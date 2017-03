Через крупнейшие британские банки прошло почти 740 млн долларов из средств, отмываемых российскими злоумышленниками со связями в правительстве и ФСБ в рамках масштабной международной схемы под кодовым названием "Глобальная прачечная" ("The Global Laundromat"). Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила лондонская газета The Guardian со ссылкой на данные, полученные международной организацией журналистов-расследователей (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP) "Новой газетой" и Süddeutsche Zeitung.

Как сообщают издания, в поле зрения органов юстиции попали 17 базирующихся в Британии банков, в том числе HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds и Barclays. Всем им предстоит объяснить, что им было известно об этой криминальной схеме и почему они не отклоняли подозрительные денежные переводы.

Кузен Путина

Согласно документам, попавшим в распоряжение Guardian, не менее 20 млрд долларов было выведено из России с 2010 по 2014 годы, однако реальная сумма может составлять 80 млрд долларов. Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, московские банкиры и лица со связями в ФСБ. В совет одного из московских банков, предположительно причастных к скандалу, входил Игорь Путин - двоюродный брат президента России. Он отказался от комментариев.

Данные, на которые ссылается Guardian, очевидно, получены в рамках трехлетнего расследования, проводившегося полицией Латвии и Молдавии. Крупные суммы под видом исполнения решений, принятых молдавскими судами, выводились в Молдавию, а оттуда - в Латвию и затем в другие страны ЕС, в том числе в Великобританию.

Молдавские представители пожаловались на то, что расследование тормозится сотрудниками ФСБ. По их словам, часть отмытых средств была использована для попытки подкупа молдавских парламентариев, а часть - для продвижения российских государственных интересов.

Международное расследование

Как сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung, в международном расследовании OCCRP схем "Глобальной прачечной" участвовали боле 60 журналистов из 32 стран, которые в свое время работали также над изучением "Панамских досье", которые помогли вскрыть спрятанные в офшорах тайные счета многих известных политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д.