Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ОАЕ готують фонд на $2 трлн для купівлі оборонних компаній та українських виробників дронів — Bloomberg

В Об'єднаних Арабських Еміратах розглядають можливість запуску нового інвестиційного фонду обсягом до $2 трлн, який може бути спрямований на придбання часток у глобальних оборонних компаніях, зокрема виробниках безпілотників з України.

Ініціатива перебуває на початковому етапі й остаточних рішень поки немає, повідомляє Bloomberg.

За попередніми даними, нова структура може бути зобов'язана інвестувати в оборонні компанії різних країн для диверсифікації постачання до ОАЕ. Йдеться про компанії з Європи та США, а також українських і турецьких виробників безпілотників, а також венчурні вкладення у технологічні ніші.

Абу-Дабі, чиї суверенні фонди управляють майже $2 трлн, входить до числа найбагатших фінансових центрів світу. Емірат уже активно інвестує в різні галузі ‒ від фінансів до штучного інтелекту.


Потенційний вплив на світовий оборонний сектор

Новий фонд може посилити позиції ОАЕ як великого інвестора в оборонній індустрії, яка вже отримує вигоду від глобального зростання військових витрат. Водночас обговорення структури та механізмів ініціативи тривають.


ОАЕ вже є значним гравцем на ринку озброєнь

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, ОАЕ є одним із ключових імпортерів зброї, забезпечуючи 2,7% світового імпорту у 2021-2025 роках. Країна сформувала сучасний арсенал, що включає системи Patriot і THAAD, винищувачі F-16 та гелікоптери Black Hawk, а основними постачальниками виступають США, Франція та Південна Корея. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8033
  0,0495
 0,11
EUR
 1
 51,5433
  0,0714
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5212  0,06 0,13 44,0638  0,11 0,25
EUR 51,2519  0,12 0,23 51,8988  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,01 0,02 43,8800  0,01 0,02
EUR 51,6070  0,06 0,11 61,6204  10,05 19,48

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес