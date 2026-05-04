Телефония для интернет-магазинов: на что обращать внимание при выборе провайдера
12:13 04.05.2026 |
В условиях высокой конкуренции интернет-магазины удерживают клиентов не только ценой и ассортиментом, но и качеством сервиса. И в списке первых тестов для бизнеса - звонок покупателя. Скорость ответа менеджера влияет на вероятность покупки. Многое здесь зависит от IP-телефонии, которую использует интернет-магазин - ее стабильности, функций и интеграций с другими системами. Как ее выбрать - дальше.
1. Виртуальные номера
Для интернет-магазина важно, чтобы клиент мог быстро дозвониться по удобному для него номеру, а компания - принимать обращения из разных регионов без привязки к одному офису. Поэтому, выбирая провайдера, обратите внимание, что он предоставляет:
Предпочтение отдайте провайдеру, который позволяет подключать все эти типы номеров и объединять их в одну систему. Так клиентам проще дозвониться, а команде - быстрее распределять обращения и не терять заказы.
2. Интеграция с бизнес-системами
Выбирайте провайдера, который предлагает полноценную интеграцию с CRM и обеспечивает стабильную синхронизацию данных. Например, телефония UniTalk - единое решение для управления коммуникацией с клиентами. Оно объединяет звонки, CRM и аналитику, позволяя автоматически фиксировать обращения и улучшить качество обслуживания.
Основные возможности такого подхода:
Сохранение истории звонков и записей разговоров в CRM.
Без интеграции с CRM звонки останутся «вне системы». Их будет сложно связать с заказами, историей обращений и результатами работы менеджеров. Потеряется контекст общения. Сотрудник не будет видеть, кто звонит и с каким вопросом, а покупателю придется каждый раз заново объяснять свою ситуацию. Это может привести к потере клиента.
3. Качество связи и надежность
Если звонок прерывается, есть задержки со звуком или плохая слышимость - клиент с высокой вероятностью не будет продолжать разговор. Поэтому при выборе провайдера важно обращать внимание на SLA - показатель гарантированной доступности сервиса. Например, 99,9% uptime означает, что связь может быть недоступна около 43 минут в месяц, а 99,98% - всего 9 минут. Чем выше этот показатель, тем стабильнее работает телефония.
4. Дата-центры
Дата-центры в разных регионах обеспечивают качественную связь в IP-телефонии. Поскольку голос передается через интернет, расстояние до сервера влияет на задержку сигнала: чем оно больше, тем выше риск пауз и ухудшения качества разговора.
Распределенная инфраструктура позволяет:
В итоге такая архитектура помогает интернет-магазину поддерживать стабильную связь и комфортное общение с клиентами независимо от их местоположения.
5. Быстрый запуск
Быстрый запуск - важное преимущество современной облачной телефонии для интернет-магазинов. Такие решения не требуют дорогого оборудования или сложных работ. Достаточно подключить номера, настроить базовые сценарии обработки звонков и интеграцию с CRM. В результате компания может начать принимать звонки сразу после подключения, без простоев и задержек в работе. Это особенно важно для интернет-магазина, где каждый пропущенный звонок может привести к потере клиента.
