Марк Рютте: союзники мають виділити $60 млрд на оборону України цього року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни, які підтримують Україну, інвестувати більше, щоб у 2026 році надати Києву 60 мільярдів доларів допомоги додатково до кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро.

Про це він сказав журналістам перед засіданням «Рамштайну», передає «Укрінформ».

Рютте зазначив, що будь-які кошти, які надходитимуть на підтримку України з кредиту ЄС у 90 мільярдів євро, мають бути «доповненням до зобов'язань союзників на двосторонній основі»

«Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільової суми 60 мільярдів доларів підтримки безпеки та оборони України цього року», - заявив Генсек НАТО.

За його словами, країни-партнери «повинні забезпечити свою здатність надавати безперебійну підтримку Україні», хоча і стикаються з декількома викликами одночасно. Рютте вказує, що з огляду на загальну економічну потужність членів «Рамштайну» «це дуже скромна інвестиція у забезпечення безпеки наших вільних і квітучих країн у майбутньому».

Рютте нагадав, що Україна - не лише «одержувач підтримки», але й неодноразово демонструвала, що «робить внесок у безпеку та готова допомагати партнерам, які стикаються з подібними загрозами в інших місцях». Як приклад Рютте згадав про те, як Україна допомагає союзникам збивати іранські безпілотники на Близькому Сході.

Він також наголосив на потребі у засобах протиповітряної оборони, безпілотниках та боєприпасах великої дальності, зокрема, через програму PURL.

Рютте зазначив, що щомісячні втрати росіян на фронті «значно перевищують втрати протягом усіх 10 років війни СРСР в Афганістані».