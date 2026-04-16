Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Марк Рютте: союзники мають виділити $60 млрд на оборону України цього року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни, які підтримують Україну, інвестувати більше, щоб у 2026 році надати Києву 60 мільярдів доларів допомоги додатково до кредиту від ЄС на 90 мільярдів євро.

Про це він сказав журналістам перед засіданням «Рамштайну», передає «Укрінформ».

Рютте зазначив, що будь-які кошти, які надходитимуть на підтримку України з кредиту ЄС у 90 мільярдів євро, мають бути «доповненням до зобов'язань союзників на двосторонній основі»

«Усі союзники повинні інвестувати більше, щоб досягти цільової суми 60 мільярдів доларів підтримки безпеки та оборони України цього року», - заявив Генсек НАТО.

За його словами, країни-партнери «повинні забезпечити свою здатність надавати безперебійну підтримку Україні», хоча і стикаються з декількома викликами одночасно. Рютте вказує, що з огляду на загальну економічну потужність членів «Рамштайну» «це дуже скромна інвестиція у забезпечення безпеки наших вільних і квітучих країн у майбутньому».

Рютте нагадав, що Україна - не лише «одержувач підтримки», але й неодноразово демонструвала, що «робить внесок у безпеку та готова допомагати партнерам, які стикаються з подібними загрозами в інших місцях». Як приклад Рютте згадав про те, як Україна допомагає союзникам збивати іранські безпілотники на Близькому Сході.

Він також наголосив на потребі у засобах протиповітряної оборони, безпілотниках та боєприпасах великої дальності, зокрема, через програму PURL.

Рютте зазначив, що щомісячні втрати росіян на фронті «значно перевищують втрати протягом усіх 10 років війни СРСР в Афганістані».
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2819  0,06 0,14 43,8063  0,06 0,15
EUR 51,0181  0,17 0,34 51,7156  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5750  0,03 0,06 43,6050  0,01 0,03
EUR 51,3836  0,04 0,07 51,4015  20,02 63,78

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес