модернизация РВСН предусматривала, что ракеты старых образцов (РС-12М, РС-19Б и РС-20В) будут постепенно сниматься с вооружения. При этом считалось, что к 2020 г. таких ракет в строю должно остаться всего 5%. Однако реальный темп перевооружения (10-15 ракет в год) оказался низким и вряд ли за ближайшие три года удастся наверстать упущенное время.

Опять-таки, сказывается разрыв связей с Украиной: в 2021-2022 гг. заканчивается срок эксплуатации жидкотопливных межконтинентальных баллистических ракет "Воевода" (производства ПО "Южмаш"), причем производитель отказалась продлевать ресурс этих МБР и осуществлять их обслуживание.

В целом окончание гарантированного 20-летнего срока безопасной эксплуатации комплексов РТ-2ПM "Тополь", УР100Н УТТХ и Р-36M2 "Воевода" может завершиться их быстрым снятием с вооружения до 2021 г. и расформированием ряда ракетных полков, если не целых дивизий.

Сухопутные войска

Самые большие надежды российские военные с начала 2000-х возлагали на принципиально новый танк Т-14 "Армата". Однако первые демонстрационные образцы, которые прокатили на параде по Красной площади в мае 2015 г., показали, что до серийного производства и принятия на вооружение еще очень далеко. Кроме того, оказалось, что танк выходит в три раза дороже модифицированных Т-90 и в несколько раз дороже самых современных западных танков. Поэтому вместо несостоявшейся новинки МО РФ пришлось закупать устаревшую машину - все тот же Т-72 и его модификации, ведущие свою родословную от проекта 1967 г. и вооруженные все той же пушкой проекта конца 60-х.

С большой помпой представленные пару лет назад новые линейки бронетехники - "Курганец" и "Бумеранг" - так и остались сырыми проектами на стадии испытаний. Так что российские сухопутные войска встретят 2020 г. все на тех же БМП-2 и БТР-80 родом из 1970-х.

Согласно ГПВ-2020, также предполагалась поставка 2000 самоходных артиллерийских установок. На деле же выпуск новейшей самоходки "Коалиция-СВ" ограничился десятком машин и основой парка самоходных установок остались "Мста-С" (600 машин проекта 1980 г.) и "Акация" (800 машин проекта 1967 г.).

С другой стороны, к 2020 г., а то и раньше, российская армия точно получит долгожданные 10 бригад ОТРК "Искандер". В ноябре 2016-го 119-й отдельной ракетной бригаде 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа в Капустином Яру был передан девятый комплект.

Авиация

Основным истребителем ВКС РФ к 2020 г. собирались сделать Су-35С при поддержке первой в ВКС машины пятого поколения Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА), но все мечты (а иным словом это не назовешь) разбились о суровую реальность. ПАК ФА фактически остался лишь пиар-проектом, а темпы производства Су-35С оставляют желать лучшего и уже никак не достигнут запланированных ранее 120 единиц. МО РФ тоже вынуждено было скорректировать свои заказы и по состоянию на осень 2016 г. заключило контракт на 98 машин со сроком окончания поставок к 2020 г. К слову, Су-35С фактически является модернизацией Су-27 - машины, восходящей к советскому проекту начала 1970-х.

То же касается и другой машины на базе Су-27 - Су-30, которую, видимо, сегодня решено сделать бюджетной альтернативой застопорившегося проекта ПАК ФА. Поначалу предполагалось закупить всего 60 таких машин, но де-факто их уже более 100. С этим самолетом другая проблема - низкое качество производства. В частности, индусы, купившие в свое время 210 этих машин, не скрывают своего недовольства надежностью самолета. В декабре 2015-го в докладе независимых аудиторов агентства Comptroller and Auditor General, который был представлен в индийском парламенте, говорилось, что эксплуатационная готовность Су-30МКИ страдает из-за большого количества неисправностей, низкого уровня обслуживания и невысокого налета.

 

Третий распространенный истребитель на вооружении россиян - Миг-29. Из около 200 машин этого типа (всех модификаций) - только 78 бортов новой постройки. В том числе 34 машины - плод скандального "алжирского контракт", когда заказчик забраковал целую партию самолетов, которые ВКС РФ позже взяли себе на вооружение. Остальные Миг-29 выработали свой ресурс настолько, что модернизировать их просто не имеет смысла. Частично заменить их планировали на МиГ-35, который сегодня пребывает лишь на начальной стадии испытаний, и сроки начала его серийного производства более чем туманны. Разумеется, ни о какой партии в 30 машин к 2020 г. не может идти речи.

Основу парка армейской вертолетной авиации, как и прежде, составляют машины семейства Ми-8. Заменить их фактически не на что. Проект Ка-60 (снова привет из 80-х) намертво застопорился. Из запланированных 100 машин осилить удалось считанные единицы. О серийном производстве опять-таки речь не идет.

Что касается боевых вертолетов нового поколения Ка-52 и Ми-28, общее количество которых к 2020 г. ожидалось в районе 350 единиц, то темпы их производства говорят о срыве планов и сроков. На конец 2016-го в строю было около 90 машин.

Флот

На переоснащение военно-морского флота планировалось выделить 26% от общих затрат на ГПВ-2020. При этом на момент утверждения программы, как писали российские военные эксперты, был закрыт вопрос о создании флота океанской зоны и глобальном проецировании военно-морской мощи - строительство авианосцев, крейсеров и эсминцев в рамках ГПВ-2020 не планировалось. Между тем особое значение придавалось оснащению флота восьмью атомными подводными ракетоносцами "Борей" и восьмью новыми атомными многоцелевыми подводными лодками "Ясень", способными наносить удары по целям на суше и море крылатыми ракетами большой дальности".

В итоге из восьми ПЛАРБ типа "Борей" российский флот получил только три лодки. Причем две - "Юрий Долгорукий" и "Александр Невский" - были готовы к 2011 г., однако не принимались в боевой состав из-за проблем с основным вооружением - твердотопливной баллистической ракетой "Булава".

 

То есть фактически с 2011 по 2017 гг. в Северодвинске была построена всего одна лодка. Учитывая нынешний темп строительства, к 2020 г. вряд ли ВМФ РФ получит еще более чем одну лодку.

Что касается "Булавы", то ее разработка ведется с 1998 г., причем она в значительной степени была унифицирована с ракетой наземного базирования "Тополь-М". Однако до конца 2016 г. неудачными оказались 10 из 30 пусков.

План постройки восьми атомных подводных лодок "Ясень" был сокращен до шести субмарин, но и он не выполнен - ни одна лодка не вышла даже на этап испытаний, а одна и вовсе не заложена. Из восьми многоцелевых подлодок флот получил только две, а еще четыре лодки даже не заложены.

Из 15 фрегатов (проекты 22350 и 113556) флот получил лишь два, один из которых почти сразу отправили в ремонт из-за аварии, еще два ныне находятся на разных стадиях испытаний, а строительство пяти кораблей даже не началось. Из 25 запланированных корветов (проекты 20380, 20385, 20386) флот не получил ни одного.

Завязнув в долгостроях подлодок и так и не найдя ресурсов для крупнотоннажных кораблей типа эсминцев, ВМФ РФ пошел по пути небогатых стран. Ныне основу надводной части нового флота РФ составляет "москитный флот" - малые корабли различного назначения. На начало 2017 г. в строю числится 26 малых противолодочных кораблей, 19 малых ракетных кораблей, 4 малых артиллерийских корабля и 29 десантных катеров.

Закономерный итог

Итак, ГПВ- 2020 потерпела крах. Поставленная конечная цель - достичь доли 70-80% современных типов вооружений и военной техники в общем объеме - оказалась блефом, необходимым для распила военного бюджета.

И дело не только в том, что разработка принципиально новых образцов вооружения сорвана по разным причинам.

Ни к 2020 г., ни, вероятнее всего, десятилетием позже россияне не будут преимущественно вооружены чем-то более грозным, чем техника советских образцов и их более современных модификаций.

Сегодня уже в полной мере сказывается серьезный кризис 1990-х, когда на развитие вооружений не выделялось даже минимальных средств, что повлекло деградацию производственного потенциала. Сегодня Россия отстает в технологиях не только от стран - членов НАТО, но и Китая. Впрочем, это не мешает бонзам военно-промышленного комплекса действовать по накатанному сценарию - пилить военный бюджет и время от времени демонстрировать общественности красивые опытные образцы новой техники в качестве доказательства мощи российской армии.

Между тем в цивилизованном мире военные в погоне за бюджетами раздувают "русскую угрозу" до небес. Политики тоже охотно эксплуатируют эту тему, пугая мирных обывателей и получая голоса на выборах. В общем, все при деле.

 

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12:51 Убо­гая мощь. Как пе­ре­во­ору­жа­ет­ся Рос­сия

09:52 В го­ро­дах Рос­сии про­шли ак­ции про­те­ста про­тив кор­руп­ции

09:26 На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в Бол­га­рии по­бе­ди­ла про­ев­ро­пей­ская пар­тия

08:48 Тур­ция вве­ла по­шли­ны на ряд рос­сий­ских то­ва­ров

08:18 Угорсь­кий контр­ро­звідник: Нам за­бо­ро­ни­ли ак­тивні кон­тро­пе­рації що­до Росії

24.03 Опуб­ли­ко­ван рей­тинг стран по ро­сту цен на жи­лье за 2016 год

24.03 Ро­бо­ты мо­гут за­ме­нить 30% ра­бо­чей си­лы Бри­та­нии к на­ча­лу 2030 го­дов - PwC

24.03 ЕС по­тре­бу­ет от Бри­та­нии вер­нуть 50 млрд фун­тов

24.03 В Гре­ции воз­об­но­вил­ся от­ток средств из де­по­зи­тов

24.03 5 карт об огра­ни­че­нии мо­гу­ще­ства Ки­тая

24.03 Экс-ми­нистр финан­сов Яресь­ко на­зна­че­на ис­пол­ни­тель­ным ди­рек­то­ром со­ве­та по финан­со­во­му управ­ле­нию и кон­тро­лю для Пу­эр­то-Ри­ко

24.03 Гро­зит ли Трам­пу им­пич­мент из-за его воз­мож­но­го сго­во­ра с Крем­лем?

24.03 В Мол­да­вии за­ве­де­ны де­ла на 16 су­дей и че­ты­рех со­труд­ни­ков ЦБ по де­лу о вы­во­де де­нег из Рос­сии

23.03 Bloomberg опуб­ли­ко­вал рей­тинг са­мых здо­ро­вых стран ми­ра

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14:36 По­тен­ци­аль­ные не­мец­кие ин­ве­сто­ры про­ек­та По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста в Ки­е­ве оце­ни­ва­ют его сто­и­мость в €300 млн

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

14.03 В Ки­ев­ской об­ла­сти про­дол­жа­ет­ся стро­и­тель­ный бум

10.03 Ка­б­мин одоб­рил под­пи­са­ние со­гла­ше­ния с Тур­ци­ей о вза­им­ном въез­де граж­дан по ID-кар­точ­кам

03.03 Об­зор вто­рич­но­го рын­ка жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

03.03 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: фев­раль 2017 г.

01.03 Стро­и­тель­ство транс­порт­ной раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке нач­нет­ся в кон­це го­да - Клич­ко

28.02 Об­ва­лив­ший­ся мост на Шу­ляв­ке станет сим­во­лом без­дей­ствия Клич­ко

27.02 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро бу­дут изъ­яты из обо­ро­та до кон­ца го­да

24.02 В Ки­е­ве боль­ше не бу­дут де­лать ямоч­ный ре­монт до­рог

23.02 В Ки­е­ве не спе­шат вы­во­дить из те­ни пар­ко­воч­ный биз­нес

22.02 Ки­ев­ля­нам от­кро­ют но­вые дан­ные о стро­я­щем­ся жи­лье

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10:03 Бой под Ав­де­ев­кой. По­че­му бо­е­ви­ки сно­ва уда­ри­ли по го­ро­ду

09:18 Из­ме­не­ния в укра­ин­ском за­коне об е-де­кла­ра­ци­ях нуж­но пе­ре­смот­реть - ев­ро­ко­мис­сар Хан

08:37 Вой­на по вы­ход­ным. "Гибриды" вгры­за­ют­ся в по­след­ние клоч­ки "се­рой зоны"

24.03 Игорь Би­ло­ус: У нас нет ин­стру­мен­тов для борь­бы с Фир­та­шем

24.03 Бой под Во­дя­ным. По­че­му ВСУ не смог­ли удер­жать опор­ник тер­ро­ри­стов

24.03 За­чем Са­до­вый и Са­а­ка­шви­ли бу­до­ра­жат вен­гер­ских на­цио­на­ли­стов

24.03 Во­ро­нен­ков был убит аген­том рос­сий­ских спец­служб, внед­рен­ных в си­ло­вые струк­ту­ры Укра­и­ны - де­пу­тат А.Ге­ра­щен­ко

23.03 Убий­ца экс-де­пу­та­та Гос­ду­мы Рос­сии Во­ро­нен­ко­ва умер в боль­ни­це от по­лу­чен­ных ра­не­ний

23.03 Да­ни­люк по­ка не ви­дит воз­мож­но­сти уво­лить На­си­ро­ва и его ко­ман­ду

23.03 Укра­и­на ком­пен­си­ру­ет убыт­ки от ущер­ба за счет аре­ста рос­сий­ских ак­ти­вов на тер­ри­то­рии дру­гих стран – ми­нистр юс­ти­ции

23.03 По­яв­ле­ние Мар­ты Борщ в ка­че­стве кан­ди­да­та в ауди­то­ры НАБУ силь­но спу­ты­ва­ет кар­ты Юлии Ти­мо­шен­ко

23.03 Бу­дут ли ВСУ осво­бож­дать До­нецк ча­стя­ми

23.03 Нуж­но ли Са­до­во­му бо­ять­ся тюрь­мы

23.03 Ди­вер­сия в Ба­ла­клее не на­нес­ла су­ще­ствен­но­го уро­на обо­ро­но­спо­соб­но­сти Укра­и­ны - Пол­то­рак

23.03 При­чи­ной взры­вов бо­е­при­па­сов в Харь­ков­ской об­ла­сти, по пред­ва­ри­тель­ным дан­ным, яв­ля­ет­ся ди­вер­сия - Ма­тиос

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16:36 В Бер­лине по­хи­ти­ли 100-ки­ло­грам­мо­вую зо­ло­тую мо­не­ту

15:50 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

15:22 Устрой­ство Superscreen пре­вра­ща­ет ваш смарт­фон в 10-дюй­мо­вый план­шет

13:49 Morgan Stanley: Tesla Model 3 бу­дет в 10 раз без­опас­нее обыч­ных ав­то­мо­би­лей

11:48 Ком­па­ния Bugatti сде­ла­ла ве­ло­си­пед за 39 ты­сяч дол­ла­ров

24.03 Ford при­ду­мал по­душ­ку без­опас­но­сти на по­тол­ке

24.03 Ли­тов­ский ки­бер­мо­шен­ник "выудил" из аме­ри­кан­ских IT-ком­па­ний $100 мил­ли­о­нов

24.03 Го­ло­со­вой по­мощ­ник Bixby поз­во­лит управ­лять всей тех­ни­кой Samsung

24.03 В Москве се­стер из Сбер­бан­ка взя­ли за по­куп­кой Ferrari

24.03 Google Maps поз­во­лит де­лить­ся с сво­им ме­сто­на­хож­де­ни­ем и марш­ру­том пе­ре­дви­же­ния в ре­аль­ном вре­ме­ни

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

23.03 Samsung Galaxy S8 мож­но бу­дет вер­нуть в ма­га­зин в трех­ме­сяч­ный срок, по­лу­чив пол­ную ком­пен­са­цию

23.03 Ка­б­мин обя­зал граж­дан про­хо­дить вне­оче­ред­ной мед­осмотр для воз­вра­ще­ния изъ­ято­го во­ди­тель­ско­го удо­сто­ве­ре­ния

23.03 В Ве­ли­ко­бри­та­нии за­пу­стят по­ли­цей­ский круг­ло­су­точ­ный "ле­та­ю­щий отряд" бес­пи­лот­ни­ков

23.03 Син­га­пур­цы за­пу­стят в се­рию элек­три­че­ский су­пер­кар

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15:50 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

14.03 Ущерб от ис­поль­зо­ва­ния бот­не­тов в сфе­ре ре­кла­мы в США оце­ни­ва­ет­ся в $31 млрд.

13.03 Как при­влечь вни­ма­ние на­чаль­ни­ка, но не рас­сер­дить его

10.03 Уче­ные вы­чис­ли­ли луч­шее вре­мя, чтобы про­сить по­вы­ше­ния зар­пла­ты

09.03 12 спо­со­бов до­ка­зать ра­бот­ни­ку его не­ком­пе­тент­ность

07.03 Три вред­ных при­выч­ки, из-за ко­то­рых вас не по­вы­сят на ра­бо­те

06.03 Accenture: В те­че­ние 10 лет у каж­дой двух­ты­сяч­ной круп­ной ком­па­нии ми­ра не оста­нет­ся штат­ных со­труд­ни­ков, за ис­клю­че­ни­ем ру­ко­во­ди­те­лей

01.03 Как най­ти ин­те­рес­ные идеи для биз­не­са

27.02 До­би­ва­е­тесь по­вы­ше­ния? Сна­ча­ла по­го­во­ри­те с ком­пью­те­ром

23.02 Что пло­хо­го в том, чтобы укра­шать свое ра­бо­чее ме­сто?

22.02 Как за­ра­бо­тать на еде, ни­че­го не го­то­вя

20.02 Билл Гейтс пред­ло­жил вве­сти на­лог на труд ро­бо­тов

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