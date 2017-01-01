Максим Михайленко



Немецкое издание Bild написало о том, что Генри Киссинджер может стать посредником между Вашингтоном и Москвой. В общем, здравствуйте, очередная "челночная дипломатия" и "перезагрузка".

Появление, пусть пока и неофициальное, такой фигуры как Генри Киссинджер, в окружении Дональда Трампа трудно назвать случайным. Не секрет, что приверженный теории баланса сил в международных отношениях, Генри Киссинджер не раз демонстрировал симпатии к Владимиру Путину.

Следует сказать, что добавлять "и его режиму" в данном случае бессмысленно, поскольку для так называемых политических реалистов внутреннее устройство страны-игрока не имеет никакого значения. Впрочем, субъективные исключения существуют всегда: вряд ли Киссинджеру был бы по душе приход к власти в США нацистов или захват арабами Израиля.

Вместе с тем, можно вспомнить, что за идеями "перезагрузки" при раннем Бараке Обаме тоже стоял Генри Киссинджер (а не Хиллари Клинтон), просто 93-летний бывший госсекретарь Никсона и Форда, беспрецедентно совмещавший этот пост с должностью советника по национальной безопасности (1969-1977) умеет вовремя уходить в тень. Или - отмежевываться от неудачных проектов. Когда "перезагрузка" провалилась - о Киссинджере и не вспоминали.

Сегодня этот трибун "финляндизации" Украины вновь выплывает из-за кулис, соблазняя Трампа своими контактами с Путиным, с которым - кто бы сомневался - Киссинджер может "порешать вопросы". Ясное дело, что в Кремле только этого и ждут, возлагая надежды на 2017 год, после двух лет спада, зашедших в тупик войн и масштабного сокращения расходов бюджета.

Финляндизация (фин. suomettuminen; швед. finlandisering; нем. Finnlandisierung) - политический термин второй половины XX века, преимущественно распространённый в западной историографии (США, Швеция, ФРГ), где он часто имел негативное значение, - для характеристики советско-финских отношений в период после Второй мировой войны. Позже, с расширением НАТО, термин начал применяться для описания всех аналогичных ситуаций до и после Второй мировой войны, при которых более слабое государство вынуждено идти на уступки своему более сильному соседу для сохранения национального суверенитета.



Но на что способен Киссинджер и где, так сказать, глубина его глубин? Ведь мир чрезвычайно изменился по сравнению с семидесятыми годами, когда этот охотник за гестаповцами и кавалер "Бронзовой звезды" был звездой дипломатических приемов глобального уровня. Да и, корректно говоря, непросто сохранять здравый рассудок в таком почтенном возрасте.

В целом, когда говорят о патриархе Киссинджере, обычно упускают из виду одну вещь ("разве это важно", "не комильфо"), а именно - первый босс Киссинджера Ричард Никсон завершил свою президентскую карьеру грандиозным скандалом (ушел досрочно, не дожидаясь импичмента), а его вице-президент Спайро Эгню оказался коррупционером. Так у Киссинджера - без выборов - появился новый босс, Джеральд Форд.

Форд был добрым и достойным человеком, но советское руководство считало его "полезным идиотом", и было не далеко от истины. Политика Форда по отношению к СССР заключалась в том, что Советы не являются такой уж серьезной угрозой - при этом сам Форд с треском проиграл перевыборы.

Понятно, что в обоих случаях нет никакой прямой оплошности Киссинджера - Никсон и Форд покинули Белый Дом отнюдь не в силу какой-либо политики Госдепартамента. Но политический привкус остается, в особенности, если вспомнить, что Киссинджер является автором как политики "открытия Китая" (с которым Трамп, в общем-то, намерен бороться), так и того инструментария арабо-израильского урегулирования, который продолжает приводить к кризисам. Внешняя политика Киссинджера была умна и могла соответствовать решению задач в теории игр, но этичность или героизм были явно чуждыми "доктрине Киссинджера".

Необходимо подчеркнуть, что московские симпатии Киссинджера вряд ли можно объяснить меркантильным интересом - это все-таки не уровень какого-нибудь Пейджа или Левандовски, которые были не прочь подзаработать на интересах Путина и усилить его "чувство собственного величия". Киссинджер - ветеран Второй мировой войны, сумевший договориться с Кремлем про эмиграцию советских евреев. Нетрудно догадаться, что госсекретарь испытывает к "Советам" объективно теплые чувства - отчасти и потому, что брежневская Москва была рациональным и ответственным партнером. Но этого никак не скажешь о Москве путинской.

Стоит обратить внимание на то, что в своей нашумевшей статье 2014 года, посвященной "украинскому кризису", продвигая свою излюбленную (и на данный момент явно устаревшую) идею "финляндизации" Украины, Киссинджер настаивал на сохранении украинского суверенитета над Крымом.

Поэтому записывать его в "Putinversteher-ы" - несправедливо и недальновидно. Другое дело, что Трамп и его потенциальный на данный момент госсекретарь Тиллерсон вполне способны вульгаризировать идеи Киссинджера о мировом балансе сил, а именно пойти на недопустимые уступки Кремлю, прикрываясь авторитетом патриарха американской внешней политики.

Уступки в обмен на удовлетворение ключевых (жизненных) национальных интересов - стиль Киссинджера. В конце концов, ему удалось завершить войну во Вьетнаме - выводом американских войск. Однако, можно вспомнить, что при этом Киссинджер - отнюдь не голубь: в дни его министерства США активно вмешивались во внутреннюю политику Чили, Аргентины и Кубы, Греции и Пакистана. Главный мотив - соблюдение баланса сил. Но не распространение "американского образа жизни".

Пригодятся ли Трампу нынешние нашептывания ветерана - сказать непросто, поскольку Киссинджер все же является представителем великой эпохи американской дипломатии, похоже, уходящей в прошлое (достаточно сравнить Киссинджера, Джеймса Бэйкера или Мадлен Олбрайт с Хиллари Клинтон или Джоном Керри). Невозможно представить Киссинджера и в роли обвинителя Китая - а такая риторика внезапно стала модной в Вашингтоне. Вряд ли 93-летний патриарх подпишется и под попытками спровоцировать Саудовскую Аравию - в то же время сделка с Ираном явно готовилась Обамой не без его консультаций.

К сожалению, каковы бы ни были мотивы Киссинджера, нет сомнений, что его появление на "лужайке Белого Дома" будет максимально использовано российскими средствами массовой пропаганды. Ведь, по старой памяти, дети советских дипломатов эпохи Брежнева, ныне куражащие в мидовских и других ведомственных кабинетах, воспринимают ветерана времен застоя (выразившегося на уровне биполярного мирового порядка эпохой "Разрядки") как "своего".

По иронии судьбы, на инаугурации Дональда Трампа Киссинджер встретится с единственным на данный момент президентом США, ответившим согласием на приглашение - вечно идущим против течения Джимми Картером, победившим на выборах Джеральда Форда. И, скорее всего, его советником по национальной безопасности - Збигневом Бжезинским. Который в свое время достаточно неожиданно обострил отношения между США и СССР, втянув Москву в афганскую авантюру, и приложил, таким образом, руку к банкротству и обрушению советской империи (которую тогда еще не называли "империей зла").

Вот Киссинджеру и Бжезинскому явно будет о чем пообщаться за кулисами церемонии - поскольку очевидно, что у нового руководителя Госдепа своей линии, как минимум в первые годы министерства не будет. А Украине стоит приготовиться к очередным сюрпризам. Правда, Киев уже и сам набил кулаки, получив незабываемый опыт "солидарности" западных государств и уроки того, что внутри западного конгломерата теперь модно бороться за свое зубами и когтями, не возлагая надежд на двуличных дядюшек из Вашингтона и Брюсселя.