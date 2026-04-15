Україна та Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Осло у вівторок, 14 квітня, підписав разом з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере декларацію про оборонне партнерство.

"Ми з Йонасом також детально обговорили нашу співпрацю у виробництві та використанні безпілотників. Наш досвід вже використовується на Близькому Сході та в Перській затоці. Ми вдосконалюємо засоби захисту від "шахедів", і вважаємо, що це також слід робити в Європі", - сказав президент і зазначив, що Україна готова ділитися досвідом.

"Сьогодні задля цього ми ініціювали drone deal з Норвегією та підписали спільну декларацію про поглиблення співпраці у сфері оборони та безпеки. Тепер наші команди опрацюють деталі", - додав він.

Зеленський також подякував Норвегії за підтримку, зокрема в енергетичному секторі, та внесок у програму PURL - "Перелік пріоритетних потреб України", у рамках якої європейські партнери закуповують амерканську зброю для Києва.

Декларація передбачає спільне виробництво дронів

У декларації Норвегія, серед іншого, зобов'язується підтримувати виробництво безпілотників в Україні, а Україна ділитися набутим досвідом, даними й іншими знаннями.

"Ми уважно розглядатимемо, як українські технології та українська індустрія безпілотників можуть допомогти зміцнити оборонні спроможності Норвегії в довгостроковій перспективі, і створення виробництва українських дронів у Норвегії також є вкрай важливим. Ми також працюватимемо разом над нарощуванням виробництва систем протиповітряної оборони та боєприпасів", - цитує прем'єра Норвегії пресслужба уряду.

Стере додав, що Норвегії є чому повчитися у України: "Ми домовилися, що українські інструктори приїдуть до Норвегії, щоб поділитися своїми напрацюваннями зі Збройними силами Норвегії".