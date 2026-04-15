Україна та Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Осло у вівторок, 14 квітня, підписав разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере декларацію про оборонне партнерство.
"Ми з Йонасом також детально обговорили нашу співпрацю у виробництві
та використанні безпілотників. Наш досвід вже використовується на
Близькому Сході та в Перській затоці. Ми вдосконалюємо засоби захисту
від "шахедів", і вважаємо, що це також слід робити в Європі", - сказав президент і зазначив, що Україна готова ділитися досвідом.
"Сьогодні задля цього ми ініціювали drone deal з Норвегією та
підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони
та безпеки. Тепер наші команди опрацюють деталі", - додав він.
Зеленський також подякував Норвегії за підтримку, зокрема в
енергетичному секторі, та внесок у програму PURL - "Перелік
пріоритетних потреб України", у рамках якої європейські партнери
закуповують амерканську зброю для Києва.
Декларація передбачає спільне виробництво дронів
У декларації Норвегія, серед іншого, зобов'язується підтримувати виробництво безпілотників в Україні, а Україна ділитися набутим досвідом, даними й іншими знаннями.
"Ми уважно розглядатимемо, як українські технології та українська
індустрія безпілотників можуть допомогти зміцнити оборонні спроможності
Норвегії в довгостроковій перспективі, і створення виробництва
українських дронів у Норвегії також є вкрай важливим. Ми також
працюватимемо разом над нарощуванням виробництва систем протиповітряної
оборони та боєприпасів", - цитує прем'єра Норвегії пресслужба уряду.
Стере додав, що Норвегії є чому повчитися у України: "Ми домовилися,
що українські інструктори приїдуть до Норвегії, щоб поділитися своїми
напрацюваннями зі Збройними силами Норвегії".