Посилення військової співпраці: Україна та Німеччина узгодили обмін даними з поля бою
13:16 15.04.2026 |
Україна та Німеччина підписали угоду про обмін оборонними даними. Це перший подібний для України меморандум, повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
У межах цієї угоди планують запуск спільних проєктів, зокрема, йдеться про аналіз використання німецьких систем PzH 2000, RCH 155, IRIS-T на основі бойових даних із України.
"Це дасть змогу підвищити ефективність їх застосування та вдосконалити тактику", - заявив Федоров.
Окрім цього, меморандум між Україною та Німеччиною передбачає обмін бойовими даними та напрацюваннями. Зокрема, країни-партнери зможуть розвивати оборонні моделі на основі штучного інтелекту та інші аналітичні рішення на основі українського досвіду.
"Партнери отримають доступ до унікальних бойових даних з DELTA та інших цифрових систем, які допоможуть розвивати технології та підвищувати власні спроможності. Це win-win модель оборонної співпраці нового типу", - написав міністр оборони України.
Раніше Федоров розповів, що в Німеччина та Україна узгодили пакет оборонної співпраці на 4 млрд євро, який передбачає постачання сотень ракет до Patriot, розвиток далекобійних спроможностей і спільне виробництво дронів. Також Бельгія та Іспанія виділять цього року Україні по 1 млрд євро оборонної допомоги, а Бельгія підтвердила намір передати додаткові F-16.
ТОП-НОВИНИ
