Телефония для интернет-магазинов: на что обращать внимание при выборе провайдера

В условиях высокой конкуренции интернет-магазины удерживают клиентов не только ценой и ассортиментом, но и качеством сервиса. И в списке первых тестов для бизнеса - звонок покупателя. Скорость ответа менеджера влияет на вероятность покупки. Многое здесь зависит от IP-телефонии, которую использует интернет-магазин - ее стабильности, функций и интеграций с другими системами. Как ее выбрать - дальше.

1. Виртуальные номера

Для интернет-магазина важно, чтобы клиент мог быстро дозвониться по удобному для него номеру, а компания - принимать обращения из разных регионов без привязки к одному офису. Поэтому, выбирая провайдера, обратите внимание, что он предоставляет:

Локальные номера в нужных регионах. Многие клиенты чаще выбирают интернет-магазины с «местным» номером, поскольку создают ощущение, что компания работает рядом и более доступна, чем фирма в другом конце страны.

Номера 0800 / toll-free. Это бесплатный для клиента канал связи, который снижает барьер для звонка и подходит для продаж, поддержки и обработки важных обращений.

>Мобильные номера. Такой формат удобен, когда бизнесу нужны звонки и SMS, а также более «живой» и привычный контакт для покупателей.

Многоканальность. Несколько входящих линий позволяют не терять обращения в часы пик и принимать звонки параллельно.

Предпочтение отдайте провайдеру, который позволяет подключать все эти типы номеров и объединять их в одну систему. Так клиентам проще дозвониться, а команде - быстрее распределять обращения и не терять заказы.

2. Интеграция с бизнес-системами

Выбирайте провайдера, который предлагает полноценную интеграцию с CRM и обеспечивает стабильную синхронизацию данных. Например, телефония UniTalk - единое решение для управления коммуникацией с клиентами. Оно объединяет звонки, CRM и аналитику, позволяя автоматически фиксировать обращения и улучшить качество обслуживания.

Основные возможности такого подхода:

Все коммуникации с клиентами собраны в одном окне - без переключения между десятком сервисов.

Автоматическое создание карточки клиента при входящем вызове.

Сохранение истории звонков и записей разговоров в CRM.

Отображение данных о клиенте при повторных звонках - имя, заказы, обращения.

Фиксация пропущенных вызовов с автоматическим созданием задач на перезвон.

Без интеграции с CRM звонки останутся «вне системы». Их будет сложно связать с заказами, историей обращений и результатами работы менеджеров. Потеряется контекст общения. Сотрудник не будет видеть, кто звонит и с каким вопросом, а покупателю придется каждый раз заново объяснять свою ситуацию. Это может привести к потере клиента.

3. Качество связи и надежность

Если звонок прерывается, есть задержки со звуком или плохая слышимость - клиент с высокой вероятностью не будет продолжать разговор. Поэтому при выборе провайдера важно обращать внимание на SLA - показатель гарантированной доступности сервиса. Например, 99,9% uptime означает, что связь может быть недоступна около 43 минут в месяц, а 99,98% - всего 9 минут. Чем выше этот показатель, тем стабильнее работает телефония.

4. Дата-центры

Дата-центры в разных регионах обеспечивают качественную связь в IP-телефонии. Поскольку голос передается через интернет, расстояние до сервера влияет на задержку сигнала: чем оно больше, тем выше риск пауз и ухудшения качества разговора.

Распределенная инфраструктура позволяет:

снижать задержку и ускорять передачу данных;

повышать стабильность связи при нагрузках;

уменьшать риск обрывов и помех;

резервировать связь при сбоях в отдельных дата-центрах.

В итоге такая архитектура помогает интернет-магазину поддерживать стабильную связь и комфортное общение с клиентами независимо от их местоположения.

5. Быстрый запуск

Быстрый запуск - важное преимущество современной облачной телефонии для интернет-магазинов. Такие решения не требуют дорогого оборудования или сложных работ. Достаточно подключить номера, настроить базовые сценарии обработки звонков и интеграцию с CRM. В результате компания может начать принимать звонки сразу после подключения, без простоев и задержек в работе. Это особенно важно для интернет-магазина, где каждый пропущенный звонок может привести к потере клиента.