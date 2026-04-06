Для виконання договорів Агенти Української універсальної біржі контролюють відвантаження деревини покупцеві

Виконання укладених договорів є фундаментальним складником ефективної біржової торгівлі. Саме від належного та своєчасного виконання контрактів залежить безперервність господарської діяльності як продавців, так і покупців, а також довіра до ринку в цілому.

Українська універсальна біржа, яка займає одну з провідних позицій на ринку продажу необробленої деревини, приділяє особливу увагу контролю виконання укладених угод. Для цього впроваджено механізм перевірки передачі реалізованого ресурсу безпосередньо під час його відвантаження покупцеві. Такий контроль здійснюють Агенти УУБ, які працюють безпосередньо на місцях відвантаження лісопродукції.

Ця практика дозволяє не лише мінімізувати ризики можливих непорозумінь між сторонами, а й забезпечити відповідність фактичних характеристик товару умовам договору. Зокрема, йдеться про перевірку породи деревини, її сортності, розмірних характеристик, обсягів та інших важливих показників, що мають значення для подальшого використання сировини покупцем.

Черговий приклад такої роботи відбувся на Полтавщині. Полтавське надлісництво Філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» реалізувало партії необробленої деревини – деревини дров’яної ТОВ «КРОНОСПАН РІВНЕ».

У процесі відвантаження представник Агента УУБ спільно з представниками продавця провели детальний огляд продукції. Було ретельно звірено всі параметри із зазначеними у супровідній документації: визначено відповідність розмірів, породи, якості, а також фактичної кількості відвантаженої деревини. Такий підхід дозволяє гарантувати, що покупець отримає саме той ресурс, який було придбано на біржових торгах.





За результатами перевірки жодних порушень або розбіжностей не виявлено. Це свідчить про відповідальний підхід сторін до виконання своїх зобов’язань та ефективність запровадженого біржею механізму контролю. Відтак договір буде виконано у повному обсязі, й покупець отримає необхідну сировину в обумовлені терміни, що є важливим для планування його виробничих процесів.

Варто зазначити, що діяльність Агентів УУБ має не лише контрольну, а й превентивну функцію. Їхня присутність під час відвантаження сприяє підвищенню дисципліни виконання контрактів, зменшенню кількості спірних ситуацій.

«Наше головне завдання як Агентів біржі – проконтролювати, щоб між покупцем та продавцем не виникало непорозумінь з приводу реалізованого ресурсу. Від цього залежить виконання контракту. Якщо й виникають незначні питання, то ми розв’язуємо їх на місці. Такий формат роботи дозволяє забезпечити прозорість процесів і підвищити довіру до біржових механізмів», — зазначила Анастасія Хмелевська, директорка ТОВ «ЛІС ЮА» (Агент УУБ).