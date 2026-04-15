Посилення військової співпраці: Україна та Німеччина узгодили обмін даними з поля бою

Україна та Німеччина підписали угоду про обмін оборонними даними. Це перший подібний для України меморандум, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

У межах цієї угоди планують запуск спільних проєктів, зокрема, йдеться про аналіз використання німецьких систем PzH 2000, RCH 155, IRIS-T на основі бойових даних із України.

"Це дасть змогу підвищити ефективність їх застосування та вдосконалити тактику", - заявив Федоров.

Окрім цього, меморандум між Україною та Німеччиною передбачає обмін бойовими даними та напрацюваннями. Зокрема, країни-партнери зможуть розвивати оборонні моделі на основі штучного інтелекту та інші аналітичні рішення на основі українського досвіду.

"Партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності. Це win-win модель оборонної співпраці нового типу", - написав міністр оборони України.

Раніше Федоров розповів, що в Німеччина та Україна узгодили пакет оборонної співпраці на 4 млрд євро, який передбачає постачання сотень ракет до Patriot, розвиток далекобійних спроможностей і спільне виробництво дронів. Також Бельгія та Іспанія виділять цього року Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги, а Бельгія підтвердила намір передати додаткові F-16.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,5152
  0,0155
 0,04
EUR
 1
 51,2718
  0,0535
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2204  0,01 0,02 43,7421  0,05 0,11
EUR 50,8467  0,12 0,25 51,5942  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5500  0,11 0,25 43,5900  0,11 0,24
EUR 51,3454  0,08 0,15 31,3838  19,92 38,83

