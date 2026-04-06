Британія різко відреагувала на слова Трампа про ймовірний вихід США з НАТО

У Великій Британії відреагували на заяву президента США Трампа про можливий вихід країни з НАТО. Прем'єр-міністр Кір Стармер пообіцяв не допустити втягнення Британії у війну.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це Стармер заявив під час брифінгу на Даунінг-стріт.

Стармер про НАТО

"НАТО - це найефективніший військовий альянс, який коли-небудь існував у світі. Він забезпечує нам безпеку вже багато десятиліть, і ми повністю віддані НАТО", - сказав прем'єр.

Стармер відповідав на запитання про інтерв'ю Трампа британській газеті The Telegraph, де американський президент заявив, що серйозно розглядає вихід США з альянсу.

Прем'єр також наголосив: незалежно від тиску з боку інших лідерів, він ставитиме національні інтереси Великої Британії на перше місце.