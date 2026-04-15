Брюссель закликає країни G7 прискорити виділення $45 млрд для України

Брюссель тисне на США, Японію та Британію, щоб ті вже цього тижня прискорили виплати 45 мільярдів євро кредиту Україні
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv, про це стало відомо від трьох чиновників, обізнаних із перебігом переговорів.
Чому Брюссель поспішає
Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс цього тижня їде до
Вашингтона на весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового
банку.
Там він планує особисто
переконати партнерів з G7 пришвидшити виплати за так званим кредитом ERA
- схемою екстреного фінансування, яку G7 ухвалила ще у 2024 році та
забезпечила заморозженими активами центрального банку Росії.
Що вже виплачено, а що - ні
ЄС свою частку вже перерахував - 18,1 мільярда євро. Але загальна
сума кредиту ERA становить 45 мільярдів євро, і близько 7 мільярдів досі
не виплачено. Японія, Велика Британія та США свої частки ще не надали.
Домбровскіс зустрінеться з міністрами G7 у середу та четвер. Також заплановані окремі переговори:
з міністром фінансів США Скоттом Бессентом - 15 квітня;з міністром фінансів України Сергієм Марченком - 16 квітня.
Де застряг кредит на 90 мільярдів
Паралельно з кредитом ERA існує інший, більший пакет - позика ЄС у
розмірі 90 мільярдів євро. Її блокує Угорщина: прем'єр Віктор Орбан,
який іде у відставку, звинувачував Київ у навмисній затримці ремонту
трубопроводу "Дружба", яким Росія постачає нафту до Угорщини.
Чиновники ЄС попереджають: навіть якщо новий угорський уряд на чолі з Петером Мадяром зніме вето, гроші Україна зможе отримати у другій половині 2026 року.
За підрахунками Єврокомісії, загальні потреби України у бюджетному та
військовому фінансуванні на 2026-2027 роки - близько 135 мільярдів
євро. З них 45 мільярдів треба закрити за рахунок G7 та інших партнерів.
Наразі забезпечено лише близько 15 мільярдів євро.