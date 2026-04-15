НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Брюссель закликає країни G7 прискорити виділення $45 млрд для України

Брюссель тисне на США, Японію та Британію, щоб ті вже цього тижня прискорили виплати 45 мільярдів євро кредиту Україні

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv, про це стало відомо від трьох чиновників, обізнаних із перебігом переговорів.


Чому Брюссель поспішає

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс цього тижня їде до Вашингтона на весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Там він планує особисто переконати партнерів з G7 пришвидшити виплати за так званим кредитом ERA - схемою екстреного фінансування, яку G7 ухвалила ще у 2024 році та забезпечила заморозженими активами центрального банку Росії.


Що вже виплачено, а що - ні

ЄС свою частку вже перерахував - 18,1 мільярда євро. Але загальна сума кредиту ERA становить 45 мільярдів євро, і близько 7 мільярдів досі не виплачено. Японія, Велика Британія та США свої частки ще не надали.

Домбровскіс зустрінеться з міністрами G7 у середу та четвер. Також заплановані окремі переговори:

  • з міністром фінансів США Скоттом Бессентом - 15 квітня;
  • з міністром фінансів України Сергієм Марченком - 16 квітня.

    • Де застряг кредит на 90 мільярдів

    Паралельно з кредитом ERA існує інший, більший пакет - позика ЄС у розмірі 90 мільярдів євро. Її блокує Угорщина: прем'єр Віктор Орбан, який іде у відставку, звинувачував Київ у навмисній затримці ремонту трубопроводу "Дружба", яким Росія постачає нафту до Угорщини.

    Чиновники ЄС попереджають: навіть якщо новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром зніме вето, гроші Україна зможе отримати у другій половині 2026 року.

    За підрахунками Єврокомісії, загальні потреби України у бюджетному та військовому фінансуванні на 2026-2027 роки - близько 135 мільярдів євро. З них 45 мільярдів треба закрити за рахунок G7 та інших партнерів. Наразі забезпечено лише близько 15 мільярдів євро.
    За матеріалами: РБК-Україна
    Ключові теги: США, Японія, ЄС
     

