Сигнал про нову допомогу: Пісторіус заінтригував розширенням далекобійних можливостей України

Німеччина посилює можливості України завдавати ударів на далекі відстані. Це можливо завдяки створенню нового спільного підприємства.

Як передає РБК-Україна, про це на зустрічі Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За його словами, системи протиповітряної оборони IRIS-T, які передала Україні Німеччина, будуть доповнені постачанням додаткових пускових установок.

"Водночас, ми посилюємо здатність України здійснювати стратегічні удари на великі відстані. Ми доб'ємося цього завдяки німецько-українській співпраці в галузі озброєння та створенню ще одного спільного підприємства з розроблення та виробництва різних типів безпілотників середньої та великої дальності", - наголосив німецький міністр.

Окремо він додав, що Німеччина передасть 300 млн євро на закупівлю далекобійних дронів українського виробництва.

"Ці заходи спрямовані на підтримку нової концепції оборони України. Вони допоможуть зберегти і посилити імпульс України. Україна зможе продовжувати свою оборонну боротьбу тільки за нашої спільної підтримки. Їхній успіх залежить від усіх нас", - наголосив Пісторіус.

Масштабний оборонний пакет Німеччини та України

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, стало відомо, що Україна і Німеччина погодили масштабний оборонний пакет на 4 млрд євро.

Він передбачає, що Німеччина передасть Україні сотні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.

Також буде запущено спільне виробництво mid-strike дронів.