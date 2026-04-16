16.04.26
- 13:39
Сигнал про нову допомогу: Пісторіус заінтригував розширенням далекобійних можливостей України
08:17 16.04.2026 |
Німеччина посилює можливості України завдавати ударів на далекі відстані. Це можливо завдяки створенню нового спільного підприємства.
Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
За його словами, системи протиповітряної оборони IRIS-T, які передала Україні Німеччина, будуть доповнені постачанням додаткових пускових установок.
"Водночас, ми посилюємо здатність України здійснювати стратегічні удари на великі відстані. Ми доб'ємося цього завдяки німецько-українській співпраці в галузі озброєння та створенню ще одного спільного підприємства з розроблення та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності", - наголосив німецький міністр.
Окремо він додав, що Німеччина передасть 300 млн євро на закупівлю далекобійних дронів українського виробництва.
"Ці заходи спрямовані на підтримку нової концепції оборони України. Вони допоможуть зберегти і посилити імпульс України. Україна зможе продовжувати свою оборонну боротьбу тільки за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", - наголосив Пісторіус.
Масштабний оборонний пакет Німеччини та України
Нагадаємо, вчора, 14 квітня, стало відомо, що Україна і Німеччина погодили масштабний оборонний пакет на 4 млрд євро.
Він передбачає, що Німеччина передасть Україні сотні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.
Також буде запущено спільне виробництво mid-strike дронів.
ТОП-НОВИНИ
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
ТОП-НОВИНИ
|Британія оголосила про передачу Україні найбільшого пакета дронів для ЗСУ
|Дрони-перехоплювачі й наземні БПЛА: Україна та ФРН створили два спільні підприємства
|Федоров повідомив деталі оборонних угод з Німеччиною на €4 млрд
|Прем’єр Норвегії: перші F-16 для України незабаром будуть готові
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Що означає статус “значимої фінансової компанії” і чому «ШвидкоГроші» у цьому списку
У РУБРИЦІ
|Національний банк України рекомендує банкам не відносити всіх PEP до клієнтів високого ризику
|Нідерланди профінансують закупівлю дронів для України на €248 млн
|Федоров: за підсумками «Рамштайну» Україна отримає $4 млрд на ППО та $1,5+ млрд на дрони
|Марк Рютте: союзники мають виділити $60 млрд на оборону України цього року
|Свириденко окреслила принципи роботи Американсько-українського інвестфонду
|"Євросолідарність" внесла в Раду законопроєкти про збільшення виплат військовим
Бізнес
|Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд
|Південна Корея запроваджує безплатний «базовий» мобільний інтернет зі швидкістю до 400 Кбіт/с
|Для біткоїна представили захист від квантових атак
|Війна в Ірані стимулювала рекордний експорт електромобілів з Китаю
|Amazon готується вивести на ринок супутниковий LEO-інтернет у 2026 році
|П’ять гігагерців у кишені: як Dimensity 9600 Pro стирає межу між мобільними та ПК-чипами
|Відповідальний ШІ: Google оновила безпеку Gemini у відповідях на запити про психічне здоров’я