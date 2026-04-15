Сибіга: Ісландія та Польща наблизили створення трибуналу проти РФ

Ісландія та Польща підтвердили свою готовність приєднатися до угоди, необхідної для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в Х.

"Ми вдячні нашим ісландським та польським партнерам за цей важливий крок. Це знаменує собою поворотний момент: з 17 підтвердженнями ми офіційно перетнули юридичний мінімум у кількості держав-членів, необхідних для голосування за угоду", - написав Сибіга.

Міністр зазначив, що йдеться про розширену часткову угоду (EPA) щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу. Він каже, що вона тепер може бути винесена на розгляд та прийнята під час засідання Комітету міністрів Ради Європи на рівні міністрів у Кишиневі 14-15 травня.

"Минуло менше року з того часу, як ми дали зелене світло Трибуналу 9 травня 2025 року, коли зібрали міністрів закордонних справ країн Європи у Львові. І тепер ми підготували всі правові кроки для початку роботи Трибуналу", - повідомив чиновник.

За словами Сибіги, Україна і далі збиратиме підписи країн для приєднання - як у рамках Ради Європи, так і поза нею, на всіх континентах та в усіх регіонах.

"Ми закликаємо всі держави приєднатися до цих історичних зусиль щодо відповідальності. Злочинці в Москві повинні усвідомити, що правосуддя неминуче. Від звичайних російських виконавців до вищого військового та політичного керівництва. Підзвітність має вирішальне значення для міцного миру", - додав глава МЗС.

Спецтрибунал для РФ

Як відомо, у Європі триває робота над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. У червні минулог року Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України.

Перед цим, 9 травня2025 року, у Львові відбулася ключова міжнародна зустріч, на якій міністри закордонних справ десятків європейських країн разом із представниками Ради Європи дали політичний старт створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Тоді сторони погодилися перейти до практичного запуску механізму, який має притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво РФ за розв'язання війни.

Це рішення стало першим офіційним кроком до створення окремого міжнародного суду, який доповнюватиме роботу інших інституцій, зокрема Міжнародний кримінальний суд, але зосереджуватиметься саме на злочині агресії.

Після цього процес перейшов у юридичну площину: країни почали готувати угоди, збирати підтримку та формувати правову базу трибуналу, який планують розмістити в Гаазі.