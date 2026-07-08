Ексвіцепрем’єру Чернишову зняли електронний браслет — рішення ВАКС

Вищий антикорупційний суд розглянув клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Суд задовольнив клопотання частково. Він вирішив не продовжувати обов'язок носити електронний браслет, тому найближчим часом з Чернишова знімуть браслет, зазначено у повідомленні.

Проте суд залишив зобов'язання повідомляти про зміну місця проживання та роботи, прибувати до детектива, прокурора, суду, утримуватись від спілкування з підозрюваним бізнесменом Артуром Міндічем та ще низкою осіб, а також обов'язок здати закордонний паспорт.

У листопаді 2025 року Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні в рамках операції "Мідас". Детективи задокументували передачу Чернишову понад 1,2 млн доларів та майже 100 тисяч євро готівкою, нагадує ЦПК.

"Останню суму в 500 тисяч доларів передали вже дружині Чернишова після того, як він став підозрюваним НАБУ та САП в іншій справі", - говориться у повідомленні.