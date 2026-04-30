Депозит «Валютний» від ПУМБ: простий спосіб зберігати заощадження в доларах і євро

Депозит «Валютний» від ПУМБ - це зручний онлайн-інструмент для зберігання коштів в іноземній валюті. Вклад можна відкрити у доларах США або євро на суму в еквіваленті до 200 000 грн на місяць. Оформлення доступне виключно в мобільному застосунку ПУМБ https://www.pumb.ua/deposit/foreign_currency, що дозволяє зробити це швидко та без відвідування відділення.

Важливою перевагою є можливість відкриття депозиту за вигіднішим курсом, ніж при готівкових операціях. Актуальний курс завжди відображається у застосунку під час оформлення вкладу.





Основні умови депозиту

валюта: долар США або євро;

мінімальна сума: від 100 USD/EUR;

строк: 93 дні (умовно 3 місяці);

процентна ставка: 0,1% річних (до оподаткування);

максимальна сума в USD/EUR еквівалентна 200 тис.грн.

Виплата та управління депозитом

відсотки виплачуються щомісяця на картку ПУМБ;

виплата суми депозиту здійснюється на картку ПУМБ після завершення строку;

поповнення, часткове зняття та дострокове розірвання не передбачені;

автоматичне продовження також не застосовується.

Як відкрити депозит онлайн

Оформлення займає лише кілька хвилин у застосунку ПУМБ:

Перейдіть у розділ «Накопичення» та оберіть «Відкрити депозит». Виберіть валюту та продукт «Депозит Валютний». Вкажіть необхідні дані та натисніть «Продовжити». Перевірте інформацію та підтвердьте оформлення. Отримайте повідомлення про успішне відкриття депозиту.

Зручний формат валютних заощаджень

«Депозит Валютний» - це простий спосіб зберігати кошти в доларах або євро з прозорими умовами та повністю дистанційним оформленням. Усе керування відбувається у мобільному застосунку, що робить процес швидким, зручним і доступним у будь-який час.