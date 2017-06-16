К лету съемные квартиры в Киеве еще больше подешевели

В Киеве продолжает дешеветь сдающееся внаем жилье. По словам директора АН «Аякс» Бориса Егиазаряна, причиной снижения арендных ставок в начале лета стал отток приезжих студентов, которые уезжают по домам на каникулы, а также общий штиль на рынке аренды.

«Стоимость съемного жилья в этот период снижается в среднем на 10-15%, по сравнению с апрельскими ценами», - сообщила UBR.ua руководитель отдела аренды жилой недвижимости АН Valion Анна Розумная.

В Киеве и других украинских городах-милионниках уже исторически сложилось, что именно с конца мая до начала июля люди заключают договора аренды.

«Соответственно, сейчас у многих заканчиваются старые договора, и освобождается большое количество квартир. Из-за этого создается впечатление резкого увеличения предложения», - говорит Розумная.

И добавляет, что нынешний год исключением не стал - стоимость аренды на данный момент уже в среднем на 15% ниже, чем весной.

Впрочем, тем, кто планирует на волне летнего затишья неспешно подыскивать себе новую съемную квартиру - подешевле и получше, эксперты советуют не затягивать с поисками.

«Начиная с августа стоимость аренды резко возрастает - все те, кто покинули город на лето, начнут возвращаются обратно. Раз возрастает спрос, то вырастет и цена. Более того, принято считать, что в августе и сентябре устанавливается наиболее высокая цена в году», - говорит Егиазарян.

По словам участников рынка, арендные ставки в этот период могут вырасти на 15-20%.

Выбирают новостройки

По словам Егиазаряна, в нынешнем июне тенденцией рынка аренды стал стремительно растущий спрос на квартиры в новостройках. С этим соглашается и Анна Розумная.

Она уверяет, что люди сегодня готовы дольше и дальше добираться домой из центра города, с работы, лишь бы квартира была в новом доме.

«Дело в том, что снимать жилье в новостройке зачастую дешевле, чем в домах старого жилого фонда. К примеру, квартира в ЖК в Киево-Святошинском районе площадью 45 кв.м, с хорошим ремонтом и счетчиком на отопление стоит сейчас 8 тыс. грн./мес. А квартира с аналогичным ремонтом недалеко от центра города - на Лукъяновке, расположенная в старом доме, стоит не меньше 9-10 тыс. грн./мес.», - объясняет Розумная.

Квартиросъемщики уже поняли, что нужно обращать внимание и на платежки. А они в новостройках заметно ниже, чем в старых домах.

«В хрущевке коммуналка может обходится гораздо дороже, чем в новостройке», - объясняют в АН Valion. Например, риелторы советуют присмотреться к Киево-Святошинскому, Днепровскому, Дарницкому району, где на данный момент введено в эксплуатацию очень много новостроек.

Скидки на коммуналку

Высокая коммуналка вообще стала камнем преткновения для арендаторов и хозяев жилья. В сегменте экономного и среднего по цене жилья коммунальные платежи раньше всегда брали на себя квартиросъемщики. Теперь же они пытаются избавиться от этой почетной обязанности, переложив ее на кошельки владельцев квартир

В некоторых случаях, арендодатели соглашаются и берут на себя хотя бы часть коммунальных трат. Убедительным аргументом в таких переговорах часто оказывается тот факт, что размер коммуналки часто уже почти не отличается от арендной платы.

По словам Анны Розумной, попросить у собственника квитанции об оплате коммунальных платежей будет не лишним еще на этапе выбора квартиры. Эксперт подчеркивает - ориентироваться в этом случае следует на данные за самый дорогой месяц года. Это дает возможность торговаться с арендодателями и просить скидки, делая упор недешевую коммуналку.

«Размер коммунальных платежей имеет смысл принимать в расчет и в том случае, когда хозяин хочет повысить плату. А такие случаи тоже есть», - подчеркнул Борис Егиазарян.

Жилье вскладчину

Аналитики портала OLX.ua подсчитали, что сегодня едва ли не каждая вторая арендованная квартира - однокомнатная. Для отечественного рынка эта тенденция характерна уже не первый год. Однако сейчас свободную «однушку» подешевле, как оказалось, не сыскать днем и с огнем.

«Основная масса арендаторов - приезжие с невысоким уровнем доходов. Они хотят найти жилье подешевле. Самый приемлемый для них вариант - 1-комнатная квартира стоимостью от 5 до 7 тыс. грн./мес. Но уровень вакантность таких квартир по Киеву - крайне низок», - подчеркивает Егиазарян.

Выходом для многих стала так называемая со-аренда: когда жилье на несколько комнат снимается в складчину. Все, кто оплачивают свою часть арендной платы получают по комнате. Кухня, ванная и туалет - общие.

Эксперты отмечают, что случаи со-аренды сегодня встречается настолько часто, что это уже можно назвать тенденцией. Причину популярности наглядно демонстрирует цифра, приведенная Анной Розумной: если «однушка» будет стоить сегодня 7 тыс. грн/мес., то комната в «двушке» в квартире примерно такого же качества обойдется на 30-40% дешевле.

Но для риелтора и владельца квартиры такая аренда - это всегда больной вопрос.

«Они хотят заселить семейную пару на длительный срок, а не несколько людей, которые будут постоянно ругаться и «тянуть оделяло на себя». Собственники опасаются, что в этом случае квартира быстро освободиться», - подчеркивает руководитель отдела аренды жилой недвижимости АН Valion.

Дешево и опасно

Самые бюджетные варианты 1-комнатных квартир, по словам Бориса Егиазаряна, имеет смысл искать сегодня на Левом берегу, Лесном массиве, Борщаговке, Новой Дарнице и в целом в районах и локациях, расположенных как можно дальше от метро. В таких местах стоимость квартир может составлять всего 4-5 тыс. грн./мес. Но и уровень жилья будет далеко на самым высоким.

Еще более бюджетным вариантом на сегодня может стать аренда квартиры без ремонта. Стоимость стартует едва ли не с 3 тыс. грн./мес. Это либо убитые квартиры в старых домах, либо «голые стены» в новостройке, где нет никаких коммуникаций.

«Арендатору, возможно, придется самостоятельно оплатить косметический ремонт», - объясняет Борис Егиазарян.

Выбирая такой вариант, стоит позаботиться о том, чтобы собственник квартиры не выставил вас за дверь после завершения ремонта - заключить соответствующий договор и, в идеале, заверить его нотариально.

По словам Анны Розумной, на профильных сайтах типа olx.ua, aviso.ua, lun.ua, rieltor.ua по-прежнему регулярно появляются объявления о сдаче квартир по подозрительно низким ценам - менее 4 тыс. грн./мес., при этом, якобы в хорошем состоянии (что подтверждают приложенные фото).

На просмотре потенциальному съемщику могут предложить заплатить за брокерские услуги, а после - просто выставят, вручив распечатку с устаревшей базой жилья под сдачу или недействительный номер телефона. Эта схема, по словам эксперта, используется уже давно, но украинцы до сих пор становятся жертвами мошенников.