Росія таємно переправила Ірану $2,5 млрд залізницею і морем — The Telegraph.

Росія в обхід американських санкцій таємно відправила Ірану готівку на суму близько $2,5 млрд для підтримки режиму в Тегерані.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на відповідні документи, передає Укрінформ.

За даними видання, державний російський банк Промсвязьбанк, який Москва використовувала для уникнення санкцій, здійснив першу поставку 13 серпня 2018 року - через тиждень після того, як Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій проти Тегерана під час свого першого терміну на посаді президента США.

Загалом майже п'ять тонн банкнот було відправлено 34 партіями протягом чотирьох місяців 2018 року. Кожна партія вартістю від 57 до 115 млн доларів США передавалася з московського офісу банку до Центрального банку Ірану в Тегерані.

Перша партія складалася зі 110 кг готівки на суму $57,3 млн, яка, ймовірно, була доставлена потягом до порту Астрахань, а потім кораблем через Каспійське море до порту Амірабад, а звідти знову поїздом до Тегерана.

«Таємні платежі свідчать про набагато глибші відносини між Росією та Іраном, ніж було відомо раніше, причому Москва і Тегеран обходять санкції і традиційні методи оплати, щоб підтримати іранський режим», - йдеться у публікації.

Існують побоювання, що подібні платежі можуть здійснюватися і сьогодні, оскільки Іран постачає дрони-камікадзе Shahed-136 та балістичні ракети малої дальності Fath-360 на суму в мільярди доларів для підтримки війни Росії проти України.

Російські поставки готівки почалися після того, як іранський режим жорстко придушив хвилю протестів проти економічних труднощів країни в 2018 році.

Аналітики, з якими поспілкувалося видання, зазначають, що подібні перекази могли бути платою за зброю, обладнання чи підтримку Корпусу вартових ісламської революції.

У 2017 році Промсвязьбанк був націоналізований та перепрофільований на банк для обслуговування підприємств ВПК РФ. Його голова та син ексочільника російської зовнішньої розвідки Петро Фрадков потрапив під санкції США та Великої Британії після початку повномасштабної війни в Україні.