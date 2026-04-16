16.04.26
- 13:39
Нідерланди профінансують закупівлю дронів для України на €248 млн
11:16 16.04.2026 |
Нідерланди виділяють 248 мільйонів євро на придбання дронів для Збройних сил України.
Про це у середу повідомила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус під час засідання Контактної групи з питань оборони України, передає "Європейська правда" з посиланням на Міноборони Нідерландів.
Дрони виробляються в Нідерландах та Україні.
"Дрони відіграють вирішальну роль на сучасному полі бою. Українці використовують їх з неймовірною майстерністю, щоб відбивати безперервні російські атаки. І їм це дуже добре вдається. Завдяки плідній співпраці з Україною ми безпосередньо вчимося на цьому. Це також відкриває можливості для нашого бізнес-середовища. Таким чином, тісна співпраця з Україною створює ситуацію, вигідну для обох країн", - сказала міністерка.
Дрони є ключовим пріоритетом у військовій підтримці України з боку Нідерландів. Нідерланди, серед іншого, зробили внесок у так звану Ініціативу "Дронова лінія" . В результаті українські солдати на передовій отримали у своє розпорядження сотні тисяч дронів.
За словами міністерки, логічно, що зараз велика увага приділяється ситуації на Близькому Сході. "Однак ми не повинні забувати, що війна в Україні має ще більший вплив на безпеку в Європі, а отже, і на Нідерланди. Тому важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну".
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") кілька країн оголосили про нові внески в схему PURL, за якою країни НАТО та інші партнери купують американську зброю для України.
