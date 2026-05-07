В ОАЕ готують фонд на $2 трлн для купівлі оборонних компаній та українських виробників дронів — Bloomberg
10:04 07.05.2026 |
В Об'єднаних Арабських Еміратах розглядають можливість запуску нового інвестиційного фонду обсягом до $2 трлн, який може бути спрямований на придбання часток у глобальних оборонних компаніях, зокрема виробниках безпілотників з України.
Ініціатива перебуває на початковому етапі й остаточних рішень поки немає, повідомляє Bloomberg.
За попередніми даними, нова структура може бути зобов'язана інвестувати в оборонні компанії різних країн для диверсифікації постачання до ОАЕ. Йдеться про компанії з Європи та США, а також українських і турецьких виробників безпілотників, а також венчурні вкладення у технологічні ніші.
Абу-Дабі, чиї суверенні фонди управляють майже $2 трлн, входить до числа найбагатших фінансових центрів світу. Емірат уже активно інвестує в різні галузі ‒ від фінансів до штучного інтелекту.
Потенційний вплив на світовий оборонний сектор
Новий фонд може посилити позиції ОАЕ як великого інвестора в оборонній індустрії, яка вже отримує вигоду від глобального зростання військових витрат. Водночас обговорення структури та механізмів ініціативи тривають.
ОАЕ вже є значним гравцем на ринку озброєнь
За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, ОАЕ є одним із ключових імпортерів зброї, забезпечуючи 2,7% світового імпорту у 2021-2025 роках. Країна сформувала сучасний арсенал, що включає системи Patriot і THAAD, винищувачі F-16 та гелікоптери Black Hawk, а основними постачальниками виступають США, Франція та Південна Корея.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
